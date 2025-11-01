BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena XDOG je 0.007037 USD. Sledujte aktualizace cen XDOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XDOG.

Více informací o XDOG

Informace o ceně XDOG

Co je to XDOG

Tokenomika pro XDOG

Předpověď cen XDOG

Historie XDOG

Převodník XDOG na fiat měnu

Logo XDOG

Kurz XDOG(XDOG)

Aktuální cena 1 XDOG na USD

$0.00703
$0.00703
-5.68%1D
Graf aktuální ceny XDOG (XDOG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:39 (UTC+8)

Informace o ceně XDOG (XDOG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.007017
$ 0.007017
Nejnižší za 24 h
$ 0.008147
$ 0.008147
Nejvyšší za 24 h

$ 0.007017
$ 0.007017

$ 0.008147
$ 0.008147

--
--

--
--

-0.13%

-5.68%

-39.94%

-39.94%

Cena XDOG (XDOG) v reálném čase je $ 0.007037. Za posledních 24 hodin se XDOG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.007017 do maxima $ 0.008147, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XDOG v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XDOG se za poslední hodinu změnila o -0.13%, za 24 hodin o -5.68% a za posledních 7 dní o -39.94%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XDOG (XDOG)

--
--

$ 55.00K
$ 55.00K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

XLAYER

Aktuální tržní kapitalizace XDOG je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.00K. Objem v oběhu XDOG je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro XDOG (XDOG)

Sledujte změny cen XDOG pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00042335-5.68%
30 dní$ -0.020426-74.38%
60 dní$ -0.001064-13.14%
90 dní$ +0.003037+75.92%
Změna ceny XDOG dnes

Dnes zaznamenal XDOG změnu o $ -0.00042335 (-5.68%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny XDOG za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.020426 (-74.38%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny XDOG za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XDOG ke změně o $ -0.001064 (-13.14%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny XDOG za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.003037 (+75.92%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům XDOG (XDOG)?

Podívejte se na stránku Historie cen XDOG.

Co je XDOG (XDOG)

XDOG merges the iconic Doge meme culture with the revolutionary potential of OKX's X-Layer chain technology, committed to building a fun, inclusive, and financially empowering community epicenter.

XDOG je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich XDOG investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XDOGa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o XDOG na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na XDOG a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny XDOG (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít XDOG (XDOG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XDOG (XDOG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XDOG.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XDOG!

Tokenomika pro XDOG (XDOG)

Pochopení tokenomiky XDOG (XDOG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XDOG hned teď!

Jak nakupovat XDOG (XDOG)

Snažíte se zjistit, jak koupit XDOG? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit XDOG podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XDOG na místní měny

1 XDOG(XDOG) na VND
185.178655
1 XDOG(XDOG) na AUD
A$0.01069624
1 XDOG(XDOG) na GBP
0.00534812
1 XDOG(XDOG) na EUR
0.00605182
1 XDOG(XDOG) na USD
$0.007037
1 XDOG(XDOG) na MYR
RM0.02948503
1 XDOG(XDOG) na TRY
0.29576511
1 XDOG(XDOG) na JPY
¥1.076661
1 XDOG(XDOG) na ARS
ARS$10.12511708
1 XDOG(XDOG) na RUB
0.56570443
1 XDOG(XDOG) na INR
0.62516708
1 XDOG(XDOG) na IDR
Rp117.28328642
1 XDOG(XDOG) na PHP
0.41300153
1 XDOG(XDOG) na EGP
￡E.0.33109085
1 XDOG(XDOG) na BRL
R$0.03778869
1 XDOG(XDOG) na CAD
C$0.0098518
1 XDOG(XDOG) na BDT
0.86076584
1 XDOG(XDOG) na NGN
10.18373529
1 XDOG(XDOG) na COP
$27.06535755
1 XDOG(XDOG) na ZAR
R.0.12209195
1 XDOG(XDOG) na UAH
0.29520215
1 XDOG(XDOG) na TZS
T.Sh.17.33248285
1 XDOG(XDOG) na VES
Bs1.555177
1 XDOG(XDOG) na CLP
$6.628854
1 XDOG(XDOG) na PKR
Rs1.97662293
1 XDOG(XDOG) na KZT
3.72918778
1 XDOG(XDOG) na THB
฿0.22673214
1 XDOG(XDOG) na TWD
NT$0.21666923
1 XDOG(XDOG) na AED
د.إ0.02582579
1 XDOG(XDOG) na CHF
Fr0.0056296
1 XDOG(XDOG) na HKD
HK$0.05467749
1 XDOG(XDOG) na AMD
֏2.6930599
1 XDOG(XDOG) na MAD
.د.م0.06509225
1 XDOG(XDOG) na MXN
$0.13060672
1 XDOG(XDOG) na SAR
ريال0.02638875
1 XDOG(XDOG) na ETB
Br1.08524614
1 XDOG(XDOG) na KES
KSh0.90911003
1 XDOG(XDOG) na JOD
د.أ0.004989233
1 XDOG(XDOG) na PLN
0.02589616
1 XDOG(XDOG) na RON
лв0.03103317
1 XDOG(XDOG) na SEK
kr0.06671076
1 XDOG(XDOG) na BGN
лв0.01189253
1 XDOG(XDOG) na HUF
Ft2.36773939
1 XDOG(XDOG) na CZK
0.14841033
1 XDOG(XDOG) na KWD
د.ك0.002153322
1 XDOG(XDOG) na ILS
0.02287025
1 XDOG(XDOG) na BOB
Bs0.04862567
1 XDOG(XDOG) na AZN
0.0119629
1 XDOG(XDOG) na TJS
SM0.06481077
1 XDOG(XDOG) na GEL
0.01907027
1 XDOG(XDOG) na AOA
Kz6.45004383
1 XDOG(XDOG) na BHD
.د.ب0.002645912
1 XDOG(XDOG) na BMD
$0.007037
1 XDOG(XDOG) na DKK
kr0.04552939
1 XDOG(XDOG) na HNL
L0.18521384
1 XDOG(XDOG) na MUR
0.32187238
1 XDOG(XDOG) na NAD
$0.12159936
1 XDOG(XDOG) na NOK
kr0.07121444
1 XDOG(XDOG) na NZD
$0.01224438
1 XDOG(XDOG) na PAB
B/.0.007037
1 XDOG(XDOG) na PGK
K0.02962577
1 XDOG(XDOG) na QAR
ر.ق0.02561468
1 XDOG(XDOG) na RSD
дин.0.71481846
1 XDOG(XDOG) na UZS
soʻm84.78311303
1 XDOG(XDOG) na ALL
L0.58977097
1 XDOG(XDOG) na ANG
ƒ0.01259623
1 XDOG(XDOG) na AWG
ƒ0.01259623
1 XDOG(XDOG) na BBD
$0.014074
1 XDOG(XDOG) na BAM
KM0.01182216
1 XDOG(XDOG) na BIF
Fr20.815446
1 XDOG(XDOG) na BND
$0.0091481
1 XDOG(XDOG) na BSD
$0.007037
1 XDOG(XDOG) na JMD
$1.13056442
1 XDOG(XDOG) na KHR
28.26101422
1 XDOG(XDOG) na KMF
Fr2.997762
1 XDOG(XDOG) na LAK
152.97825781
1 XDOG(XDOG) na LKR
රු2.14473686
1 XDOG(XDOG) na MDL
L0.1189253
1 XDOG(XDOG) na MGA
Ar31.6981665
1 XDOG(XDOG) na MOP
P0.05636637
1 XDOG(XDOG) na MVR
0.1076661
1 XDOG(XDOG) na MWK
MK12.21700607
1 XDOG(XDOG) na MZN
MT0.4496643
1 XDOG(XDOG) na NPR
रु0.99911326
1 XDOG(XDOG) na PYG
49.906404
1 XDOG(XDOG) na RWF
Fr10.224761
1 XDOG(XDOG) na SBD
$0.05791451
1 XDOG(XDOG) na SCR
0.09612542
1 XDOG(XDOG) na SRD
$0.2709245
1 XDOG(XDOG) na SVC
$0.06157375
1 XDOG(XDOG) na SZL
L0.12209195
1 XDOG(XDOG) na TMT
m0.0246295
1 XDOG(XDOG) na TND
د.ت0.020667669
1 XDOG(XDOG) na TTD
$0.04764049
1 XDOG(XDOG) na UGX
Sh24.516908
1 XDOG(XDOG) na XAF
Fr3.975905
1 XDOG(XDOG) na XCD
$0.0189999
1 XDOG(XDOG) na XOF
Fr3.975905
1 XDOG(XDOG) na XPF
Fr0.717774
1 XDOG(XDOG) na BWP
P0.09457728
1 XDOG(XDOG) na BZD
$0.01414437
1 XDOG(XDOG) na CVE
$0.67196313
1 XDOG(XDOG) na DJF
Fr1.245549
1 XDOG(XDOG) na DOP
$0.45100133
1 XDOG(XDOG) na DZD
د.ج0.91466926
1 XDOG(XDOG) na FJD
$0.01590362
1 XDOG(XDOG) na GNF
Fr61.186715
1 XDOG(XDOG) na GTQ
Q0.05397379
1 XDOG(XDOG) na GYD
$1.47368854
1 XDOG(XDOG) na ISK
kr0.879625

Zdroj XDOG

Pokud chcete se podrobněji seznámit s XDOG, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XDOG

Jakou hodnotu má dnes XDOG (XDOG)?
Aktuální cena XDOG v USD je 0.007037 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XDOG v USD?
Aktuální cena XDOG v USD je $ 0.007037. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XDOG?
Tržní kapitalizace XDOG je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XDOG v oběhu?
Objem XDOG v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XDOG?
XDOG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XDOG?
XDOG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování XDOG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XDOG je $ 55.00K USD.
Dosáhne XDOG letos vyšší ceny?
XDOG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXDOG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se XDOG (XDOG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.00703
$110,138.90

$3,863.55

$0.02504

$186.05

$1.0004

$3,863.55

$110,138.90

$186.05

$2.5065

$1,087.69

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000452

$0.00000109

$0.0040

$0.0030454

$0.20758

