Dnešní aktuální cena Agent Vilady TV je 0.01230187 USD. Sledujte aktualizace cen VILADY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VILADY.

Více informací o VILADY

Informace o ceně VILADY

Co je to VILADY

Oficiální webové stránky VILADY

Tokenomika pro VILADY

Předpověď cen VILADY

Agent Vilady TV Cena (VILADY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VILADY na USD

$0.01230187
$0.01230187
+0.30%1D
Graf aktuální ceny Agent Vilady TV (VILADY)
Informace o ceně Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01214973
$ 0.01214973
Nejnižší za 24 h
$ 0.01239522
$ 0.01239522
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01214973
$ 0.01214973

$ 0.01239522
$ 0.01239522

$ 0.01562303
$ 0.01562303

$ 0.01117943
$ 0.01117943

+0.05%

+0.32%

-3.20%

-3.20%

Cena Agent Vilady TV (VILADY) v reálném čase je $0.01230187. Za posledních 24 hodin se VILADY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01214973 do maxima $ 0.01239522, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VILADY v historii je $ 0.01562303, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01117943.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VILADY se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +0.32% a za posledních 7 dní o -3.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Agent Vilady TV (VILADY)

$ 122.79K
$ 122.79K

--
--

$ 122.79K
$ 122.79K

9.99M
9.99M

9,985,572.180446967
9,985,572.180446967

Aktuální tržní kapitalizace Agent Vilady TV je $ 122.79K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VILADY je 9.99M, přičemž celková zásoba je 9985572.180446967. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 122.79K.

Historie cen v USD pro Agent Vilady TV (VILADY)

Během dnešního dne byla změna ceny Agent Vilady TV na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Agent Vilady TV na USD  $ -0.0014069956.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Agent Vilady TV na USD  $ -0.0021141993.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Agent Vilady TV na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.32%
30 dní$ -0.0014069956-11.43%
60 dní$ -0.0021141993-17.18%
90 dní$ 0--

Co je Agent Vilady TV (VILADY)

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Agent Vilady TV (VILADY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Agent Vilady TV (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Agent Vilady TV (VILADY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Agent Vilady TV (VILADY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Agent Vilady TV.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Agent Vilady TV!

VILADY na místní měny

Tokenomika pro Agent Vilady TV (VILADY)

Pochopení tokenomiky Agent Vilady TV (VILADY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VILADY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Agent Vilady TV (VILADY)

Jakou hodnotu má dnes Agent Vilady TV (VILADY)?
Aktuální cena VILADY v USD je 0.01230187 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VILADY v USD?
Aktuální cena VILADY v USD je $ 0.01230187. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Agent Vilady TV?
Tržní kapitalizace VILADY je $ 122.79K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VILADY v oběhu?
Objem VILADY v oběhu je 9.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VILADY?
VILADY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01562303 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VILADY?
VILADY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01117943 USD.
Jaký je objem obchodování VILADY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VILADY je -- USD.
Dosáhne VILADY letos vyšší ceny?
VILADY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVILADY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Agent Vilady TV (VILADY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,891.78

$3,873.05

$0.02525

$185.41

$1.0004

$3,873.05

$109,891.78

$185.41

$2.5033

$1,088.04

