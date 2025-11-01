BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AdZilla je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ADZILLA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ADZILLA.

AdZilla Cena (ADZILLA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ADZILLA na USD

$0.00030642
-2.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AdZilla (ADZILLA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:33 (UTC+8)

Informace o ceně AdZilla (ADZILLA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.86%

-2.94%

-12.43%

-12.43%

Cena AdZilla (ADZILLA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ADZILLA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ADZILLA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ADZILLA se za poslední hodinu změnila o -0.86%, za 24 hodin o -2.94% a za posledních 7 dní o -12.43%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AdZilla (ADZILLA)

$ 308.91K
--
$ 308.91K
999.93M
999,931,599.874866
Aktuální tržní kapitalizace AdZilla je $ 308.91K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ADZILLA je 999.93M, přičemž celková zásoba je 999931599.874866. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 308.91K.

Historie cen v USD pro AdZilla (ADZILLA)

Během dnešního dne byla změna ceny AdZilla na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AdZilla na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AdZilla na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AdZilla na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.94%
30 dní$ 0+110.89%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je AdZilla (ADZILLA)

AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms. AdZilla is not just another meme coin — it’s a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny AdZilla (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AdZilla (ADZILLA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AdZilla (ADZILLA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AdZilla.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AdZilla!

ADZILLA na místní měny

Tokenomika pro AdZilla (ADZILLA)

Pochopení tokenomiky AdZilla (ADZILLA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ADZILLA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AdZilla (ADZILLA)

Jakou hodnotu má dnes AdZilla (ADZILLA)?
Aktuální cena ADZILLA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ADZILLA v USD?
Aktuální cena ADZILLA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AdZilla?
Tržní kapitalizace ADZILLA je $ 308.91K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ADZILLA v oběhu?
Objem ADZILLA v oběhu je 999.93M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ADZILLA?
ADZILLA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ADZILLA?
ADZILLA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ADZILLA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ADZILLA je -- USD.
Dosáhne ADZILLA letos vyšší ceny?
ADZILLA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenADZILLA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se AdZilla (ADZILLA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

