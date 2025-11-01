BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena XL1 je 0.0008571 USD. Sledujte aktualizace cen XL1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XL1.

Kurz XL1(XL1)

Aktuální cena 1 XL1 na USD

$0.0008571
$0.0008571
+3.85%1D
USD
Graf aktuální ceny XL1 (XL1)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:57 (UTC+8)

Informace o ceně XL1 (XL1) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0008
$ 0.0008$ 0.0008
Nejnižší za 24 h
$ 0.000884
$ 0.000884$ 0.000884
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0008
$ 0.0008$ 0.0008

$ 0.000884
$ 0.000884$ 0.000884

$ 0.003549262214266047
$ 0.003549262214266047$ 0.003549262214266047

$ 0.000752957257810761
$ 0.000752957257810761$ 0.000752957257810761

0.00%

+3.85%

-7.75%

-7.75%

Cena XL1 (XL1) v reálném čase je $ 0.0008571. Za posledních 24 hodin se XL1 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0008 do maxima $ 0.000884, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XL1 v historii je $ 0.003549262214266047, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000752957257810761.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XL1 se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +3.85% a za posledních 7 dní o -7.75%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XL1 (XL1)

No.1442

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

$ 12.54K
$ 12.54K$ 12.54K

$ 32.57M
$ 32.57M$ 32.57M

5.74B
5.74B 5.74B

--
----

38,000,000,000
38,000,000,000 38,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace XL1 je $ 4.92M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 12.54K. Objem v oběhu XL1 je 5.74B, přičemž celková zásoba je 38000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 32.57M.

Historie cen v USD pro XL1 (XL1)

Sledujte změny cen XL1 pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000031775+3.85%
30 dní$ -0.0001643-16.09%
60 dní$ +0.0003571+71.42%
90 dní$ +0.0003571+71.42%
Změna ceny XL1 dnes

Dnes zaznamenal XL1 změnu o $ +0.000031775 (+3.85%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny XL1 za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0001643 (-16.09%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny XL1 za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XL1 ke změně o $ +0.0003571 (+71.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny XL1 za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0003571 (+71.42%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům XL1 (XL1)?

Podívejte se na stránku Historie cen XL1.

Co je XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich XL1 investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XL1a zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o XL1 na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na XL1 a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny XL1 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít XL1 (XL1) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XL1 (XL1) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XL1.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XL1!

Tokenomika pro XL1 (XL1)

Pochopení tokenomiky XL1 (XL1) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XL1 hned teď!

Jak nakupovat XL1 (XL1)

Snažíte se zjistit, jak koupit XL1? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit XL1 podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XL1 na místní měny

Zdroj XL1

Pokud chcete se podrobněji seznámit s XL1, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka XL1
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XL1

Jakou hodnotu má dnes XL1 (XL1)?
Aktuální cena XL1 v USD je 0.0008571 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XL1 v USD?
Aktuální cena XL1 v USD je $ 0.0008571. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XL1?
Tržní kapitalizace XL1 je $ 4.92M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XL1 v oběhu?
Objem XL1 v oběhu je 5.74B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XL1?
XL1 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.003549262214266047 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XL1?
XL1 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000752957257810761 USD.
Jaký je objem obchodování XL1?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XL1 je $ 12.54K USD.
Dosáhne XL1 letos vyšší ceny?
XL1 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXL1, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:57 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

