BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ainara je 0 USD. Sledujte aktualizace cen AINARA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AINARA.Dnešní aktuální cena Ainara je 0 USD. Sledujte aktualizace cen AINARA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AINARA.

Více informací o AINARA

Informace o ceně AINARA

Co je to AINARA

Oficiální webové stránky AINARA

Tokenomika pro AINARA

Předpověď cen AINARA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ainara

Ainara Cena (AINARA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AINARA na USD

$0.00010518
$0.00010518$0.00010518
+0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ainara (AINARA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:28 (UTC+8)

Informace o ceně Ainara (AINARA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

+0.62%

-14.25%

-14.25%

Cena Ainara (AINARA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se AINARA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AINARA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AINARA se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o +0.62% a za posledních 7 dní o -14.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ainara (AINARA)

$ 106.04K
$ 106.04K$ 106.04K

--
----

$ 106.04K
$ 106.04K$ 106.04K

999.87M
999.87M 999.87M

999,868,656.004553
999,868,656.004553 999,868,656.004553

Aktuální tržní kapitalizace Ainara je $ 106.04K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AINARA je 999.87M, přičemž celková zásoba je 999868656.004553. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 106.04K.

Historie cen v USD pro Ainara (AINARA)

Během dnešního dne byla změna ceny Ainara na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ainara na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ainara na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ainara na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.62%
30 dní$ 0-48.71%
60 dní$ 0-60.12%
90 dní$ 0--

Co je Ainara (AINARA)

Ainara is a decentralized protocol for creating, distributing, and running AI‑Driven Applications (AID Apps) with true user ownership and data privacy. It replaces centralized AI platforms with an open, trust‑minimized architecture built on Solana, IPFS/Arweave, and Lit Protocol.

Creators can publish encrypted AI applications that users purchase and run locally in a secure sandbox, ensuring sovereignty over identity, data, and software. The $AINARA token powers transactions, creator bonds, governance, and a buyback‑and‑burn mechanism, creating a sustainable, deflationary ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ainara (AINARA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ainara (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ainara (AINARA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ainara (AINARA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ainara.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ainara!

AINARA na místní měny

Tokenomika pro Ainara (AINARA)

Pochopení tokenomiky Ainara (AINARA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AINARA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ainara (AINARA)

Jakou hodnotu má dnes Ainara (AINARA)?
Aktuální cena AINARA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AINARA v USD?
Aktuální cena AINARA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ainara?
Tržní kapitalizace AINARA je $ 106.04K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AINARA v oběhu?
Objem AINARA v oběhu je 999.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AINARA?
AINARA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AINARA?
AINARA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování AINARA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AINARA je -- USD.
Dosáhne AINARA letos vyšší ceny?
AINARA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAINARA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ainara (AINARA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,897.94
$109,897.94$109,897.94

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.04
$3,873.04$3,873.04

+0.31%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02484
$0.02484$0.02484

-22.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-1.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.04
$3,873.04$3,873.04

+0.31%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,897.94
$109,897.94$109,897.94

-0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-1.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5041
$2.5041$2.5041

-0.78%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.28
$1,088.28$1,088.28

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10260
$0.10260$0.10260

+105.20%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03696
$0.03696$0.03696

+84.80%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005712
$0.00005712$0.00005712

+171.74%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0048618
$0.0048618$0.0048618

+147.79%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00301
$0.00301$0.00301

+150.83%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03696
$0.03696$0.03696

+84.80%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000815
$0.0000815$0.0000815

+63.00%