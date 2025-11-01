BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ApexToken je 0.00084989 USD. Sledujte aktualizace cen APX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APX.

ApexToken Cena (APX)

Aktuální cena 1 APX na USD

$0.00085204
$0.00085204
-6.30%1D
USD
Graf aktuální ceny ApexToken (APX)
Informace o ceně ApexToken (APX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00084277
Nejnižší za 24 h
$ 0.00090976
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00084277
$ 0.00090976
$ 0.00208163
$ 0.00077465
-1.29%

-6.40%

-13.65%

-13.65%

Cena ApexToken (APX) v reálném čase je $0.00084989. Za posledních 24 hodin se APX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00084277 do maxima $ 0.00090976, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena APX v historii je $ 0.00208163, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00077465.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena APX se za poslední hodinu změnila o -1.29%, za 24 hodin o -6.40% a za posledních 7 dní o -13.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ApexToken (APX)

$ 797.65K
--
$ 25.49M
938.52M
29,988,622,772.77815
Aktuální tržní kapitalizace ApexToken je $ 797.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu APX je 938.52M, přičemž celková zásoba je 29988622772.77815. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 25.49M.

Historie cen v USD pro ApexToken (APX)

Během dnešního dne byla změna ceny ApexToken na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ApexToken na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ApexToken na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ApexToken na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-6.40%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je ApexToken (APX)

ApexToken (APX) is the native utility token of the ApexProject, a decentralized ecosystem that integrates artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain technologies. It is designed to support transactions, staking, governance, and rewards across the Apex ecosystem. Through APX, users can participate in community-driven innovation, contribute to decision-making, and access AI-powered services that aim to create a sustainable digital economy.

Launch and Technology

ApexToken was launched in January 2024 on the Binance Smart Chain (BEP20). The token contract provides compatibility with the BNB ecosystem and access to decentralized applications built on that network. The token supply is capped at approximately 29.9 billion APX, with a portion allocated to circulating supply and the remainder distributed through ecosystem incentives, staking, and development initiatives.

The technical foundation of ApexToken connects blockchain transparency with AI-powered models. A central element of this design is the “Neuron” framework—AI-powered nodes that generate decentralized predictions and data analysis. These neurons enable distributed decision-making, moving predictive modeling away from centralized providers toward a more community-governed model.

Mission and Objectives

The mission of ApexProject is to bridge AI and blockchain to encourage community participation and innovation. The project’s objectives focus on: • Democratizing access to AI by integrating predictive modeling into blockchain infrastructure. • Promoting transparent and decentralized governance through token-based voting. • Establishing a sustainable digital economy in which users are rewarded for participation and contribution.

By integrating AI capabilities with decentralized finance, ApexProject aims to address inefficiencies in predictive analytics and create a framework where individuals and organizations can both benefit from and contribute to machine learning outcomes.

Real-World Applications

APX serves as the primary utility token within the Apex ecosystem. Its functions extend across several use cases: • AI-driven predictions: APX powers decentralized platforms where users can access, contribute to, and validate AI models for forecasting across finance, logistics, and other industries. • DeFi participation: Holders can stake APX, provide liquidity, and earn rewards, enabling participation in decentralized financial activities. • Governance: APX enables community members to vote on development proposals, protocol upgrades, and allocation of resources. • Blockchain applications: The token supports integration into supply chain monitoring, digital identity management, and other use cases that benefit from blockchain transparency combined with AI-driven insights.

These applications demonstrate ApexToken’s role as more than a transactional asset, positioning it as a tool for active participation in shaping the ecosystem.

Founders and Team

ApexToken was founded by Abhijith Mani and Muziwandile Arthur, who lead a development team with expertise in blockchain engineering, AI modeling, and decentralized systems. The project benefits from backing by venture capital groups based in the United Arab Emirates, Russia, and Europe, providing both financial support and strategic partnerships.

The team’s stated vision is to create an ecosystem where blockchain infrastructure and AI-driven predictions reinforce one another, allowing for open innovation and broader adoption of decentralized technology.

Ecosystem Development

The roadmap for ApexToken includes the expansion of AI-powered Neurons, further integration with DeFi protocols, and broader adoption of APX in real-world applications. The project emphasizes community involvement, encouraging stakeholders to participate in governance, contribute to AI model development, and engage with decentralized applications built on the platform.

By combining blockchain’s transparency with AI’s predictive potential, ApexToken aims to build a digital economy in which incentives and governance are distributed to participants rather than concentrated in centralized entities.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ApexToken (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ApexToken (APX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ApexToken (APX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ApexToken.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ApexToken!

APX na místní měny

Tokenomika pro ApexToken (APX)

Pochopení tokenomiky ApexToken (APX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu APX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ApexToken (APX)

Jakou hodnotu má dnes ApexToken (APX)?
Aktuální cena APX v USD je 0.00084989 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena APX v USD?
Aktuální cena APX v USD je $ 0.00084989. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ApexToken?
Tržní kapitalizace APX je $ 797.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem APX v oběhu?
Objem APX v oběhu je 938.52M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) APX?
APX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00208163 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) APX?
APX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00077465 USD.
Jaký je objem obchodování APX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování APX je -- USD.
Dosáhne APX letos vyšší ceny?
APX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAPX, kde najdete podrobnější analýzu.
