Více
Dnešní aktuální cena AU79 je 0.01967962 USD. Sledujte aktualizace cen AU79 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AU79.

Více informací o AU79

Informace o ceně AU79

Co je to AU79

Oficiální webové stránky AU79

Tokenomika pro AU79

Předpověď cen AU79

AU79 Cena (AU79)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AU79 na USD

$0.01956087
-2.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny AU79 (AU79)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:40:21 (UTC+8)

Informace o ceně AU79 (AU79) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01922042
Nejnižší za 24 h
$ 0.02125175
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01922042
$ 0.02125175
$ 0.03850425
$ 0.00608277
+0.25%

-2.23%

-13.79%

-13.79%

Cena AU79 (AU79) v reálném čase je $0.01967962. Za posledních 24 hodin se AU79 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01922042 do maxima $ 0.02125175, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AU79 v historii je $ 0.03850425, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00608277.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AU79 se za poslední hodinu změnila o +0.25%, za 24 hodin o -2.23% a za posledních 7 dní o -13.79%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AU79 (AU79)

$ 19.64M
--
$ 19.64M
999.87M
999,871,250.1909387
Aktuální tržní kapitalizace AU79 je $ 19.64M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AU79 je 999.87M, přičemž celková zásoba je 999871250.1909387. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.64M.

Historie cen v USD pro AU79 (AU79)

Během dnešního dne byla změna ceny AU79 na USD  $ -0.00044968208696583.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AU79 na USD  $ -0.0073682799.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AU79 na USD  $ -0.0025326352.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AU79 na USD  $ +0.011583619222668205.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00044968208696583-2.23%
30 dní$ -0.0073682799-37.44%
60 dní$ -0.0025326352-12.86%
90 dní$ +0.011583619222668205+143.08%

Co je AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny AU79 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AU79 (AU79) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AU79 (AU79) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AU79.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AU79!

AU79 na místní měny

Tokenomika pro AU79 (AU79)

Pochopení tokenomiky AU79 (AU79) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AU79 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AU79 (AU79)

Jakou hodnotu má dnes AU79 (AU79)?
Aktuální cena AU79 v USD je 0.01967962 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AU79 v USD?
Aktuální cena AU79 v USD je $ 0.01967962. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AU79?
Tržní kapitalizace AU79 je $ 19.64M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AU79 v oběhu?
Objem AU79 v oběhu je 999.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AU79?
AU79 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03850425 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AU79?
AU79 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00608277 USD.
Jaký je objem obchodování AU79?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AU79 je -- USD.
Dosáhne AU79 letos vyšší ceny?
AU79 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAU79, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se AU79 (AU79)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,191.79
$3,872.01
$0.02291
$186.27
$1.0003
$3,872.01
$110,191.79
$186.27
$2.5067
$1,086.42
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$1.39740
$1.39740
$0.0042
$0.0033798
$20.145
$0.20089
