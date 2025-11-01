BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena All In je 0.03781122 USD. Sledujte aktualizace cen ALLIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ALLIN.Dnešní aktuální cena All In je 0.03781122 USD. Sledujte aktualizace cen ALLIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ALLIN.

Více informací o ALLIN

Informace o ceně ALLIN

Co je to ALLIN

Oficiální webové stránky ALLIN

Tokenomika pro ALLIN

Předpověď cen ALLIN

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo All In

All In Cena (ALLIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ALLIN na USD

$0.03781122
$0.03781122$0.03781122
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny All In (ALLIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:47 (UTC+8)

Informace o ceně All In (ALLIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.51
$ 4.51$ 4.51

$ 0.03478359
$ 0.03478359$ 0.03478359

--

--

+0.51%

+0.51%

Cena All In (ALLIN) v reálném čase je $0.03781122. Za posledních 24 hodin se ALLIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ALLIN v historii je $ 4.51, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03478359.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ALLIN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu All In (ALLIN)

$ 34.84K
$ 34.84K$ 34.84K

--
----

$ 37.66K
$ 37.66K$ 37.66K

921.44K
921.44K 921.44K

995,994.0
995,994.0 995,994.0

Aktuální tržní kapitalizace All In je $ 34.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ALLIN je 921.44K, přičemž celková zásoba je 995994.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 37.66K.

Historie cen v USD pro All In (ALLIN)

Během dnešního dne byla změna ceny All In na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny All In na USD  $ -0.0054691887.
Za posledních 60 dní byla změna ceny All In na USD  $ -0.0299579770.
Za posledních 90 dní byla změna ceny All In na USD  $ -0.12817886273164467.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0054691887-14.46%
60 dní$ -0.0299579770-79.23%
90 dní$ -0.12817886273164467-77.22%

Co je All In (ALLIN)

All In (ALLIN) is an AI-focused project on the Ethereum blockchain, designed to empower communities and projects to harness AI technology. The project offers a token, $ALLIN, to support community and project growth. ALLIN provides solutions for data analysis, process automation, customer service, community management, and content development. It features an AI-managed service and an AllIn One AI bot for answering common questions about a token or project information. The project also includes ALLBOTS, humanoid guardians supporting the All In Society, and an anticipated Allbuys buy bot for multi-chain support. The creators, a team of developers and AI specialists, ensure security and transparency through a Solidproof audit. They work closely with the All In Society to shape the project's future.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj All In (ALLIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny All In (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít All In (ALLIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva All In (ALLIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro All In.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny All In!

ALLIN na místní měny

Tokenomika pro All In (ALLIN)

Pochopení tokenomiky All In (ALLIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ALLIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně All In (ALLIN)

Jakou hodnotu má dnes All In (ALLIN)?
Aktuální cena ALLIN v USD je 0.03781122 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ALLIN v USD?
Aktuální cena ALLIN v USD je $ 0.03781122. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace All In?
Tržní kapitalizace ALLIN je $ 34.84K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ALLIN v oběhu?
Objem ALLIN v oběhu je 921.44K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ALLIN?
ALLIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4.51 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ALLIN?
ALLIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03478359 USD.
Jaký je objem obchodování ALLIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ALLIN je -- USD.
Dosáhne ALLIN letos vyšší ceny?
ALLIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenALLIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se All In (ALLIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,102.73
$110,102.73$110,102.73

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.86
$3,873.86$3,873.86

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02399
$0.02399$0.02399

-25.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.09
$186.09$186.09

-1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.86
$3,873.86$3,873.86

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,102.73
$110,102.73$110,102.73

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.09
$186.09$186.09

-1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5082
$2.5082$2.5082

-0.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09971
$0.09971$0.09971

+99.42%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01999
$0.01999$0.01999

-0.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00530
$0.00530$0.00530

+341.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053375
$0.0053375$0.0053375

+172.04%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.313
$20.313$20.313

+57.90%