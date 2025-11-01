BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena A L P H A je 0.00002849 USD. Sledujte aktualizace cen $ALPHA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $ALPHA.Dnešní aktuální cena A L P H A je 0.00002849 USD. Sledujte aktualizace cen $ALPHA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $ALPHA.

Více informací o $ALPHA

Informace o ceně $ALPHA

Co je to $ALPHA

Oficiální webové stránky $ALPHA

Tokenomika pro $ALPHA

Předpověď cen $ALPHA

Logo A L P H A

A L P H A Cena ($ALPHA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 $ALPHA na USD

-3.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny A L P H A ($ALPHA)
Informace o ceně A L P H A ($ALPHA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00002841
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003432
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00002841
$ 0.00003432
$ 0.0009103
$ 0.00001716
+0.17%

-3.31%

+22.88%

+22.88%

Cena A L P H A ($ALPHA) v reálném čase je $0.00002849. Za posledních 24 hodin se $ALPHA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002841 do maxima $ 0.00003432, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $ALPHA v historii je $ 0.0009103, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001716.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $ALPHA se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o -3.31% a za posledních 7 dní o +22.88%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu A L P H A ($ALPHA)

$ 28.49K
--
$ 28.49K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace A L P H A je $ 28.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $ALPHA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 28.49K.

Historie cen v USD pro A L P H A ($ALPHA)

Během dnešního dne byla změna ceny A L P H A na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny A L P H A na USD  $ +0.0000123614.
Za posledních 60 dní byla změna ceny A L P H A na USD  $ -0.0000121621.
Za posledních 90 dní byla změna ceny A L P H A na USD  $ -0.0006539115524301391.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.31%
30 dní$ +0.0000123614+43.39%
60 dní$ -0.0000121621-42.68%
90 dní$ -0.0006539115524301391-95.82%

Co je A L P H A ($ALPHA)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj A L P H A ($ALPHA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny A L P H A (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít A L P H A ($ALPHA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva A L P H A ($ALPHA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro A L P H A.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny A L P H A!

$ALPHA na místní měny

Tokenomika pro A L P H A ($ALPHA)

Pochopení tokenomiky A L P H A ($ALPHA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $ALPHA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně A L P H A ($ALPHA)

Jakou hodnotu má dnes A L P H A ($ALPHA)?
Aktuální cena $ALPHA v USD je 0.00002849 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $ALPHA v USD?
Aktuální cena $ALPHA v USD je $ 0.00002849. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace A L P H A?
Tržní kapitalizace $ALPHA je $ 28.49K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $ALPHA v oběhu?
Objem $ALPHA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $ALPHA?
$ALPHA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0009103 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $ALPHA?
$ALPHA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001716 USD.
Jaký je objem obchodování $ALPHA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $ALPHA je -- USD.
Dosáhne $ALPHA letos vyšší ceny?
$ALPHA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$ALPHA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se A L P H A ($ALPHA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

