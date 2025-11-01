BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AI Dev Agent je 0.00144625 USD. Sledujte aktualizace cen AIDEV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIDEV.

Více informací o AIDEV

Informace o ceně AIDEV

Co je to AIDEV

Oficiální webové stránky AIDEV

Tokenomika pro AIDEV

Předpověď cen AIDEV

AI Dev Agent Cena (AIDEV)

Zalistování zrušeno

$0.00144626
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny AI Dev Agent (AIDEV)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:07 (UTC+8)

Informace o ceně AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00119732
Nejnižší za 24 h
$ 0.00147533
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00119732
$ 0.00147533
$ 0.00782371
$ 0
+0.01%

+20.12%

-0.73%

-0.73%

Cena AI Dev Agent (AIDEV) v reálném čase je $0.00144625. Za posledních 24 hodin se AIDEV obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00119732 do maxima $ 0.00147533, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIDEV v historii je $ 0.00782371, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIDEV se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o +20.12% a za posledních 7 dní o -0.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AI Dev Agent (AIDEV)

$ 112.34K
--
$ 578.50K
77.68M
400,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace AI Dev Agent je $ 112.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AIDEV je 77.68M, přičemž celková zásoba je 400000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 578.50K.

Historie cen v USD pro AI Dev Agent (AIDEV)

Během dnešního dne byla změna ceny AI Dev Agent na USD  $ +0.00024223.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AI Dev Agent na USD  $ -0.0001134157.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AI Dev Agent na USD  $ +0.0131866988.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AI Dev Agent na USD  $ +0.00109586613280417.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00024223+20.12%
30 dní$ -0.0001134157-7.84%
60 dní$ +0.0131866988+911.79%
90 dní$ +0.00109586613280417+312.76%

Co je AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj AI Dev Agent (AIDEV)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny AI Dev Agent (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AI Dev Agent (AIDEV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AI Dev Agent (AIDEV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AI Dev Agent.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AI Dev Agent!

AIDEV na místní měny

Tokenomika pro AI Dev Agent (AIDEV)

Pochopení tokenomiky AI Dev Agent (AIDEV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIDEV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AI Dev Agent (AIDEV)

Jakou hodnotu má dnes AI Dev Agent (AIDEV)?
Aktuální cena AIDEV v USD je 0.00144625 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIDEV v USD?
Aktuální cena AIDEV v USD je $ 0.00144625. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AI Dev Agent?
Tržní kapitalizace AIDEV je $ 112.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIDEV v oběhu?
Objem AIDEV v oběhu je 77.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIDEV?
AIDEV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00782371 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIDEV?
AIDEV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování AIDEV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIDEV je -- USD.
Dosáhne AIDEV letos vyšší ceny?
AIDEV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIDEV, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AI Dev Agent (AIDEV)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

