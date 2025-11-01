BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ABSCHAD je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CHAD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CHAD.

Více informací o CHAD

Informace o ceně CHAD

Co je to CHAD

Oficiální webové stránky CHAD

Tokenomika pro CHAD

Předpověď cen CHAD

ABSCHAD Cena (CHAD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CHAD na USD

--
----
-0.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ABSCHAD (CHAD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:03 (UTC+8)

Informace o ceně ABSCHAD (CHAD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.22%

-26.80%

-26.80%

Cena ABSCHAD (CHAD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CHAD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CHAD v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CHAD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.22% a za posledních 7 dní o -26.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ABSCHAD (CHAD)

$ 22.57K
$ 22.57K$ 22.57K

--
----

$ 22.57K
$ 22.57K$ 22.57K

992.05M
992.05M 992.05M

992,051,477.3167694
992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

Aktuální tržní kapitalizace ABSCHAD je $ 22.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CHAD je 992.05M, přičemž celková zásoba je 992051477.3167694. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.57K.

Historie cen v USD pro ABSCHAD (CHAD)

Během dnešního dne byla změna ceny ABSCHAD na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ABSCHAD na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ABSCHAD na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ABSCHAD na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.22%
30 dní$ 0-69.03%
60 dní$ 0-92.45%
90 dní$ 0--

Co je ABSCHAD (CHAD)

The Official OG Mascot of AbstractChain, used in the early days of Abstract crew. Back when Abstract was just getting started, ABSCHAD was the face.
Website banner, Discord stickers, everywhere.
He was the chain’s identity and the official mascot.

We are a team of crypto enthusiasts that wants to contribute on the adoption of Abstract chain, by bringing back the culture of it, by representing the OG memeable sector of it.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ABSCHAD (CHAD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ABSCHAD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ABSCHAD (CHAD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ABSCHAD (CHAD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ABSCHAD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ABSCHAD!

CHAD na místní měny

Tokenomika pro ABSCHAD (CHAD)

Pochopení tokenomiky ABSCHAD (CHAD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CHAD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ABSCHAD (CHAD)

Jakou hodnotu má dnes ABSCHAD (CHAD)?
Aktuální cena CHAD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CHAD v USD?
Aktuální cena CHAD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ABSCHAD?
Tržní kapitalizace CHAD je $ 22.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CHAD v oběhu?
Objem CHAD v oběhu je 992.05M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CHAD?
CHAD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CHAD?
CHAD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CHAD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CHAD je -- USD.
Dosáhne CHAD letos vyšší ceny?
CHAD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCHAD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ABSCHAD (CHAD)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

