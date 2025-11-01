BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Auto Finance je 0.196535 USD. Sledujte aktualizace cen TOKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TOKE.

Více informací o TOKE

Informace o ceně TOKE

Co je to TOKE

Bílá kniha pro TOKE

Oficiální webové stránky TOKE

Tokenomika pro TOKE

Předpověď cen TOKE

Logo Auto Finance

Auto Finance Cena (TOKE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TOKE na USD

$0.196669
$0.196669$0.196669
+2.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Auto Finance (TOKE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:40:35 (UTC+8)

Informace o ceně Auto Finance (TOKE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.191281
$ 0.191281$ 0.191281
Nejnižší za 24 h
$ 0.197953
$ 0.197953$ 0.197953
Nejvyšší za 24 h

$ 0.191281
$ 0.191281$ 0.191281

$ 0.197953
$ 0.197953$ 0.197953

$ 79.02
$ 79.02$ 79.02

$ 0.12921
$ 0.12921$ 0.12921

-0.31%

+2.56%

-3.04%

-3.04%

Cena Auto Finance (TOKE) v reálném čase je $0.196535. Za posledních 24 hodin se TOKE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.191281 do maxima $ 0.197953, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TOKE v historii je $ 79.02, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.12921.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TOKE se za poslední hodinu změnila o -0.31%, za 24 hodin o +2.56% a za posledních 7 dní o -3.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Auto Finance (TOKE)

$ 16.26M
$ 16.26M$ 16.26M

--
----

$ 19.64M
$ 19.64M$ 19.64M

82.77M
82.77M 82.77M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Auto Finance je $ 16.26M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TOKE je 82.77M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.64M.

Historie cen v USD pro Auto Finance (TOKE)

Během dnešního dne byla změna ceny Auto Finance na USD  $ +0.00490599.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Auto Finance na USD  $ -0.0645516849.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Auto Finance na USD  $ +0.0672249539.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Auto Finance na USD  $ +0.03698751119021852.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00490599+2.56%
30 dní$ -0.0645516849-32.84%
60 dní$ +0.0672249539+34.21%
90 dní$ +0.03698751119021852+23.18%

Co je Auto Finance (TOKE)

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Předpověď ceny Auto Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Auto Finance (TOKE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Auto Finance (TOKE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Auto Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Auto Finance!

TOKE na místní měny

Tokenomika pro Auto Finance (TOKE)

Pochopení tokenomiky Auto Finance (TOKE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TOKE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Auto Finance (TOKE)

Jakou hodnotu má dnes Auto Finance (TOKE)?
Aktuální cena TOKE v USD je 0.196535 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TOKE v USD?
Aktuální cena TOKE v USD je $ 0.196535. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Auto Finance?
Tržní kapitalizace TOKE je $ 16.26M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TOKE v oběhu?
Objem TOKE v oběhu je 82.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TOKE?
TOKE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 79.02 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TOKE?
TOKE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.12921 USD.
Jaký je objem obchodování TOKE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TOKE je -- USD.
Dosáhne TOKE letos vyšší ceny?
TOKE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTOKE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:40:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Auto Finance (TOKE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

