Co je ARCS (ARX)

ARCS functions as native token in AIre ecosystem. AIre provides functionality for management and storage of various data structures in “data banks”, which is essentially a business to monetize data. Network participants can access and build on Data Banks via custom build applications or directly through proprietary APIs. This provides a flexible framework that makes it easy for companies to build their business scenarios and applications with powerful insights from data analytics.

Zdroj ARCS (ARX) Oficiální webová stránka