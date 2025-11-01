BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Uranium.io je 5.16 USD. Sledujte aktualizace cen XU3O8 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XU3O8.Dnešní aktuální cena Uranium.io je 5.16 USD. Sledujte aktualizace cen XU3O8 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XU3O8.

Více informací o XU3O8

Informace o ceně XU3O8

Co je to XU3O8

Bílá kniha pro XU3O8

Oficiální webové stránky XU3O8

Tokenomika pro XU3O8

Předpověď cen XU3O8

Historie XU3O8

Průvodce nákupem (XU3O8)

Převodník XU3O8 na fiat měnu

XU3O8 Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Uranium.io

Kurz Uranium.io(XU3O8)

Aktuální cena 1 XU3O8 na USD

$5.159
$5.159$5.159
+0.46%1D
USD
Graf aktuální ceny Uranium.io (XU3O8)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:43 (UTC+8)

Informace o ceně Uranium.io (XU3O8) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 5.128
$ 5.128$ 5.128
Nejnižší za 24 h
$ 5.176
$ 5.176$ 5.176
Nejvyšší za 24 h

$ 5.128
$ 5.128$ 5.128

$ 5.176
$ 5.176$ 5.176

--
----

--
----

+0.05%

+0.46%

+5.04%

+5.04%

Cena Uranium.io (XU3O8) v reálném čase je $ 5.16. Za posledních 24 hodin se XU3O8 obchodoval v rozmezí od minima $ 5.128 do maxima $ 5.176, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XU3O8 v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XU3O8 se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +0.46% a za posledních 7 dní o +5.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 109.49K
$ 109.49K$ 109.49K

$ 825.60M
$ 825.60M$ 825.60M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

Aktuální tržní kapitalizace Uranium.io je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 109.49K. Objem v oběhu XU3O8 je --, přičemž celková zásoba je 160000038. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 825.60M.

Historie cen v USD pro Uranium.io (XU3O8)

Sledujte změny cen Uranium.io pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.02362+0.46%
30 dní$ +0.057+1.11%
60 dní$ +0.405+8.51%
90 dní$ +0.708+15.90%
Změna ceny Uranium.io dnes

Dnes zaznamenal XU3O8 změnu o $ +0.02362 (+0.46%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Uranium.io za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.057 (+1.11%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Uranium.io za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XU3O8 ke změně o $ +0.405 (+8.51%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Uranium.io za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.708 (+15.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Uranium.io (XU3O8)?

Podívejte se na stránku Historie cen Uranium.io.

Co je Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Uranium.io investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XU3O8a zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Uranium.io na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Uranium.io a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Uranium.io (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Uranium.io (XU3O8) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Uranium.io (XU3O8) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Uranium.io.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Uranium.io!

Tokenomika pro Uranium.io (XU3O8)

Pochopení tokenomiky Uranium.io (XU3O8) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XU3O8 hned teď!

Jak nakupovat Uranium.io (XU3O8)

Snažíte se zjistit, jak koupit Uranium.io? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Uranium.io podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XU3O8 na místní měny

1 Uranium.io(XU3O8) na VND
135,785.4
1 Uranium.io(XU3O8) na AUD
A$7.8432
1 Uranium.io(XU3O8) na GBP
3.9216
1 Uranium.io(XU3O8) na EUR
4.4376
1 Uranium.io(XU3O8) na USD
$5.16
1 Uranium.io(XU3O8) na MYR
RM21.6204
1 Uranium.io(XU3O8) na TRY
216.8748
1 Uranium.io(XU3O8) na JPY
¥789.48
1 Uranium.io(XU3O8) na ARS
ARS$7,424.4144
1 Uranium.io(XU3O8) na RUB
414.8124
1 Uranium.io(XU3O8) na INR
458.4144
1 Uranium.io(XU3O8) na IDR
Rp85,999.9656
1 Uranium.io(XU3O8) na PHP
302.8404
1 Uranium.io(XU3O8) na EGP
￡E.242.778
1 Uranium.io(XU3O8) na BRL
R$27.7092
1 Uranium.io(XU3O8) na CAD
C$7.224
1 Uranium.io(XU3O8) na BDT
631.1712
1 Uranium.io(XU3O8) na NGN
7,467.3972
1 Uranium.io(XU3O8) na COP
$19,846.134
1 Uranium.io(XU3O8) na ZAR
R.89.526
1 Uranium.io(XU3O8) na UAH
216.462
1 Uranium.io(XU3O8) na TZS
T.Sh.12,709.338
1 Uranium.io(XU3O8) na VES
Bs1,140.36
1 Uranium.io(XU3O8) na CLP
$4,860.72
1 Uranium.io(XU3O8) na PKR
Rs1,449.3924
1 Uranium.io(XU3O8) na KZT
2,734.4904
1 Uranium.io(XU3O8) na THB
฿166.2552
1 Uranium.io(XU3O8) na TWD
NT$158.8764
1 Uranium.io(XU3O8) na AED
د.إ18.9372
1 Uranium.io(XU3O8) na CHF
Fr4.128
1 Uranium.io(XU3O8) na HKD
HK$40.0932
1 Uranium.io(XU3O8) na AMD
֏1,974.732
1 Uranium.io(XU3O8) na MAD
.د.م47.73
1 Uranium.io(XU3O8) na MXN
$95.7696
1 Uranium.io(XU3O8) na SAR
ريال19.35
1 Uranium.io(XU3O8) na ETB
Br795.7752
1 Uranium.io(XU3O8) na KES
KSh666.6204
1 Uranium.io(XU3O8) na JOD
د.أ3.65844
1 Uranium.io(XU3O8) na PLN
18.9888
1 Uranium.io(XU3O8) na RON
лв22.7556
1 Uranium.io(XU3O8) na SEK
kr48.9168
1 Uranium.io(XU3O8) na BGN
лв8.7204
1 Uranium.io(XU3O8) na HUF
Ft1,736.1852
1 Uranium.io(XU3O8) na CZK
108.8244
1 Uranium.io(XU3O8) na KWD
د.ك1.57896
1 Uranium.io(XU3O8) na ILS
16.77
1 Uranium.io(XU3O8) na BOB
Bs35.6556
1 Uranium.io(XU3O8) na AZN
8.772
1 Uranium.io(XU3O8) na TJS
SM47.5236
1 Uranium.io(XU3O8) na GEL
13.9836
1 Uranium.io(XU3O8) na AOA
Kz4,729.6044
1 Uranium.io(XU3O8) na BHD
.د.ب1.94016
1 Uranium.io(XU3O8) na BMD
$5.16
1 Uranium.io(XU3O8) na DKK
kr33.3852
1 Uranium.io(XU3O8) na HNL
L135.8112
1 Uranium.io(XU3O8) na MUR
236.0184
1 Uranium.io(XU3O8) na NAD
$89.1648
1 Uranium.io(XU3O8) na NOK
kr52.2192
1 Uranium.io(XU3O8) na NZD
$8.9784
1 Uranium.io(XU3O8) na PAB
B/.5.16
1 Uranium.io(XU3O8) na PGK
K21.7236
1 Uranium.io(XU3O8) na QAR
ر.ق18.7824
1 Uranium.io(XU3O8) na RSD
дин.524.1528
1 Uranium.io(XU3O8) na UZS
soʻm62,168.6604
1 Uranium.io(XU3O8) na ALL
L432.4596
1 Uranium.io(XU3O8) na ANG
ƒ9.2364
1 Uranium.io(XU3O8) na AWG
ƒ9.2364
1 Uranium.io(XU3O8) na BBD
$10.32
1 Uranium.io(XU3O8) na BAM
KM8.6688
1 Uranium.io(XU3O8) na BIF
Fr15,263.28
1 Uranium.io(XU3O8) na BND
$6.708
1 Uranium.io(XU3O8) na BSD
$5.16
1 Uranium.io(XU3O8) na JMD
$829.0056
1 Uranium.io(XU3O8) na KHR
20,722.8696
1 Uranium.io(XU3O8) na KMF
Fr2,198.16
1 Uranium.io(XU3O8) na LAK
112,173.9108
1 Uranium.io(XU3O8) na LKR
රු1,572.6648
1 Uranium.io(XU3O8) na MDL
L87.204
1 Uranium.io(XU3O8) na MGA
Ar23,243.22
1 Uranium.io(XU3O8) na MOP
P41.3316
1 Uranium.io(XU3O8) na MVR
78.948
1 Uranium.io(XU3O8) na MWK
MK8,958.3276
1 Uranium.io(XU3O8) na MZN
MT329.724
1 Uranium.io(XU3O8) na NPR
रु732.6168
1 Uranium.io(XU3O8) na PYG
36,594.72
1 Uranium.io(XU3O8) na RWF
Fr7,497.48
1 Uranium.io(XU3O8) na SBD
$42.4668
1 Uranium.io(XU3O8) na SCR
70.4856
1 Uranium.io(XU3O8) na SRD
$198.66
1 Uranium.io(XU3O8) na SVC
$45.15
1 Uranium.io(XU3O8) na SZL
L89.526
1 Uranium.io(XU3O8) na TMT
m18.06
1 Uranium.io(XU3O8) na TND
د.ت15.15492
1 Uranium.io(XU3O8) na TTD
$34.9332
1 Uranium.io(XU3O8) na UGX
Sh17,977.44
1 Uranium.io(XU3O8) na XAF
Fr2,915.4
1 Uranium.io(XU3O8) na XCD
$13.932
1 Uranium.io(XU3O8) na XOF
Fr2,915.4
1 Uranium.io(XU3O8) na XPF
Fr526.32
1 Uranium.io(XU3O8) na BWP
P69.3504
1 Uranium.io(XU3O8) na BZD
$10.3716
1 Uranium.io(XU3O8) na CVE
$492.7284
1 Uranium.io(XU3O8) na DJF
Fr913.32
1 Uranium.io(XU3O8) na DOP
$330.7044
1 Uranium.io(XU3O8) na DZD
د.ج670.6968
1 Uranium.io(XU3O8) na FJD
$11.6616
1 Uranium.io(XU3O8) na GNF
Fr44,866.2
1 Uranium.io(XU3O8) na GTQ
Q39.5772
1 Uranium.io(XU3O8) na GYD
$1,080.6072
1 Uranium.io(XU3O8) na ISK
kr645

Zdroj Uranium.io

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Uranium.io, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Uranium.io
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Uranium.io

Jakou hodnotu má dnes Uranium.io (XU3O8)?
Aktuální cena XU3O8 v USD je 5.16 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XU3O8 v USD?
Aktuální cena XU3O8 v USD je $ 5.16. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Uranium.io?
Tržní kapitalizace XU3O8 je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XU3O8 v oběhu?
Objem XU3O8 v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XU3O8?
XU3O8 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XU3O8?
XU3O8 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování XU3O8?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XU3O8 je $ 109.49K USD.
Dosáhne XU3O8 letos vyšší ceny?
XU3O8 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXU3O8, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Uranium.io (XU3O8)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod XU3O8 na USD

Částka

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 5.16 USD

Obchodujte XU3O8

XU3O8/USDT
$5.159
$5.159$5.159
+0.46%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.62
$110,174.62$110,174.62

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.38
$3,863.38$3,863.38

+0.06%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02500
$0.02500$0.02500

-22.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.09
$186.09$186.09

-1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.38
$3,863.38$3,863.38

+0.06%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.62
$110,174.62$110,174.62

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.09
$186.09$186.09

-1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5070
$2.5070$2.5070

-0.67%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.67
$1,087.67$1,087.67

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000452
$0.000452$0.000452

+126.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0030873
$0.0030873$0.0030873

+57.35%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20758
$0.20758$0.20758

+49.13%