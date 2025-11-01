BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Aeonix Network je 0.180232 USD. Sledujte aktualizace cen ONIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ONIX.

Více informací o ONIX

Informace o ceně ONIX

Co je to ONIX

Bílá kniha pro ONIX

Oficiální webové stránky ONIX

Tokenomika pro ONIX

Předpověď cen ONIX

Logo Aeonix Network

Aeonix Network Cena (ONIX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ONIX na USD

$0.180232
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Aeonix Network (ONIX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:37:00 (UTC+8)

Informace o ceně Aeonix Network (ONIX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.267455
$ 0.158635
--

--

0.00%

0.00%

Cena Aeonix Network (ONIX) v reálném čase je $0.180232. Za posledních 24 hodin se ONIX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ONIX v historii je $ 0.267455, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.158635.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ONIX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Aeonix Network (ONIX)

$ 2.51M
--
$ 8.47M
13.94M
47,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Aeonix Network je $ 2.51M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ONIX je 13.94M, přičemž celková zásoba je 47000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.47M.

Historie cen v USD pro Aeonix Network (ONIX)

Během dnešního dne byla změna ceny Aeonix Network na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Aeonix Network na USD  $ -0.0214572143.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Aeonix Network na USD  $ -0.0332526958.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Aeonix Network na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0214572143-11.90%
60 dní$ -0.0332526958-18.44%
90 dní$ 0--

Co je Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Aeonix Network (ONIX)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Aeonix Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Aeonix Network (ONIX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Aeonix Network (ONIX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Aeonix Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Aeonix Network!

ONIX na místní měny

Tokenomika pro Aeonix Network (ONIX)

Pochopení tokenomiky Aeonix Network (ONIX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ONIX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Aeonix Network (ONIX)

Jakou hodnotu má dnes Aeonix Network (ONIX)?
Aktuální cena ONIX v USD je 0.180232 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ONIX v USD?
Aktuální cena ONIX v USD je $ 0.180232. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Aeonix Network?
Tržní kapitalizace ONIX je $ 2.51M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ONIX v oběhu?
Objem ONIX v oběhu je 13.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ONIX?
ONIX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.267455 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ONIX?
ONIX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.158635 USD.
Jaký je objem obchodování ONIX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ONIX je -- USD.
Dosáhne ONIX letos vyšší ceny?
ONIX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenONIX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:37:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Aeonix Network (ONIX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

