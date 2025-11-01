BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Anvil je 0.00089592 USD. Sledujte aktualizace cen ANVL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ANVL.

Logo Anvil

Anvil Cena (ANVL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ANVL na USD

$0.00089583
+6.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Anvil (ANVL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:38:44 (UTC+8)

Informace o ceně Anvil (ANVL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00083332
Nejnižší za 24 h
$ 0.00090661
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00083332
$ 0.00090661
$ 0.00929021
$ 0.00002512
-0.00%

+6.18%

+57.02%

+57.02%

Cena Anvil (ANVL) v reálném čase je $0.00089592. Za posledních 24 hodin se ANVL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00083332 do maxima $ 0.00090661, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ANVL v historii je $ 0.00929021, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002512.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ANVL se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o +6.18% a za posledních 7 dní o +57.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Anvil (ANVL)

$ 71.85M
--
$ 89.59M
80.20B
100,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Anvil je $ 71.85M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ANVL je 80.20B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 89.59M.

Historie cen v USD pro Anvil (ANVL)

Během dnešního dne byla změna ceny Anvil na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Anvil na USD  $ +0.0069416997.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Anvil na USD  $ -0.0001768906.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Anvil na USD  $ -0.000685682493254186.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+6.18%
30 dní$ +0.0069416997+774.81%
60 dní$ -0.0001768906-19.74%
90 dní$ -0.000685682493254186-43.35%

Co je Anvil (ANVL)

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.

Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.

Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.

Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny Anvil (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Anvil (ANVL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Anvil (ANVL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Anvil.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Anvil!

Tokenomika pro Anvil (ANVL)

Pochopení tokenomiky Anvil (ANVL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ANVL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Anvil (ANVL)

Jakou hodnotu má dnes Anvil (ANVL)?
Aktuální cena ANVL v USD je 0.00089592 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ANVL v USD?
Aktuální cena ANVL v USD je $ 0.00089592. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Anvil?
Tržní kapitalizace ANVL je $ 71.85M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ANVL v oběhu?
Objem ANVL v oběhu je 80.20B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ANVL?
ANVL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00929021 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ANVL?
ANVL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002512 USD.
Jaký je objem obchodování ANVL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ANVL je -- USD.
Dosáhne ANVL letos vyšší ceny?
ANVL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenANVL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:38:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Anvil (ANVL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

