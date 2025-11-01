BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Back2EmploymentEducationTraining je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BEET v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BEET.Dnešní aktuální cena Back2EmploymentEducationTraining je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BEET v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BEET.

Více informací o BEET

Informace o ceně BEET

Co je to BEET

Oficiální webové stránky BEET

Tokenomika pro BEET

Předpověď cen BEET

Logo Back2EmploymentEducationTraining

Back2EmploymentEducationTraining Cena (BEET)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BEET na USD

--
----
+1.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Back2EmploymentEducationTraining (BEET)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:28:06 (UTC+8)

Informace o ceně Back2EmploymentEducationTraining (BEET) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

+1.33%

-2.17%

-2.17%

Cena Back2EmploymentEducationTraining (BEET) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BEET obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BEET v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BEET se za poslední hodinu změnila o +0.70%, za 24 hodin o +1.33% a za posledních 7 dní o -2.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

--
----

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

961.91M
961.91M 961.91M

961,907,892.562322
961,907,892.562322 961,907,892.562322

Aktuální tržní kapitalizace Back2EmploymentEducationTraining je $ 10.45K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BEET je 961.91M, přičemž celková zásoba je 961907892.562322. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.45K.

Historie cen v USD pro Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Během dnešního dne byla změna ceny Back2EmploymentEducationTraining na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Back2EmploymentEducationTraining na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Back2EmploymentEducationTraining na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Back2EmploymentEducationTraining na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.33%
30 dní$ 0-68.49%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

beet > neet

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Back2EmploymentEducationTraining (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Back2EmploymentEducationTraining (BEET) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Back2EmploymentEducationTraining (BEET) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Back2EmploymentEducationTraining.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Back2EmploymentEducationTraining!

BEET na místní měny

Tokenomika pro Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Pochopení tokenomiky Back2EmploymentEducationTraining (BEET) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BEET hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Jakou hodnotu má dnes Back2EmploymentEducationTraining (BEET)?
Aktuální cena BEET v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BEET v USD?
Aktuální cena BEET v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Back2EmploymentEducationTraining?
Tržní kapitalizace BEET je $ 10.45K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BEET v oběhu?
Objem BEET v oběhu je 961.91M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BEET?
BEET dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BEET?
BEET dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BEET?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BEET je -- USD.
Dosáhne BEET letos vyšší ceny?
BEET může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBEET, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

