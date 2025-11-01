BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AI Analysis Token je 0.366227 USD. Sledujte aktualizace cen AIAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIAT.

Více informací o AIAT

Informace o ceně AIAT

Co je to AIAT

Bílá kniha pro AIAT

Oficiální webové stránky AIAT

Tokenomika pro AIAT

Předpověď cen AIAT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo AI Analysis Token

AI Analysis Token Cena (AIAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AIAT na USD

$0.368366
$0.368366
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AI Analysis Token (AIAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:37:15 (UTC+8)

Informace o ceně AI Analysis Token (AIAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.36274
$ 0.36274
Nejnižší za 24 h
$ 0.369345
$ 0.369345
Nejvyšší za 24 h

$ 0.36274
$ 0.36274

$ 0.369345
$ 0.369345

$ 0.918633
$ 0.918633

$ 0.21345
$ 0.21345

-0.08%

-0.60%

+0.76%

+0.76%

Cena AI Analysis Token (AIAT) v reálném čase je $0.366227. Za posledních 24 hodin se AIAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.36274 do maxima $ 0.369345, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIAT v historii je $ 0.918633, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.21345.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIAT se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o -0.60% a za posledních 7 dní o +0.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AI Analysis Token (AIAT)

$ 40.41M
$ 40.41M

--
--

$ 183.11M
$ 183.11M

110.35M
110.35M

500,000,000.0
500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace AI Analysis Token je $ 40.41M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AIAT je 110.35M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 183.11M.

Historie cen v USD pro AI Analysis Token (AIAT)

Během dnešního dne byla změna ceny AI Analysis Token na USD  $ -0.0022250021897093.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AI Analysis Token na USD  $ +0.0490544586.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AI Analysis Token na USD  $ -0.1191339360.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AI Analysis Token na USD  $ +0.0646142425209978.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0022250021897093-0.60%
30 dní$ +0.0490544586+13.39%
60 dní$ -0.1191339360-32.53%
90 dní$ +0.0646142425209978+21.42%

Co je AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj AI Analysis Token (AIAT)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny AI Analysis Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AI Analysis Token (AIAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AI Analysis Token (AIAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AI Analysis Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AI Analysis Token!

AIAT na místní měny

Tokenomika pro AI Analysis Token (AIAT)

Pochopení tokenomiky AI Analysis Token (AIAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AI Analysis Token (AIAT)

Jakou hodnotu má dnes AI Analysis Token (AIAT)?
Aktuální cena AIAT v USD je 0.366227 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIAT v USD?
Aktuální cena AIAT v USD je $ 0.366227. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AI Analysis Token?
Tržní kapitalizace AIAT je $ 40.41M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIAT v oběhu?
Objem AIAT v oběhu je 110.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIAT?
AIAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.918633 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIAT?
AIAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.21345 USD.
Jaký je objem obchodování AIAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIAT je -- USD.
Dosáhne AIAT letos vyšší ceny?
AIAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:37:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AI Analysis Token (AIAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

