Dnešní aktuální cena AGENT BAPO je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BAPO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAPO.

Více informací o BAPO

Informace o ceně BAPO

Co je to BAPO

Oficiální webové stránky BAPO

Tokenomika pro BAPO

Předpověď cen BAPO

Logo AGENT BAPO

AGENT BAPO Cena (BAPO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BAPO na USD

$0,00011045
+0,40%1D
USD
Graf aktuální ceny AGENT BAPO (BAPO)
Informace o ceně AGENT BAPO (BAPO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0,00162005
$ 0
+0,18%

+0,46%

-1,80%

-1,80%

Cena AGENT BAPO (BAPO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BAPO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BAPO v historii je $ 0,00162005, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BAPO se za poslední hodinu změnila o +0,18%, za 24 hodin o +0,46% a za posledních 7 dní o -1,80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AGENT BAPO (BAPO)

$ 11,05K
--
$ 11,05K
100,00M
100.000.000,0
Aktuální tržní kapitalizace AGENT BAPO je $ 11,05K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BAPO je 100,00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11,05K.

Historie cen v USD pro AGENT BAPO (BAPO)

Během dnešního dne byla změna ceny AGENT BAPO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AGENT BAPO na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AGENT BAPO na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AGENT BAPO na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0,46%
30 dní$ 0-60,02%
60 dní$ 0-48,69%
90 dní$ 0--

Co je AGENT BAPO (BAPO)

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj AGENT BAPO (BAPO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny AGENT BAPO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AGENT BAPO (BAPO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AGENT BAPO (BAPO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AGENT BAPO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AGENT BAPO!

BAPO na místní měny

Tokenomika pro AGENT BAPO (BAPO)

Pochopení tokenomiky AGENT BAPO (BAPO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BAPO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AGENT BAPO (BAPO)

Jakou hodnotu má dnes AGENT BAPO (BAPO)?
Aktuální cena BAPO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BAPO v USD?
Aktuální cena BAPO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AGENT BAPO?
Tržní kapitalizace BAPO je $ 11,05K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BAPO v oběhu?
Objem BAPO v oběhu je 100,00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BAPO?
BAPO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0,00162005 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BAPO?
BAPO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BAPO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BAPO je -- USD.
Dosáhne BAPO letos vyšší ceny?
BAPO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBAPO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se AGENT BAPO (BAPO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

