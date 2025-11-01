BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena OroBit je 2.0122 USD. Sledujte aktualizace cen XRB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XRB.

Více informací o XRB

Informace o ceně XRB

Co je to XRB

Bílá kniha pro XRB

Oficiální webové stránky XRB

Tokenomika pro XRB

Předpověď cen XRB

Historie XRB

Průvodce nákupem (XRB)

Převodník XRB na fiat měnu

XRB Spot

Logo OroBit

Kurz OroBit(XRB)

Aktuální cena 1 XRB na USD

$2.0128
-1.99%1D
USD
Graf aktuální ceny OroBit (XRB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:35 (UTC+8)

Informace o ceně OroBit (XRB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.8808
Nejnižší za 24 h
$ 2.09
Nejvyšší za 24 h

$ 1.8808
$ 2.09
--
--
-0.05%

-1.99%

+1.80%

+1.80%

Cena OroBit (XRB) v reálném čase je $ 2.0122. Za posledních 24 hodin se XRB obchodoval v rozmezí od minima $ 1.8808 do maxima $ 2.09, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XRB v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XRB se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o -1.99% a za posledních 7 dní o +1.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OroBit (XRB)

--
$ 88.22K
$ 1.01B
--
500,000,000
ETH

Aktuální tržní kapitalizace OroBit je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 88.22K. Objem v oběhu XRB je --, přičemž celková zásoba je 500000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.01B.

Historie cen v USD pro OroBit (XRB)

Sledujte změny cen OroBit pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.040868-1.99%
30 dní$ +0.9091+82.41%
60 dní$ +1.3242+192.47%
90 dní$ +1.5122+302.44%
Změna ceny OroBit dnes

Dnes zaznamenal XRB změnu o $ -0.040868 (-1.99%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny OroBit za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.9091 (+82.41%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny OroBit za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XRB ke změně o $ +1.3242 (+192.47%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny OroBit za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +1.5122 (+302.44%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům OroBit (XRB)?

Podívejte se na stránku Historie cen OroBit.

Co je OroBit (XRB)

OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.

OroBit je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich OroBit investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XRBa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o OroBit na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na OroBit a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny OroBit (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OroBit (XRB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OroBit (XRB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OroBit.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OroBit!

Tokenomika pro OroBit (XRB)

Pochopení tokenomiky OroBit (XRB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XRB hned teď!

Jak nakupovat OroBit (XRB)

Snažíte se zjistit, jak koupit OroBit? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit OroBit podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XRB na místní měny

1 OroBit(XRB) na VND
52,951.043
1 OroBit(XRB) na AUD
A$3.058544
1 OroBit(XRB) na GBP
1.529272
1 OroBit(XRB) na EUR
1.730492
1 OroBit(XRB) na USD
$2.0122
1 OroBit(XRB) na MYR
RM8.431118
1 OroBit(XRB) na TRY
84.572766
1 OroBit(XRB) na JPY
¥307.8666
1 OroBit(XRB) na ARS
ARS$2,895.233848
1 OroBit(XRB) na RUB
161.760758
1 OroBit(XRB) na INR
178.763848
1 OroBit(XRB) na IDR
Rp33,536.653252
1 OroBit(XRB) na PHP
118.096018
1 OroBit(XRB) na EGP
￡E.94.67401
1 OroBit(XRB) na BRL
R$10.805514
1 OroBit(XRB) na CAD
C$2.81708
1 OroBit(XRB) na BDT
246.132304
1 OroBit(XRB) na NGN
2,911.995474
1 OroBit(XRB) na COP
$7,739.22303
1 OroBit(XRB) na ZAR
R.34.91167
1 OroBit(XRB) na UAH
84.41179
1 OroBit(XRB) na TZS
T.Sh.4,956.14921
1 OroBit(XRB) na VES
Bs444.6962
1 OroBit(XRB) na CLP
$1,895.4924
1 OroBit(XRB) na PKR
Rs565.206858
1 OroBit(XRB) na KZT
1,066.345268
1 OroBit(XRB) na THB
฿64.833084
1 OroBit(XRB) na TWD
NT$61.955638
1 OroBit(XRB) na AED
د.إ7.384774
1 OroBit(XRB) na CHF
Fr1.60976
1 OroBit(XRB) na HKD
HK$15.634794
1 OroBit(XRB) na AMD
֏770.06894
1 OroBit(XRB) na MAD
.د.م18.61285
1 OroBit(XRB) na MXN
$37.346432
1 OroBit(XRB) na SAR
ريال7.54575
1 OroBit(XRB) na ETB
Br310.321484
1 OroBit(XRB) na KES
KSh259.956118
1 OroBit(XRB) na JOD
د.أ1.4266498
1 OroBit(XRB) na PLN
7.404896
1 OroBit(XRB) na RON
лв8.873802
1 OroBit(XRB) na SEK
kr19.075656
1 OroBit(XRB) na BGN
лв3.400618
1 OroBit(XRB) na HUF
Ft677.044934
1 OroBit(XRB) na CZK
42.437298
1 OroBit(XRB) na KWD
د.ك0.6157332
1 OroBit(XRB) na ILS
6.53965
1 OroBit(XRB) na BOB
Bs13.904302
1 OroBit(XRB) na AZN
3.42074
1 OroBit(XRB) na TJS
SM18.532362
1 OroBit(XRB) na GEL
5.453062
1 OroBit(XRB) na AOA
Kz1,844.362398
1 OroBit(XRB) na BHD
.د.ب0.7565872
1 OroBit(XRB) na BMD
$2.0122
1 OroBit(XRB) na DKK
kr13.018934
1 OroBit(XRB) na HNL
L52.961104
1 OroBit(XRB) na MUR
92.038028
1 OroBit(XRB) na NAD
$34.770816
1 OroBit(XRB) na NOK
kr20.363464
1 OroBit(XRB) na NZD
$3.501228
1 OroBit(XRB) na PAB
B/.2.0122
1 OroBit(XRB) na PGK
K8.471362
1 OroBit(XRB) na QAR
ر.ق7.324408
1 OroBit(XRB) na RSD
дин.204.399276
1 OroBit(XRB) na UZS
soʻm24,243.367918
1 OroBit(XRB) na ALL
L168.642482
1 OroBit(XRB) na ANG
ƒ3.601838
1 OroBit(XRB) na AWG
ƒ3.601838
1 OroBit(XRB) na BBD
$4.0244
1 OroBit(XRB) na BAM
KM3.380496
1 OroBit(XRB) na BIF
Fr5,952.0876
1 OroBit(XRB) na BND
$2.61586
1 OroBit(XRB) na BSD
$2.0122
1 OroBit(XRB) na JMD
$323.280052
1 OroBit(XRB) na KHR
8,081.115932
1 OroBit(XRB) na KMF
Fr857.1972
1 OroBit(XRB) na LAK
43,743.477386
1 OroBit(XRB) na LKR
රු613.278316
1 OroBit(XRB) na MDL
L34.00618
1 OroBit(XRB) na MGA
Ar9,063.9549
1 OroBit(XRB) na MOP
P16.117722
1 OroBit(XRB) na MVR
30.78666
1 OroBit(XRB) na MWK
MK3,493.400542
1 OroBit(XRB) na MZN
MT128.57958
1 OroBit(XRB) na NPR
रु285.692156
1 OroBit(XRB) na PYG
14,270.5224
1 OroBit(XRB) na RWF
Fr2,923.7266
1 OroBit(XRB) na SBD
$16.560406
1 OroBit(XRB) na SCR
27.486652
1 OroBit(XRB) na SRD
$77.4697
1 OroBit(XRB) na SVC
$17.60675
1 OroBit(XRB) na SZL
L34.91167
1 OroBit(XRB) na TMT
m7.0427
1 OroBit(XRB) na TND
د.ت5.9098314
1 OroBit(XRB) na TTD
$13.622594
1 OroBit(XRB) na UGX
Sh7,010.5048
1 OroBit(XRB) na XAF
Fr1,136.893
1 OroBit(XRB) na XCD
$5.43294
1 OroBit(XRB) na XOF
Fr1,136.893
1 OroBit(XRB) na XPF
Fr205.2444
1 OroBit(XRB) na BWP
P27.043968
1 OroBit(XRB) na BZD
$4.044522
1 OroBit(XRB) na CVE
$192.144978
1 OroBit(XRB) na DJF
Fr356.1594
1 OroBit(XRB) na DOP
$128.961898
1 OroBit(XRB) na DZD
د.ج261.545756
1 OroBit(XRB) na FJD
$4.547572
1 OroBit(XRB) na GNF
Fr17,496.079
1 OroBit(XRB) na GTQ
Q15.433574
1 OroBit(XRB) na GYD
$421.394924
1 OroBit(XRB) na ISK
kr251.525

Zdroj OroBit

Pokud chcete se podrobněji seznámit s OroBit, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka OroBit
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OroBit

Jakou hodnotu má dnes OroBit (XRB)?
Aktuální cena XRB v USD je 2.0122 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XRB v USD?
Aktuální cena XRB v USD je $ 2.0122. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OroBit?
Tržní kapitalizace XRB je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XRB v oběhu?
Objem XRB v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XRB?
XRB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XRB?
XRB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování XRB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XRB je $ 88.22K USD.
Dosáhne XRB letos vyšší ceny?
XRB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXRB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:35 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

