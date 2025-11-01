BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Awoke je 0.02309135 USD. Sledujte aktualizace cen AWOKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AWOKE.Dnešní aktuální cena Awoke je 0.02309135 USD. Sledujte aktualizace cen AWOKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AWOKE.

Více informací o AWOKE

Informace o ceně AWOKE

Co je to AWOKE

Oficiální webové stránky AWOKE

Tokenomika pro AWOKE

Předpověď cen AWOKE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Awoke

Awoke Cena (AWOKE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AWOKE na USD

$0.0230663
$0.0230663$0.0230663
-2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Awoke (AWOKE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:18:13 (UTC+8)

Informace o ceně Awoke (AWOKE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02272571
$ 0.02272571$ 0.02272571
Nejnižší za 24 h
$ 0.02403734
$ 0.02403734$ 0.02403734
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02272571
$ 0.02272571$ 0.02272571

$ 0.02403734
$ 0.02403734$ 0.02403734

$ 6.33
$ 6.33$ 6.33

$ 0.01917443
$ 0.01917443$ 0.01917443

-0.58%

-1.99%

-10.06%

-10.06%

Cena Awoke (AWOKE) v reálném čase je $0.02309135. Za posledních 24 hodin se AWOKE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02272571 do maxima $ 0.02403734, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AWOKE v historii je $ 6.33, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01917443.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AWOKE se za poslední hodinu změnila o -0.58%, za 24 hodin o -1.99% a za posledních 7 dní o -10.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Awoke (AWOKE)

$ 23.26K
$ 23.26K$ 23.26K

--
----

$ 23.26K
$ 23.26K$ 23.26K

1000.00K
1000.00K 1000.00K

999,997.35332
999,997.35332 999,997.35332

Aktuální tržní kapitalizace Awoke je $ 23.26K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AWOKE je 1000.00K, přičemž celková zásoba je 999997.35332. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.26K.

Historie cen v USD pro Awoke (AWOKE)

Během dnešního dne byla změna ceny Awoke na USD  $ -0.00047032936142425.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Awoke na USD  $ -0.0119011016.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Awoke na USD  $ -0.0229606760.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Awoke na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00047032936142425-1.99%
30 dní$ -0.0119011016-51.53%
60 dní$ -0.0229606760-99.43%
90 dní$ 0--

Co je Awoke (AWOKE)

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters

Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.

Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Awoke (AWOKE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Awoke (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Awoke (AWOKE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Awoke (AWOKE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Awoke.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Awoke!

AWOKE na místní měny

Tokenomika pro Awoke (AWOKE)

Pochopení tokenomiky Awoke (AWOKE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AWOKE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Awoke (AWOKE)

Jakou hodnotu má dnes Awoke (AWOKE)?
Aktuální cena AWOKE v USD je 0.02309135 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AWOKE v USD?
Aktuální cena AWOKE v USD je $ 0.02309135. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Awoke?
Tržní kapitalizace AWOKE je $ 23.26K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AWOKE v oběhu?
Objem AWOKE v oběhu je 1000.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AWOKE?
AWOKE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 6.33 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AWOKE?
AWOKE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01917443 USD.
Jaký je objem obchodování AWOKE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AWOKE je -- USD.
Dosáhne AWOKE letos vyšší ceny?
AWOKE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAWOKE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:18:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Awoke (AWOKE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,926.99
$109,926.99$109,926.99

-0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.83
$3,874.83$3,874.83

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02405
$0.02405$0.02405

-25.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.59
$185.59$185.59

-1.36%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.83
$3,874.83$3,874.83

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,926.99
$109,926.99$109,926.99

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.59
$185.59$185.59

-1.36%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5040
$2.5040$2.5040

-0.79%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.29
$1,088.29$1,088.29

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09400
$0.09400$0.09400

+88.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.04800
$0.04800$0.04800

+140.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00006515
$0.00006515$0.00006515

+209.94%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00386
$0.00386$0.00386

+221.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051501
$0.0051501$0.0051501

+162.49%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.04800
$0.04800$0.04800

+140.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000815
$0.0000815$0.0000815

+63.00%