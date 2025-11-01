BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena AQC je 0.00106801 USD. Sledujte aktualizace cen AQC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AQC.Dnešní aktuální cena AQC je 0.00106801 USD. Sledujte aktualizace cen AQC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AQC.

Více informací o AQC

Informace o ceně AQC

Co je to AQC

Bílá kniha pro AQC

Oficiální webové stránky AQC

Tokenomika pro AQC

Předpověď cen AQC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo AQC

AQC Cena (AQC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AQC na USD

$0.00106801
$0.00106801$0.00106801
+7.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AQC (AQC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:39:24 (UTC+8)

Informace o ceně AQC (AQC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00099085
$ 0.00099085$ 0.00099085
Nejnižší za 24 h
$ 0.00108725
$ 0.00108725$ 0.00108725
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00099085
$ 0.00099085$ 0.00099085

$ 0.00108725
$ 0.00108725$ 0.00108725

$ 0.00185075
$ 0.00185075$ 0.00185075

$ 0.00054578
$ 0.00054578$ 0.00054578

-0.45%

+7.79%

-5.63%

-5.63%

Cena AQC (AQC) v reálném čase je $0.00106801. Za posledních 24 hodin se AQC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00099085 do maxima $ 0.00108725, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AQC v historii je $ 0.00185075, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00054578.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AQC se za poslední hodinu změnila o -0.45%, za 24 hodin o +7.79% a za posledních 7 dní o -5.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AQC (AQC)

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

950.23M
950.23M 950.23M

984,506,934.503544
984,506,934.503544 984,506,934.503544

Aktuální tržní kapitalizace AQC je $ 1.01M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AQC je 950.23M, přičemž celková zásoba je 984506934.503544. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.05M.

Historie cen v USD pro AQC (AQC)

Během dnešního dne byla změna ceny AQC na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AQC na USD  $ +0.0003375030.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AQC na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AQC na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+7.79%
30 dní$ +0.0003375030+31.60%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je AQC (AQC)

$AQC is the ecosystem token for live streamer and builder 0xAquatic. Wick is the flagship product under the $AQC umbrella, a mobile-first, self-custodial trading app on top of Hyperliquid. The token is directly tied to platform activity, aligning user growth with token value. Built almost entirely in front of a live audience, Wick provides fast spot and perpetuals trading on Hyperliquid, while $AQC captures a portion of that activity to create long-term sustainability.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny AQC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AQC (AQC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AQC (AQC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AQC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AQC!

AQC na místní měny

Tokenomika pro AQC (AQC)

Pochopení tokenomiky AQC (AQC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AQC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AQC (AQC)

Jakou hodnotu má dnes AQC (AQC)?
Aktuální cena AQC v USD je 0.00106801 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AQC v USD?
Aktuální cena AQC v USD je $ 0.00106801. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AQC?
Tržní kapitalizace AQC je $ 1.01M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AQC v oběhu?
Objem AQC v oběhu je 950.23M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AQC?
AQC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00185075 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AQC?
AQC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00054578 USD.
Jaký je objem obchodování AQC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AQC je -- USD.
Dosáhne AQC letos vyšší ceny?
AQC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAQC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:39:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AQC (AQC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,179.07
$110,179.07$110,179.07

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,872.22
$3,872.22$3,872.22

+0.29%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02309
$0.02309$0.02309

-28.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,872.22
$3,872.22$3,872.22

+0.29%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,179.07
$110,179.07$110,179.07

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5060
$2.5060$2.5060

-0.71%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.52
$1,086.52$1,086.52

+0.19%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.38000
$1.38000$1.38000

+6,800.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.38000
$1.38000$1.38000

+6,800.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034682
$0.0034682$0.0034682

+76.76%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.111
$20.111$20.111

+56.33%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20089
$0.20089$0.20089

+44.32%