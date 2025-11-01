BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Frankencoin je 1.2496 USD. Sledujte aktualizace cen ZCHF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZCHF.

Více informací o ZCHF

Informace o ceně ZCHF

Co je to ZCHF

Bílá kniha pro ZCHF

Oficiální webové stránky ZCHF

Tokenomika pro ZCHF

Předpověď cen ZCHF

Historie ZCHF

Průvodce nákupem (ZCHF)

Převodník ZCHF na fiat měnu

ZCHF Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Frankencoin

Kurz Frankencoin(ZCHF)

Aktuální cena 1 ZCHF na USD

$1.2496
$1.2496$1.2496
+0.31%1D
USD
Graf aktuální ceny Frankencoin (ZCHF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:33:12 (UTC+8)

Informace o ceně Frankencoin (ZCHF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.126
$ 1.126$ 1.126
Nejnižší za 24 h
$ 2.134
$ 2.134$ 2.134
Nejvyšší za 24 h

$ 1.126
$ 1.126$ 1.126

$ 2.134
$ 2.134$ 2.134

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427$ 1.0691543241973427

+2.56%

+0.31%

-0.47%

-0.47%

Cena Frankencoin (ZCHF) v reálném čase je $ 1.2496. Za posledních 24 hodin se ZCHF obchodoval v rozmezí od minima $ 1.126 do maxima $ 2.134, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZCHF v historii je $ 1.4867555171082332, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.0691543241973427.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZCHF se za poslední hodinu změnila o +2.56%, za 24 hodin o +0.31% a za posledních 7 dní o -0.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Frankencoin (ZCHF)

No.4626

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 65.52K
$ 65.52K$ 65.52K

$ 11.96M
$ 11.96M$ 11.96M

0.00
0.00 0.00

9,569,702
9,569,702 9,569,702

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Frankencoin je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 65.52K. Objem v oběhu ZCHF je 0.00, přičemž celková zásoba je 9569702. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.96M.

Historie cen v USD pro Frankencoin (ZCHF)

Sledujte změny cen Frankencoin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.003862+0.31%
30 dní$ -0.0043-0.35%
60 dní$ +0.6496+108.26%
90 dní$ +0.6496+108.26%
Změna ceny Frankencoin dnes

Dnes zaznamenal ZCHF změnu o $ +0.003862 (+0.31%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Frankencoin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0043 (-0.35%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Frankencoin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ZCHF ke změně o $ +0.6496 (+108.26%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Frankencoin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.6496 (+108.26%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Frankencoin (ZCHF)?

Podívejte se na stránku Historie cen Frankencoin.

Co je Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Frankencoin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ZCHFa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Frankencoin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Frankencoin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Frankencoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Frankencoin (ZCHF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Frankencoin (ZCHF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Frankencoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Frankencoin!

Tokenomika pro Frankencoin (ZCHF)

Pochopení tokenomiky Frankencoin (ZCHF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZCHF hned teď!

Jak nakupovat Frankencoin (ZCHF)

Snažíte se zjistit, jak koupit Frankencoin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Frankencoin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ZCHF na místní měny

1 Frankencoin(ZCHF) na VND
32,883.224
1 Frankencoin(ZCHF) na AUD
A$1.899392
1 Frankencoin(ZCHF) na GBP
0.949696
1 Frankencoin(ZCHF) na EUR
1.074656
1 Frankencoin(ZCHF) na USD
$1.2496
1 Frankencoin(ZCHF) na MYR
RM5.235824
1 Frankencoin(ZCHF) na TRY
52.520688
1 Frankencoin(ZCHF) na JPY
¥191.1888
1 Frankencoin(ZCHF) na ARS
ARS$1,792.826112
1 Frankencoin(ZCHF) na RUB
100.455344
1 Frankencoin(ZCHF) na INR
110.926992
1 Frankencoin(ZCHF) na IDR
Rp20,826.658336
1 Frankencoin(ZCHF) na PHP
73.339024
1 Frankencoin(ZCHF) na EGP
￡E.59.018608
1 Frankencoin(ZCHF) na BRL
R$6.710352
1 Frankencoin(ZCHF) na CAD
C$1.74944
1 Frankencoin(ZCHF) na BDT
152.851072
1 Frankencoin(ZCHF) na NGN
1,805.771968
1 Frankencoin(ZCHF) na COP
$4,806.14904
1 Frankencoin(ZCHF) na ZAR
R.21.705552
1 Frankencoin(ZCHF) na UAH
52.42072
1 Frankencoin(ZCHF) na TZS
T.Sh.3,062.744608
1 Frankencoin(ZCHF) na VES
Bs276.1616
1 Frankencoin(ZCHF) na CLP
$1,177.1232
1 Frankencoin(ZCHF) na PKR
Rs352.88704
1 Frankencoin(ZCHF) na KZT
659.763808
1 Frankencoin(ZCHF) na THB
฿40.262112
1 Frankencoin(ZCHF) na TWD
NT$38.475184
1 Frankencoin(ZCHF) na AED
د.إ4.586032
1 Frankencoin(ZCHF) na CHF
Fr0.99968
1 Frankencoin(ZCHF) na HKD
HK$9.709392
1 Frankencoin(ZCHF) na AMD
֏476.572448
1 Frankencoin(ZCHF) na MAD
.د.م11.533808
1 Frankencoin(ZCHF) na MXN
$23.192576
1 Frankencoin(ZCHF) na SAR
ريال4.686
1 Frankencoin(ZCHF) na ETB
Br191.976048
1 Frankencoin(ZCHF) na KES
KSh160.998464
1 Frankencoin(ZCHF) na JOD
د.أ0.8859664
1 Frankencoin(ZCHF) na PLN
4.598528
1 Frankencoin(ZCHF) na RON
лв5.510736
1 Frankencoin(ZCHF) na SEK
kr11.846208
1 Frankencoin(ZCHF) na BGN
лв2.111824
1 Frankencoin(ZCHF) na HUF
Ft420.452912
1 Frankencoin(ZCHF) na CZK
26.354064
1 Frankencoin(ZCHF) na KWD
د.ك0.381128
1 Frankencoin(ZCHF) na ILS
4.0612
1 Frankencoin(ZCHF) na BOB
Bs8.634736
1 Frankencoin(ZCHF) na AZN
2.12432
1 Frankencoin(ZCHF) na TJS
SM11.471328
1 Frankencoin(ZCHF) na GEL
3.386416
1 Frankencoin(ZCHF) na AOA
Kz1,145.370864
1 Frankencoin(ZCHF) na BHD
.د.ب0.4686
1 Frankencoin(ZCHF) na BMD
$1.2496
1 Frankencoin(ZCHF) na DKK
kr8.084912
1 Frankencoin(ZCHF) na HNL
L32.764512
1 Frankencoin(ZCHF) na MUR
57.156704
1 Frankencoin(ZCHF) na NAD
$21.605584
1 Frankencoin(ZCHF) na NOK
kr12.645952
1 Frankencoin(ZCHF) na NZD
$2.174304
1 Frankencoin(ZCHF) na PAB
B/.1.2496
1 Frankencoin(ZCHF) na PGK
K5.24832
1 Frankencoin(ZCHF) na QAR
ر.ق4.536048
1 Frankencoin(ZCHF) na RSD
дин.126.934368
1 Frankencoin(ZCHF) na UZS
soʻm14,876.188096
1 Frankencoin(ZCHF) na ALL
L104.329104
1 Frankencoin(ZCHF) na ANG
ƒ2.236784
1 Frankencoin(ZCHF) na AWG
ƒ2.236784
1 Frankencoin(ZCHF) na BBD
$2.4992
1 Frankencoin(ZCHF) na BAM
KM2.099328
1 Frankencoin(ZCHF) na BIF
Fr3,652.5808
1 Frankencoin(ZCHF) na BND
$1.611984
1 Frankencoin(ZCHF) na BSD
$1.2496
1 Frankencoin(ZCHF) na JMD
$199.99848
1 Frankencoin(ZCHF) na KHR
4,998.4
1 Frankencoin(ZCHF) na KMF
Fr532.3296
1 Frankencoin(ZCHF) na LAK
27,165.216848
1 Frankencoin(ZCHF) na LKR
රු379.353568
1 Frankencoin(ZCHF) na MDL
L21.205712
1 Frankencoin(ZCHF) na MGA
Ar5,603.58128
1 Frankencoin(ZCHF) na MOP
P10.009296
1 Frankencoin(ZCHF) na MVR
19.11888
1 Frankencoin(ZCHF) na MWK
MK2,161.93296
1 Frankencoin(ZCHF) na MZN
MT79.84944
1 Frankencoin(ZCHF) na NPR
रु176.743424
1 Frankencoin(ZCHF) na PYG
8,862.1632
1 Frankencoin(ZCHF) na RWF
Fr1,815.6688
1 Frankencoin(ZCHF) na SBD
$10.284208
1 Frankencoin(ZCHF) na SCR
17.069536
1 Frankencoin(ZCHF) na SRD
$48.1096
1 Frankencoin(ZCHF) na SVC
$10.934
1 Frankencoin(ZCHF) na SZL
L21.605584
1 Frankencoin(ZCHF) na TMT
m4.3736
1 Frankencoin(ZCHF) na TND
د.ت3.6788224
1 Frankencoin(ZCHF) na TTD
$8.459792
1 Frankencoin(ZCHF) na UGX
Sh4,338.6112
1 Frankencoin(ZCHF) na XAF
Fr706.024
1 Frankencoin(ZCHF) na XCD
$3.37392
1 Frankencoin(ZCHF) na XOF
Fr706.024
1 Frankencoin(ZCHF) na XPF
Fr127.4592
1 Frankencoin(ZCHF) na BWP
P16.732144
1 Frankencoin(ZCHF) na BZD
$2.511696
1 Frankencoin(ZCHF) na CVE
$118.77448
1 Frankencoin(ZCHF) na DJF
Fr221.1792
1 Frankencoin(ZCHF) na DOP
$80.049376
1 Frankencoin(ZCHF) na DZD
د.ج162.410512
1 Frankencoin(ZCHF) na FJD
$2.824096
1 Frankencoin(ZCHF) na GNF
Fr10,771.552
1 Frankencoin(ZCHF) na GTQ
Q9.546944
1 Frankencoin(ZCHF) na GYD
$261.691232
1 Frankencoin(ZCHF) na ISK
kr154.9504

Zdroj Frankencoin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Frankencoin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Frankencoin
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Frankencoin

Jakou hodnotu má dnes Frankencoin (ZCHF)?
Aktuální cena ZCHF v USD je 1.2496 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZCHF v USD?
Aktuální cena ZCHF v USD je $ 1.2496. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Frankencoin?
Tržní kapitalizace ZCHF je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZCHF v oběhu?
Objem ZCHF v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZCHF?
ZCHF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.4867555171082332 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZCHF?
ZCHF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.0691543241973427 USD.
Jaký je objem obchodování ZCHF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZCHF je $ 65.52K USD.
Dosáhne ZCHF letos vyšší ceny?
ZCHF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZCHF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:33:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Frankencoin (ZCHF)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ZCHF na USD

Částka

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2496 USD

Obchodujte ZCHF

ZCHF/USDT
$1.2496
$1.2496$1.2496
+0.31%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

