Dnešní aktuální cena Dexlab je 0.000001099 USD. Sledujte aktualizace cen XLAB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XLAB.

Více informací o XLAB

Informace o ceně XLAB

Co je to XLAB

Oficiální webové stránky XLAB

Tokenomika pro XLAB

Předpověď cen XLAB

Historie XLAB

Průvodce nákupem (XLAB)

Převodník XLAB na fiat měnu

XLAB Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Dexlab

Kurz Dexlab(XLAB)

Aktuální cena 1 XLAB na USD

$0.000001099
$0.000001099$0.000001099
+6.69%1D
USD
Graf aktuální ceny Dexlab (XLAB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:05 (UTC+8)

Informace o ceně Dexlab (XLAB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000099
$ 0.00000099$ 0.00000099
Nejnižší za 24 h
$ 0.000001152
$ 0.000001152$ 0.000001152
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000099
$ 0.00000099$ 0.00000099

$ 0.000001152
$ 0.000001152$ 0.000001152

$ 0.000020824547284648
$ 0.000020824547284648$ 0.000020824547284648

$ 0.000000972708981215
$ 0.000000972708981215$ 0.000000972708981215

+4.56%

+6.69%

-11.09%

-11.09%

Cena Dexlab (XLAB) v reálném čase je $ 0.000001099. Za posledních 24 hodin se XLAB obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000099 do maxima $ 0.000001152, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XLAB v historii je $ 0.000020824547284648, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000000972708981215.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XLAB se za poslední hodinu změnila o +4.56%, za 24 hodin o +6.69% a za posledních 7 dní o -11.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dexlab (XLAB)

No.2663

$ 386.48K
$ 386.48K$ 386.48K

$ 66.21K
$ 66.21K$ 66.21K

$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M

351.67B
351.67B 351.67B

5,000,000,000,000
5,000,000,000,000 5,000,000,000,000

4,999,990,000,000
4,999,990,000,000 4,999,990,000,000

7.03%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Dexlab je $ 386.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 66.21K. Objem v oběhu XLAB je 351.67B, přičemž celková zásoba je 4999990000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.50M.

Historie cen v USD pro Dexlab (XLAB)

Sledujte změny cen Dexlab pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00000006891+6.69%
30 dní$ -0.000001076-49.48%
60 dní$ -0.000002935-72.76%
90 dní$ -0.000003901-78.02%
Změna ceny Dexlab dnes

Dnes zaznamenal XLAB změnu o $ +0.00000006891 (+6.69%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Dexlab za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000001076 (-49.48%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Dexlab za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XLAB ke změně o $ -0.000002935 (-72.76%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Dexlab za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.000003901 (-78.02%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Dexlab (XLAB)?

Podívejte se na stránku Historie cen Dexlab.

Co je Dexlab (XLAB)

Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.

Dexlab je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Dexlab investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XLABa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Dexlab na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Dexlab a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Dexlab (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dexlab (XLAB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dexlab (XLAB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dexlab.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dexlab!

Tokenomika pro Dexlab (XLAB)

Pochopení tokenomiky Dexlab (XLAB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XLAB hned teď!

Jak nakupovat Dexlab (XLAB)

Snažíte se zjistit, jak koupit Dexlab? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Dexlab podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XLAB na místní měny

1 Dexlab(XLAB) na VND
0.028920185
1 Dexlab(XLAB) na AUD
A$0.00000167048
1 Dexlab(XLAB) na GBP
0.00000083524
1 Dexlab(XLAB) na EUR
0.00000094514
1 Dexlab(XLAB) na USD
$0.000001099
1 Dexlab(XLAB) na MYR
RM0.00000460481
1 Dexlab(XLAB) na TRY
0.00004619097
1 Dexlab(XLAB) na JPY
¥0.000168147
1 Dexlab(XLAB) na ARS
ARS$0.00158128516
1 Dexlab(XLAB) na RUB
0.00008834861
1 Dexlab(XLAB) na INR
0.00009763516
1 Dexlab(XLAB) na IDR
Rp0.01831665934
1 Dexlab(XLAB) na PHP
0.00006450031
1 Dexlab(XLAB) na EGP
￡E.0.00005170795
1 Dexlab(XLAB) na BRL
R$0.00000590163
1 Dexlab(XLAB) na CAD
C$0.0000015386
1 Dexlab(XLAB) na BDT
0.00013442968
1 Dexlab(XLAB) na NGN
0.00159043983
1 Dexlab(XLAB) na COP
$0.00422691885
1 Dexlab(XLAB) na ZAR
R.0.00001906765
1 Dexlab(XLAB) na UAH
0.00004610305
1 Dexlab(XLAB) na TZS
T.Sh.0.00270689195
1 Dexlab(XLAB) na VES
Bs0.000242879
1 Dexlab(XLAB) na CLP
$0.001035258
1 Dexlab(XLAB) na PKR
Rs0.00030869811
1 Dexlab(XLAB) na KZT
0.00058240406
1 Dexlab(XLAB) na THB
฿0.00003540978
1 Dexlab(XLAB) na TWD
NT$0.00003383821
1 Dexlab(XLAB) na AED
د.إ0.00000403333
1 Dexlab(XLAB) na CHF
Fr0.0000008792
1 Dexlab(XLAB) na HKD
HK$0.00000853923
1 Dexlab(XLAB) na AMD
֏0.0004205873
1 Dexlab(XLAB) na MAD
.د.م0.00001016575
1 Dexlab(XLAB) na MXN
$0.00002039744
1 Dexlab(XLAB) na SAR
ريال0.00000412125
1 Dexlab(XLAB) na ETB
Br0.00016948778
1 Dexlab(XLAB) na KES
KSh0.00014197981
1 Dexlab(XLAB) na JOD
د.أ0.000000779191
1 Dexlab(XLAB) na PLN
0.00000404432
1 Dexlab(XLAB) na RON
лв0.00000484659
1 Dexlab(XLAB) na SEK
kr0.00001041852
1 Dexlab(XLAB) na BGN
лв0.00000185731
1 Dexlab(XLAB) na HUF
Ft0.00036978053
1 Dexlab(XLAB) na CZK
0.00002317791
1 Dexlab(XLAB) na KWD
د.ك0.000000336294
1 Dexlab(XLAB) na ILS
0.00000357175
1 Dexlab(XLAB) na BOB
Bs0.00000759409
1 Dexlab(XLAB) na AZN
0.0000018683
1 Dexlab(XLAB) na TJS
SM0.00001012179
1 Dexlab(XLAB) na GEL
0.00000297829
1 Dexlab(XLAB) na AOA
Kz0.00100733241
1 Dexlab(XLAB) na BHD
.د.ب0.000000413224
1 Dexlab(XLAB) na BMD
$0.000001099
1 Dexlab(XLAB) na DKK
kr0.00000711053
1 Dexlab(XLAB) na HNL
L0.00002892568
1 Dexlab(XLAB) na MUR
0.00005026826
1 Dexlab(XLAB) na NAD
$0.00001899072
1 Dexlab(XLAB) na NOK
kr0.00001112188
1 Dexlab(XLAB) na NZD
$0.00000191226
1 Dexlab(XLAB) na PAB
B/.0.000001099
1 Dexlab(XLAB) na PGK
K0.00000462679
1 Dexlab(XLAB) na QAR
ر.ق0.00000400036
1 Dexlab(XLAB) na RSD
дин.0.00011163642
1 Dexlab(XLAB) na UZS
soʻm0.01324096081
1 Dexlab(XLAB) na ALL
L0.00009210719
1 Dexlab(XLAB) na ANG
ƒ0.00000196721
1 Dexlab(XLAB) na AWG
ƒ0.00000196721
1 Dexlab(XLAB) na BBD
$0.000002198
1 Dexlab(XLAB) na BAM
KM0.00000184632
1 Dexlab(XLAB) na BIF
Fr0.003250842
1 Dexlab(XLAB) na BND
$0.0000014287
1 Dexlab(XLAB) na BSD
$0.000001099
1 Dexlab(XLAB) na JMD
$0.00017656534
1 Dexlab(XLAB) na KHR
0.00441364994
1 Dexlab(XLAB) na KMF
Fr0.000468174
1 Dexlab(XLAB) na LAK
0.02389130387
1 Dexlab(XLAB) na LKR
රු0.00033495322
1 Dexlab(XLAB) na MDL
L0.0000185731
1 Dexlab(XLAB) na MGA
Ar0.0049504455
1 Dexlab(XLAB) na MOP
P0.00000880299
1 Dexlab(XLAB) na MVR
0.0000168147
1 Dexlab(XLAB) na MWK
MK0.00190798489
1 Dexlab(XLAB) na MZN
MT0.0000702261
1 Dexlab(XLAB) na NPR
रु0.00015603602
1 Dexlab(XLAB) na PYG
0.007794108
1 Dexlab(XLAB) na RWF
Fr0.001596847
1 Dexlab(XLAB) na SBD
$0.00000904477
1 Dexlab(XLAB) na SCR
0.00001501234
1 Dexlab(XLAB) na SRD
$0.0000423115
1 Dexlab(XLAB) na SVC
$0.00000961625
1 Dexlab(XLAB) na SZL
L0.00001906765
1 Dexlab(XLAB) na TMT
m0.0000038465
1 Dexlab(XLAB) na TND
د.ت0.000003227763
1 Dexlab(XLAB) na TTD
$0.00000744023
1 Dexlab(XLAB) na UGX
Sh0.003828916
1 Dexlab(XLAB) na XAF
Fr0.000620935
1 Dexlab(XLAB) na XCD
$0.0000029673
1 Dexlab(XLAB) na XOF
Fr0.000620935
1 Dexlab(XLAB) na XPF
Fr0.000112098
1 Dexlab(XLAB) na BWP
P0.00001477056
1 Dexlab(XLAB) na BZD
$0.00000220899
1 Dexlab(XLAB) na CVE
$0.00010494351
1 Dexlab(XLAB) na DJF
Fr0.000194523
1 Dexlab(XLAB) na DOP
$0.00007043491
1 Dexlab(XLAB) na DZD
د.ج0.00014284802
1 Dexlab(XLAB) na FJD
$0.00000248374
1 Dexlab(XLAB) na GNF
Fr0.009555805
1 Dexlab(XLAB) na GTQ
Q0.00000842933
1 Dexlab(XLAB) na GYD
$0.00023015258
1 Dexlab(XLAB) na ISK
kr0.000137375

Zdroj Dexlab

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Dexlab, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Dexlab
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dexlab

Jakou hodnotu má dnes Dexlab (XLAB)?
Aktuální cena XLAB v USD je 0.000001099 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XLAB v USD?
Aktuální cena XLAB v USD je $ 0.000001099. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dexlab?
Tržní kapitalizace XLAB je $ 386.48K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XLAB v oběhu?
Objem XLAB v oběhu je 351.67B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XLAB?
XLAB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.000020824547284648 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XLAB?
XLAB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000000972708981215 USD.
Jaký je objem obchodování XLAB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XLAB je $ 66.21K USD.
Dosáhne XLAB letos vyšší ceny?
XLAB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXLAB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dexlab (XLAB)

Čas (UTC+8)TypInformace

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod XLAB na USD

Částka

XLAB
XLAB
USD
USD

1 XLAB = 0.000001099 USD

Obchodujte XLAB

XLAB/USDT
$0.000001099
$0.000001099$0.000001099
+7.85%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

