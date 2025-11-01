BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena baddiecoin je 0.00010113 USD. Sledujte aktualizace cen BADDIE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BADDIE.Dnešní aktuální cena baddiecoin je 0.00010113 USD. Sledujte aktualizace cen BADDIE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BADDIE.

Více informací o BADDIE

Informace o ceně BADDIE

Co je to BADDIE

Oficiální webové stránky BADDIE

Tokenomika pro BADDIE

Předpověď cen BADDIE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo baddiecoin

baddiecoin Cena (BADDIE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BADDIE na USD

$0.00010113
$0.00010113$0.00010113
-0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny baddiecoin (BADDIE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:25 (UTC+8)

Informace o ceně baddiecoin (BADDIE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00010069
$ 0.00010069$ 0.00010069
Nejnižší za 24 h
$ 0.00010451
$ 0.00010451$ 0.00010451
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00010069
$ 0.00010069$ 0.00010069

$ 0.00010451
$ 0.00010451$ 0.00010451

$ 0.00029214
$ 0.00029214$ 0.00029214

$ 0.00009176
$ 0.00009176$ 0.00009176

-0.74%

-0.99%

-6.70%

-6.70%

Cena baddiecoin (BADDIE) v reálném čase je $0.00010113. Za posledních 24 hodin se BADDIE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00010069 do maxima $ 0.00010451, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BADDIE v historii je $ 0.00029214, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00009176.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BADDIE se za poslední hodinu změnila o -0.74%, za 24 hodin o -0.99% a za posledních 7 dní o -6.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu baddiecoin (BADDIE)

$ 101.13K
$ 101.13K$ 101.13K

--
----

$ 101.13K
$ 101.13K$ 101.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace baddiecoin je $ 101.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BADDIE je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 101.13K.

Historie cen v USD pro baddiecoin (BADDIE)

Během dnešního dne byla změna ceny baddiecoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny baddiecoin na USD  $ -0.0000371031.
Za posledních 60 dní byla změna ceny baddiecoin na USD  $ -0.0000481424.
Za posledních 90 dní byla změna ceny baddiecoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.99%
30 dní$ -0.0000371031-36.68%
60 dní$ -0.0000481424-47.60%
90 dní$ 0--

Co je baddiecoin (BADDIE)

BaddieCoin – The Baddie Revolution on Solana 💋

We’ve flipped the script. Traditionally, investing in a baddie meant spending money to keep up—but now, with BaddieCoin, the baddie works for you. Built on Solana, BaddieCoin lets you invest in the whole package: beauty, energy, confidence, and unstoppable vibes.

Why settle for anything less when you can back the ultimate asset? A baddie never loses value—she only levels up. With every token, you’re not just holding crypto—you’re holding attitude, power, and a lifestyle.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj baddiecoin (BADDIE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny baddiecoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít baddiecoin (BADDIE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva baddiecoin (BADDIE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro baddiecoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny baddiecoin!

BADDIE na místní měny

Tokenomika pro baddiecoin (BADDIE)

Pochopení tokenomiky baddiecoin (BADDIE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BADDIE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně baddiecoin (BADDIE)

Jakou hodnotu má dnes baddiecoin (BADDIE)?
Aktuální cena BADDIE v USD je 0.00010113 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BADDIE v USD?
Aktuální cena BADDIE v USD je $ 0.00010113. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace baddiecoin?
Tržní kapitalizace BADDIE je $ 101.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BADDIE v oběhu?
Objem BADDIE v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BADDIE?
BADDIE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00029214 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BADDIE?
BADDIE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00009176 USD.
Jaký je objem obchodování BADDIE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BADDIE je -- USD.
Dosáhne BADDIE letos vyšší ceny?
BADDIE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBADDIE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:19:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se baddiecoin (BADDIE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,950.54
$109,950.54$109,950.54

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.83
$3,874.83$3,874.83

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02467
$0.02467$0.02467

-23.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.62
$185.62$185.62

-1.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.83
$3,874.83$3,874.83

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,950.54
$109,950.54$109,950.54

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.62
$185.62$185.62

-1.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5063
$2.5063$2.5063

-0.70%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.22
$1,088.22$1,088.22

+0.35%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09510
$0.09510$0.09510

+90.20%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03610
$0.03610$0.03610

+80.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00373
$0.00373$0.00373

+210.83%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00006800
$0.00006800$0.00006800

+223.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0050000
$0.0050000$0.0050000

+154.84%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000815
$0.0000815$0.0000815

+63.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03610
$0.03610$0.03610

+80.50%