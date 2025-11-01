BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AllUnity EUR je 1.15 USD. Sledujte aktualizace cen EURAU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EURAU.

Logo AllUnity EUR

AllUnity EUR Cena (EURAU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 EURAU na USD

$1.15
$1.15$1.15
-0.20%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny AllUnity EUR (EURAU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:37:57 (UTC+8)

Informace o ceně AllUnity EUR (EURAU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
Nejnižší za 24 h
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
Nejvyšší za 24 h

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

-0.03%

-0.27%

-1.26%

-1.26%

Cena AllUnity EUR (EURAU) v reálném čase je $1.15. Za posledních 24 hodin se EURAU obchodoval v rozmezí od minima $ 1.15 do maxima $ 1.16, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EURAU v historii je $ 1.19, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.1.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EURAU se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o -0.27% a za posledních 7 dní o -1.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AllUnity EUR (EURAU)

$ 20.33M
$ 20.33M$ 20.33M

--
----

$ 20.33M
$ 20.33M$ 20.33M

17.63M
17.63M 17.63M

17,630,279.33
17,630,279.33 17,630,279.33

Aktuální tržní kapitalizace AllUnity EUR je $ 20.33M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EURAU je 17.63M, přičemž celková zásoba je 17630279.33. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.33M.

Historie cen v USD pro AllUnity EUR (EURAU)

Během dnešního dne byla změna ceny AllUnity EUR na USD  $ -0.003147980855367.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AllUnity EUR na USD  $ -0.0200524350.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AllUnity EUR na USD  $ -0.0169506550.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AllUnity EUR na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.003147980855367-0.27%
30 dní$ -0.0200524350-1.74%
60 dní$ -0.0169506550-1.47%
90 dní$ 0--

Co je AllUnity EUR (EURAU)

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

Předpověď ceny AllUnity EUR (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AllUnity EUR (EURAU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AllUnity EUR (EURAU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AllUnity EUR.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AllUnity EUR!

EURAU na místní měny

Tokenomika pro AllUnity EUR (EURAU)

Pochopení tokenomiky AllUnity EUR (EURAU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EURAU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AllUnity EUR (EURAU)

Jakou hodnotu má dnes AllUnity EUR (EURAU)?
Aktuální cena EURAU v USD je 1.15 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EURAU v USD?
Aktuální cena EURAU v USD je $ 1.15. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AllUnity EUR?
Tržní kapitalizace EURAU je $ 20.33M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EURAU v oběhu?
Objem EURAU v oběhu je 17.63M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EURAU?
EURAU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.19 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EURAU?
EURAU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.1 USD.
Jaký je objem obchodování EURAU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EURAU je -- USD.
Dosáhne EURAU letos vyšší ceny?
EURAU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEURAU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:37:57 (UTC+8)

$110,195.43
$3,872.97
$0.02304
$186.27
$1.0003
