Dnešní aktuální cena YURU COIN je 0.7838 USD. Sledujte aktualizace cen YURU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YURU.

Kurz YURU COIN(YURU)

Aktuální cena 1 YURU na USD

$0.7838
$0.7838
-0.57%1D
Graf aktuální ceny YURU COIN (YURU)
Informace o ceně YURU COIN (YURU) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

0.00%

-0.57%

-3.19%

-3.19%

Cena YURU COIN (YURU) v reálném čase je $ 0.7838. Za posledních 24 hodin se YURU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.7765 do maxima $ 0.7955, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YURU v historii je $ 0.5789586277522937, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.346206572110043.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YURU se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.57% a za posledních 7 dní o -3.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu YURU COIN (YURU)

$ 12.88K
$ 12.88K

$ 7.84M
$ 7.84M

SOL

Aktuální tržní kapitalizace YURU COIN je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 12.88K. Objem v oběhu YURU je --, přičemž celková zásoba je 10000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.84M.

Historie cen v USD pro YURU COIN (YURU)

Sledujte změny cen YURU COIN pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.004493-0.57%
30 dní$ -0.1882-19.37%
60 dní$ -0.2953-27.37%
90 dní$ -0.0974-11.06%
Změna ceny YURU COIN dnes

Dnes zaznamenal YURU změnu o $ -0.004493 (-0.57%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny YURU COIN za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.1882 (-19.37%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny YURU COIN za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u YURU ke změně o $ -0.2953 (-27.37%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny YURU COIN za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0974 (-11.06%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům YURU COIN (YURU)?

Podívejte se na stránku Historie cen YURU COIN.

Co je YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich YURU COIN investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu YURUa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o YURU COIN na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na YURU COIN a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny YURU COIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít YURU COIN (YURU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva YURU COIN (YURU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro YURU COIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny YURU COIN!

Tokenomika pro YURU COIN (YURU)

Pochopení tokenomiky YURU COIN (YURU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YURU hned teď!

Jak nakupovat YURU COIN (YURU)

Snažíte se zjistit, jak koupit YURU COIN? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit YURU COIN podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

YURU na místní měny

1 YURU COIN(YURU) na VND
20,625.697
1 YURU COIN(YURU) na AUD
A$1.191376
1 YURU COIN(YURU) na GBP
0.595688
1 YURU COIN(YURU) na EUR
0.674068
1 YURU COIN(YURU) na USD
$0.7838
1 YURU COIN(YURU) na MYR
RM3.284122
1 YURU COIN(YURU) na TRY
32.943114
1 YURU COIN(YURU) na JPY
¥119.9214
1 YURU COIN(YURU) na ARS
ARS$1,124.533536
1 YURU COIN(YURU) na RUB
63.009682
1 YURU COIN(YURU) na INR
69.577926
1 YURU COIN(YURU) na IDR
Rp13,063.328108
1 YURU COIN(YURU) na PHP
46.001222
1 YURU COIN(YURU) na EGP
￡E.37.018874
1 YURU COIN(YURU) na BRL
R$4.209006
1 YURU COIN(YURU) na CAD
C$1.09732
1 YURU COIN(YURU) na BDT
95.874416
1 YURU COIN(YURU) na NGN
1,132.653704
1 YURU COIN(YURU) na COP
$3,014.61237
1 YURU COIN(YURU) na ZAR
R.13.614606
1 YURU COIN(YURU) na UAH
32.88041
1 YURU COIN(YURU) na TZS
T.Sh.1,921.078124
1 YURU COIN(YURU) na VES
Bs173.2198
1 YURU COIN(YURU) na CLP
$738.3396
1 YURU COIN(YURU) na PKR
Rs221.34512
1 YURU COIN(YURU) na KZT
413.830724
1 YURU COIN(YURU) na THB
฿25.254036
1 YURU COIN(YURU) na TWD
NT$24.133202
1 YURU COIN(YURU) na AED
د.إ2.876546
1 YURU COIN(YURU) na CHF
Fr0.62704
1 YURU COIN(YURU) na HKD
HK$6.090126
1 YURU COIN(YURU) na AMD
֏298.925644
1 YURU COIN(YURU) na MAD
.د.م7.234474
1 YURU COIN(YURU) na MXN
$14.547328
1 YURU COIN(YURU) na SAR
ريال2.93925
1 YURU COIN(YURU) na ETB
Br120.415194
1 YURU COIN(YURU) na KES
KSh100.984792
1 YURU COIN(YURU) na JOD
د.أ0.5557142
1 YURU COIN(YURU) na PLN
2.884384
1 YURU COIN(YURU) na RON
лв3.456558
1 YURU COIN(YURU) na SEK
kr7.430424
1 YURU COIN(YURU) na BGN
лв1.324622
1 YURU COIN(YURU) na HUF
Ft263.725186
1 YURU COIN(YURU) na CZK
16.530342
1 YURU COIN(YURU) na KWD
د.ك0.239059
1 YURU COIN(YURU) na ILS
2.54735
1 YURU COIN(YURU) na BOB
Bs5.416058
1 YURU COIN(YURU) na AZN
1.33246
1 YURU COIN(YURU) na TJS
SM7.195284
1 YURU COIN(YURU) na GEL
2.124098
1 YURU COIN(YURU) na AOA
Kz718.423242
1 YURU COIN(YURU) na BHD
.د.ب0.293925
1 YURU COIN(YURU) na BMD
$0.7838
1 YURU COIN(YURU) na DKK
kr5.071186
1 YURU COIN(YURU) na HNL
L20.551236
1 YURU COIN(YURU) na MUR
35.851012
1 YURU COIN(YURU) na NAD
$13.551902
1 YURU COIN(YURU) na NOK
kr7.932056
1 YURU COIN(YURU) na NZD
$1.363812
1 YURU COIN(YURU) na PAB
B/.0.7838
1 YURU COIN(YURU) na PGK
K3.29196
1 YURU COIN(YURU) na QAR
ر.ق2.845194
1 YURU COIN(YURU) na RSD
дин.79.618404
1 YURU COIN(YURU) na UZS
soʻm9,330.950888
1 YURU COIN(YURU) na ALL
L65.439462
1 YURU COIN(YURU) na ANG
ƒ1.403002
1 YURU COIN(YURU) na AWG
ƒ1.403002
1 YURU COIN(YURU) na BBD
$1.5676
1 YURU COIN(YURU) na BAM
KM1.316784
1 YURU COIN(YURU) na BIF
Fr2,291.0474
1 YURU COIN(YURU) na BND
$1.011102
1 YURU COIN(YURU) na BSD
$0.7838
1 YURU COIN(YURU) na JMD
$125.44719
1 YURU COIN(YURU) na KHR
3,135.2
1 YURU COIN(YURU) na KMF
Fr333.8988
1 YURU COIN(YURU) na LAK
17,039.130094
1 YURU COIN(YURU) na LKR
රු237.946004
1 YURU COIN(YURU) na MDL
L13.301086
1 YURU COIN(YURU) na MGA
Ar3,514.79434
1 YURU COIN(YURU) na MOP
P6.278238
1 YURU COIN(YURU) na MVR
11.99214
1 YURU COIN(YURU) na MWK
MK1,356.05238
1 YURU COIN(YURU) na MZN
MT50.08482
1 YURU COIN(YURU) na NPR
रु110.860672
1 YURU COIN(YURU) na PYG
5,558.7096
1 YURU COIN(YURU) na RWF
Fr1,138.8614
1 YURU COIN(YURU) na SBD
$6.450674
1 YURU COIN(YURU) na SCR
10.706708
1 YURU COIN(YURU) na SRD
$30.1763
1 YURU COIN(YURU) na SVC
$6.85825
1 YURU COIN(YURU) na SZL
L13.551902
1 YURU COIN(YURU) na TMT
m2.7433
1 YURU COIN(YURU) na TND
د.ت2.3075072
1 YURU COIN(YURU) na TTD
$5.306326
1 YURU COIN(YURU) na UGX
Sh2,721.3536
1 YURU COIN(YURU) na XAF
Fr442.847
1 YURU COIN(YURU) na XCD
$2.11626
1 YURU COIN(YURU) na XOF
Fr442.847
1 YURU COIN(YURU) na XPF
Fr79.9476
1 YURU COIN(YURU) na BWP
P10.495082
1 YURU COIN(YURU) na BZD
$1.575438
1 YURU COIN(YURU) na CVE
$74.50019
1 YURU COIN(YURU) na DJF
Fr138.7326
1 YURU COIN(YURU) na DOP
$50.210228
1 YURU COIN(YURU) na DZD
د.ج101.870486
1 YURU COIN(YURU) na FJD
$1.771388
1 YURU COIN(YURU) na GNF
Fr6,756.356
1 YURU COIN(YURU) na GTQ
Q5.988232
1 YURU COIN(YURU) na GYD
$164.143396
1 YURU COIN(YURU) na ISK
kr97.1912

Zdroj YURU COIN

Pokud chcete se podrobněji seznámit s YURU COIN, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka YURU COIN
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně YURU COIN

Jakou hodnotu má dnes YURU COIN (YURU)?
Aktuální cena YURU v USD je 0.7838 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YURU v USD?
Aktuální cena YURU v USD je $ 0.7838. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace YURU COIN?
Tržní kapitalizace YURU je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YURU v oběhu?
Objem YURU v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YURU?
YURU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.5789586277522937 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YURU?
YURU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.346206572110043 USD.
Jaký je objem obchodování YURU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YURU je $ 12.88K USD.
Dosáhne YURU letos vyšší ceny?
YURU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYURU, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se YURU COIN (YURU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

1 YURU = 0.7838 USD

Obchodujte YURU

YURU/USDT
$0.7838
$0.7838$0.7838
-0.59%

