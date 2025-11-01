BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AIGOV je 0 USD. Sledujte aktualizace cen OLIVIA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OLIVIA.

Více informací o OLIVIA

Informace o ceně OLIVIA

Co je to OLIVIA

Oficiální webové stránky OLIVIA

Tokenomika pro OLIVIA

Předpověď cen OLIVIA

Logo AIGOV

AIGOV Cena (OLIVIA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OLIVIA na USD

--
----
-5.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AIGOV (OLIVIA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:14 (UTC+8)

Informace o ceně AIGOV (OLIVIA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01787206
$ 0.01787206$ 0.01787206

$ 0
$ 0$ 0

-3.05%

-5.97%

-8.19%

-8.19%

Cena AIGOV (OLIVIA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se OLIVIA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OLIVIA v historii je $ 0.01787206, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OLIVIA se za poslední hodinu změnila o -3.05%, za 24 hodin o -5.97% a za posledních 7 dní o -8.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AIGOV (OLIVIA)

$ 46.37K
$ 46.37K$ 46.37K

--
----

$ 46.37K
$ 46.37K$ 46.37K

929.11M
929.11M 929.11M

929,110,262.5601971
929,110,262.5601971 929,110,262.5601971

Aktuální tržní kapitalizace AIGOV je $ 46.37K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OLIVIA je 929.11M, přičemž celková zásoba je 929110262.5601971. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 46.37K.

Historie cen v USD pro AIGOV (OLIVIA)

Během dnešního dne byla změna ceny AIGOV na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AIGOV na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AIGOV na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AIGOV na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.97%
30 dní$ 0-29.42%
60 dní$ 0-57.61%
90 dní$ 0--

Co je AIGOV (OLIVIA)

Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now.

Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption.

Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that.

AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny AIGOV (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AIGOV (OLIVIA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AIGOV (OLIVIA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AIGOV.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AIGOV!

OLIVIA na místní měny

Tokenomika pro AIGOV (OLIVIA)

Pochopení tokenomiky AIGOV (OLIVIA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OLIVIA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AIGOV (OLIVIA)

Jakou hodnotu má dnes AIGOV (OLIVIA)?
Aktuální cena OLIVIA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OLIVIA v USD?
Aktuální cena OLIVIA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AIGOV?
Tržní kapitalizace OLIVIA je $ 46.37K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OLIVIA v oběhu?
Objem OLIVIA v oběhu je 929.11M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OLIVIA?
OLIVIA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01787206 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OLIVIA?
OLIVIA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování OLIVIA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OLIVIA je -- USD.
Dosáhne OLIVIA letos vyšší ceny?
OLIVIA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOLIVIA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se AIGOV (OLIVIA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

