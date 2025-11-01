BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Anduril PreStocks je 78.62 USD. Sledujte aktualizace cen ANDURIL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ANDURIL.

Více informací o ANDURIL

Informace o ceně ANDURIL

Co je to ANDURIL

Oficiální webové stránky ANDURIL

Tokenomika pro ANDURIL

Předpověď cen ANDURIL

Logo Anduril PreStocks

Anduril PreStocks Cena (ANDURIL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ANDURIL na USD

$78.62
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Anduril PreStocks (ANDURIL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:38:30 (UTC+8)

Informace o ceně Anduril PreStocks (ANDURIL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 78.19
Nejnižší za 24 h
$ 80.19
Nejvyšší za 24 h

$ 78.19
$ 80.19
$ 83.74
$ 50.57
-0.04%

+0.55%

+32.69%

+32.69%

Cena Anduril PreStocks (ANDURIL) v reálném čase je $78.62. Za posledních 24 hodin se ANDURIL obchodoval v rozmezí od minima $ 78.19 do maxima $ 80.19, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ANDURIL v historii je $ 83.74, zatímco nejnižší cena v historii je $ 50.57.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ANDURIL se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o +0.55% a za posledních 7 dní o +32.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Anduril PreStocks (ANDURIL)

$ 900.14K
--
$ 900.14K
11.45K
11,449.887425796
Aktuální tržní kapitalizace Anduril PreStocks je $ 900.14K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ANDURIL je 11.45K, přičemž celková zásoba je 11449.887425796. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 900.14K.

Historie cen v USD pro Anduril PreStocks (ANDURIL)

Během dnešního dne byla změna ceny Anduril PreStocks na USD  $ +0.427758.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Anduril PreStocks na USD  $ +23.8170248700.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Anduril PreStocks na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Anduril PreStocks na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.427758+0.55%
30 dní$ +23.8170248700+30.29%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Anduril PreStocks (ANDURIL)

Anduril builds AI-driven defense systems, including autonomous drones and perimeter sensors. Their platforms integrate real-time data and computer vision to enhance situational awareness for military and border security applications.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Anduril PreStocks (ANDURIL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Anduril PreStocks (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Anduril PreStocks (ANDURIL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Anduril PreStocks (ANDURIL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Anduril PreStocks.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Anduril PreStocks!

ANDURIL na místní měny

Tokenomika pro Anduril PreStocks (ANDURIL)

Pochopení tokenomiky Anduril PreStocks (ANDURIL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ANDURIL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Anduril PreStocks (ANDURIL)

Jakou hodnotu má dnes Anduril PreStocks (ANDURIL)?
Aktuální cena ANDURIL v USD je 78.62 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ANDURIL v USD?
Aktuální cena ANDURIL v USD je $ 78.62. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Anduril PreStocks?
Tržní kapitalizace ANDURIL je $ 900.14K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ANDURIL v oběhu?
Objem ANDURIL v oběhu je 11.45K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ANDURIL?
ANDURIL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 83.74 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ANDURIL?
ANDURIL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 50.57 USD.
Jaký je objem obchodování ANDURIL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ANDURIL je -- USD.
Dosáhne ANDURIL letos vyšší ceny?
ANDURIL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenANDURIL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:38:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Anduril PreStocks (ANDURIL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

