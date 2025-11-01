BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Agentic Studio je 0.00394934 USD. Sledujte aktualizace cen AGENTIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AGENTIC.Dnešní aktuální cena Agentic Studio je 0.00394934 USD. Sledujte aktualizace cen AGENTIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AGENTIC.

Více informací o AGENTIC

Informace o ceně AGENTIC

Co je to AGENTIC

Bílá kniha pro AGENTIC

Oficiální webové stránky AGENTIC

Tokenomika pro AGENTIC

Předpověď cen AGENTIC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Agentic Studio

Agentic Studio Cena (AGENTIC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AGENTIC na USD

$0.00394934
$0.00394934$0.00394934
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Agentic Studio (AGENTIC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:17 (UTC+8)

Informace o ceně Agentic Studio (AGENTIC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01998756
$ 0.01998756$ 0.01998756

$ 0.00388743
$ 0.00388743$ 0.00388743

--

--

0.00%

0.00%

Cena Agentic Studio (AGENTIC) v reálném čase je $0.00394934. Za posledních 24 hodin se AGENTIC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AGENTIC v historii je $ 0.01998756, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00388743.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AGENTIC se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Agentic Studio (AGENTIC)

$ 19.75K
$ 19.75K$ 19.75K

--
----

$ 19.75K
$ 19.75K$ 19.75K

5.00M
5.00M 5.00M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Agentic Studio je $ 19.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AGENTIC je 5.00M, přičemž celková zásoba je 5000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.75K.

Historie cen v USD pro Agentic Studio (AGENTIC)

Během dnešního dne byla změna ceny Agentic Studio na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Agentic Studio na USD  $ -0.0004149085.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Agentic Studio na USD  $ -0.0005604919.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Agentic Studio na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0004149085-10.50%
60 dní$ -0.0005604919-14.19%
90 dní$ 0--

Co je Agentic Studio (AGENTIC)

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Agentic Studio (AGENTIC)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Agentic Studio (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Agentic Studio (AGENTIC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Agentic Studio (AGENTIC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Agentic Studio.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Agentic Studio!

AGENTIC na místní měny

Tokenomika pro Agentic Studio (AGENTIC)

Pochopení tokenomiky Agentic Studio (AGENTIC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AGENTIC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Agentic Studio (AGENTIC)

Jakou hodnotu má dnes Agentic Studio (AGENTIC)?
Aktuální cena AGENTIC v USD je 0.00394934 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AGENTIC v USD?
Aktuální cena AGENTIC v USD je $ 0.00394934. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Agentic Studio?
Tržní kapitalizace AGENTIC je $ 19.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AGENTIC v oběhu?
Objem AGENTIC v oběhu je 5.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AGENTIC?
AGENTIC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01998756 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AGENTIC?
AGENTIC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00388743 USD.
Jaký je objem obchodování AGENTIC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AGENTIC je -- USD.
Dosáhne AGENTIC letos vyšší ceny?
AGENTIC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAGENTIC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Agentic Studio (AGENTIC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,123.66
$110,123.66$110,123.66

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.17
$3,875.17$3,875.17

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02401
$0.02401$0.02401

-25.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.17
$3,875.17$3,875.17

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,123.66
$110,123.66$110,123.66

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.15
$186.15$186.15

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5075
$2.5075$2.5075

-0.65%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09889
$0.09889$0.09889

+97.78%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01999
$0.01999$0.01999

-0.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00535
$0.00535$0.00535

+345.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054529
$0.0054529$0.0054529

+177.92%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0048
$0.0048$0.0048

+92.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000818
$0.0000818$0.0000818

+63.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.235
$20.235$20.235

+57.29%