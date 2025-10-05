Dnešní aktuální cena XOCIETY je 0.003079 USD. Sledujte aktualizace cen XO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XO.Dnešní aktuální cena XOCIETY je 0.003079 USD. Sledujte aktualizace cen XO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XO.

Kurz XOCIETY(XO)

$0.003079
$0.003079$0.003079
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:30:11 (UTC+8)

Informace o ceně XOCIETY (XO) (USD)

$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992
$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217
$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992

$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217

Cena XOCIETY (XO) v reálném čase je $ 0.003079. Za posledních 24 hodin se XO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.002992 do maxima $ 0.003217, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XO v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XO se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o +0.26% a za posledních 7 dní o +5.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XOCIETY (XO)

$ 90.72K
$ 90.72K$ 90.72K

$ 15.40M
$ 15.40M$ 15.40M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

Aktuální tržní kapitalizace XOCIETY je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 90.72K. Objem v oběhu XO je --, přičemž celková zásoba je 5000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.40M.

Historie cen v USD pro XOCIETY (XO)

Sledujte změny cen XOCIETY pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00000798+0.26%
30 dní$ -0.002953-48.96%
60 dní$ -0.003703-54.61%
90 dní$ -0.004701-60.43%
Změna ceny XOCIETY dnes

Dnes zaznamenal XO změnu o $ +0.00000798 (+0.26%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny XOCIETY za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.002953 (-48.96%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny XOCIETY za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XO ke změně o $ -0.003703 (-54.61%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny XOCIETY za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.004701 (-60.43%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům XOCIETY (XO)?

Podívejte se na stránku Historie cen XOCIETY.

Co je XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o XOCIETY na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na XOCIETY a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny XOCIETY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít XOCIETY (XO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XOCIETY (XO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XOCIETY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XOCIETY!

Tokenomika pro XOCIETY (XO)

Pochopení tokenomiky XOCIETY (XO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XO hned teď!

Jak nakupovat XOCIETY (XO)

Snažíte se zjistit, jak koupit XOCIETY? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit XOCIETY podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XO na místní měny

Zdroj XOCIETY

Pokud chcete se podrobněji seznámit s XOCIETY, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka XOCIETY
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XOCIETY

Jakou hodnotu má dnes XOCIETY (XO)?
Aktuální cena XO v USD je 0.003079 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XO v USD?
Aktuální cena XO v USD je $ 0.003079. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XOCIETY?
Tržní kapitalizace XO je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XO v oběhu?
Objem XO v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XO?
XO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XO?
XO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování XO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XO je $ 90.72K USD.
Dosáhne XO letos vyšší ceny?
XO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:30:11 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

