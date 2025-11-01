BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Xeleb Protocol je 0.02532 USD. Sledujte aktualizace cen XCX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XCX.Dnešní aktuální cena Xeleb Protocol je 0.02532 USD. Sledujte aktualizace cen XCX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XCX.

Více informací o XCX

Informace o ceně XCX

Co je to XCX

Bílá kniha pro XCX

Oficiální webové stránky XCX

Tokenomika pro XCX

Předpověď cen XCX

Historie XCX

Průvodce nákupem (XCX)

Převodník XCX na fiat měnu

XCX Spot

XCX USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Xeleb Protocol

Kurz Xeleb Protocol(XCX)

Aktuální cena 1 XCX na USD

$0.02529
$0.02529$0.02529
-7.90%1D
USD
Graf aktuální ceny Xeleb Protocol (XCX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:31 (UTC+8)

Informace o ceně Xeleb Protocol (XCX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02466
$ 0.02466$ 0.02466
Nejnižší za 24 h
$ 0.02852
$ 0.02852$ 0.02852
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02466
$ 0.02466$ 0.02466

$ 0.02852
$ 0.02852$ 0.02852

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.026261356081384857
$ 0.026261356081384857$ 0.026261356081384857

+0.03%

-7.90%

-32.48%

-32.48%

Cena Xeleb Protocol (XCX) v reálném čase je $ 0.02532. Za posledních 24 hodin se XCX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02466 do maxima $ 0.02852, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XCX v historii je $ 0.09145411179261065, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.026261356081384857.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XCX se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o -7.90% a za posledních 7 dní o -32.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Xeleb Protocol (XCX)

No.1663

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

$ 321.83K
$ 321.83K$ 321.83K

$ 25.32M
$ 25.32M$ 25.32M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,901,023.1378509
999,901,023.1378509 999,901,023.1378509

10.83%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Xeleb Protocol je $ 2.74M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 321.83K. Objem v oběhu XCX je 108.30M, přičemž celková zásoba je 999901023.1378509. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 25.32M.

Historie cen v USD pro Xeleb Protocol (XCX)

Sledujte změny cen Xeleb Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0021693-7.90%
30 dní$ -0.04115-61.91%
60 dní$ -0.00874-25.67%
90 dní$ +0.00532+26.60%
Změna ceny Xeleb Protocol dnes

Dnes zaznamenal XCX změnu o $ -0.0021693 (-7.90%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Xeleb Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.04115 (-61.91%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Xeleb Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XCX ke změně o $ -0.00874 (-25.67%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Xeleb Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00532 (+26.60%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Xeleb Protocol (XCX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Xeleb Protocol.

Co je Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Xeleb Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XCXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Xeleb Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Xeleb Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Xeleb Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Xeleb Protocol (XCX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Xeleb Protocol (XCX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Xeleb Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Xeleb Protocol!

Tokenomika pro Xeleb Protocol (XCX)

Pochopení tokenomiky Xeleb Protocol (XCX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XCX hned teď!

Jak nakupovat Xeleb Protocol (XCX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Xeleb Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Xeleb Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XCX na místní měny

1 Xeleb Protocol(XCX) na VND
666.2958
1 Xeleb Protocol(XCX) na AUD
A$0.0384864
1 Xeleb Protocol(XCX) na GBP
0.0192432
1 Xeleb Protocol(XCX) na EUR
0.0217752
1 Xeleb Protocol(XCX) na USD
$0.02532
1 Xeleb Protocol(XCX) na MYR
RM0.1060908
1 Xeleb Protocol(XCX) na TRY
1.0641996
1 Xeleb Protocol(XCX) na JPY
¥3.87396
1 Xeleb Protocol(XCX) na ARS
ARS$36.4314288
1 Xeleb Protocol(XCX) na RUB
2.0354748
1 Xeleb Protocol(XCX) na INR
2.2494288
1 Xeleb Protocol(XCX) na IDR
Rp421.9998312
1 Xeleb Protocol(XCX) na PHP
1.4860308
1 Xeleb Protocol(XCX) na EGP
￡E.1.191306
1 Xeleb Protocol(XCX) na BRL
R$0.1359684
1 Xeleb Protocol(XCX) na CAD
C$0.035448
1 Xeleb Protocol(XCX) na BDT
3.0971424
1 Xeleb Protocol(XCX) na NGN
36.6423444
1 Xeleb Protocol(XCX) na COP
$97.384518
1 Xeleb Protocol(XCX) na ZAR
R.0.439302
1 Xeleb Protocol(XCX) na UAH
1.062174
1 Xeleb Protocol(XCX) na TZS
T.Sh.62.364426
1 Xeleb Protocol(XCX) na VES
Bs5.59572
1 Xeleb Protocol(XCX) na CLP
$23.85144
1 Xeleb Protocol(XCX) na PKR
Rs7.1121348
1 Xeleb Protocol(XCX) na KZT
13.4180808
1 Xeleb Protocol(XCX) na THB
฿0.8158104
1 Xeleb Protocol(XCX) na TWD
NT$0.7796028
1 Xeleb Protocol(XCX) na AED
د.إ0.0929244
1 Xeleb Protocol(XCX) na CHF
Fr0.020256
1 Xeleb Protocol(XCX) na HKD
HK$0.1967364
1 Xeleb Protocol(XCX) na AMD
֏9.689964
1 Xeleb Protocol(XCX) na MAD
.د.م0.23421
1 Xeleb Protocol(XCX) na MXN
$0.4699392
1 Xeleb Protocol(XCX) na SAR
ريال0.09495
1 Xeleb Protocol(XCX) na ETB
Br3.9048504
1 Xeleb Protocol(XCX) na KES
KSh3.2710908
1 Xeleb Protocol(XCX) na JOD
د.أ0.01795188
1 Xeleb Protocol(XCX) na PLN
0.0931776
1 Xeleb Protocol(XCX) na RON
лв0.1116612
1 Xeleb Protocol(XCX) na SEK
kr0.2400336
1 Xeleb Protocol(XCX) na BGN
лв0.0427908
1 Xeleb Protocol(XCX) na HUF
Ft8.5194204
1 Xeleb Protocol(XCX) na CZK
0.5339988
1 Xeleb Protocol(XCX) na KWD
د.ك0.00774792
1 Xeleb Protocol(XCX) na ILS
0.08229
1 Xeleb Protocol(XCX) na BOB
Bs0.1749612
1 Xeleb Protocol(XCX) na AZN
0.043044
1 Xeleb Protocol(XCX) na TJS
SM0.2331972
1 Xeleb Protocol(XCX) na GEL
0.0686172
1 Xeleb Protocol(XCX) na AOA
Kz23.2080588
1 Xeleb Protocol(XCX) na BHD
.د.ب0.00952032
1 Xeleb Protocol(XCX) na BMD
$0.02532
1 Xeleb Protocol(XCX) na DKK
kr0.1638204
1 Xeleb Protocol(XCX) na HNL
L0.6664224
1 Xeleb Protocol(XCX) na MUR
1.1581368
1 Xeleb Protocol(XCX) na NAD
$0.4375296
1 Xeleb Protocol(XCX) na NOK
kr0.2562384
1 Xeleb Protocol(XCX) na NZD
$0.0440568
1 Xeleb Protocol(XCX) na PAB
B/.0.02532
1 Xeleb Protocol(XCX) na PGK
K0.1065972
1 Xeleb Protocol(XCX) na QAR
ر.ق0.0921648
1 Xeleb Protocol(XCX) na RSD
дин.2.5720056
1 Xeleb Protocol(XCX) na UZS
soʻm305.0601708
1 Xeleb Protocol(XCX) na ALL
L2.1220692
1 Xeleb Protocol(XCX) na ANG
ƒ0.0453228
1 Xeleb Protocol(XCX) na AWG
ƒ0.0453228
1 Xeleb Protocol(XCX) na BBD
$0.05064
1 Xeleb Protocol(XCX) na BAM
KM0.0425376
1 Xeleb Protocol(XCX) na BIF
Fr74.89656
1 Xeleb Protocol(XCX) na BND
$0.032916
1 Xeleb Protocol(XCX) na BSD
$0.02532
1 Xeleb Protocol(XCX) na JMD
$4.0679112
1 Xeleb Protocol(XCX) na KHR
101.6866392
1 Xeleb Protocol(XCX) na KMF
Fr10.78632
1 Xeleb Protocol(XCX) na LAK
550.4347716
1 Xeleb Protocol(XCX) na LKR
රු7.7170296
1 Xeleb Protocol(XCX) na MDL
L0.427908
1 Xeleb Protocol(XCX) na MGA
Ar114.05394
1 Xeleb Protocol(XCX) na MOP
P0.2028132
1 Xeleb Protocol(XCX) na MVR
0.387396
1 Xeleb Protocol(XCX) na MWK
MK43.9583052
1 Xeleb Protocol(XCX) na MZN
MT1.617948
1 Xeleb Protocol(XCX) na NPR
रु3.5949336
1 Xeleb Protocol(XCX) na PYG
179.56944
1 Xeleb Protocol(XCX) na RWF
Fr36.78996
1 Xeleb Protocol(XCX) na SBD
$0.2083836
1 Xeleb Protocol(XCX) na SCR
0.3458712
1 Xeleb Protocol(XCX) na SRD
$0.97482
1 Xeleb Protocol(XCX) na SVC
$0.22155
1 Xeleb Protocol(XCX) na SZL
L0.439302
1 Xeleb Protocol(XCX) na TMT
m0.08862
1 Xeleb Protocol(XCX) na TND
د.ت0.07436484
1 Xeleb Protocol(XCX) na TTD
$0.1714164
1 Xeleb Protocol(XCX) na UGX
Sh88.21488
1 Xeleb Protocol(XCX) na XAF
Fr14.3058
1 Xeleb Protocol(XCX) na XCD
$0.068364
1 Xeleb Protocol(XCX) na XOF
Fr14.3058
1 Xeleb Protocol(XCX) na XPF
Fr2.58264
1 Xeleb Protocol(XCX) na BWP
P0.3403008
1 Xeleb Protocol(XCX) na BZD
$0.0508932
1 Xeleb Protocol(XCX) na CVE
$2.4178068
1 Xeleb Protocol(XCX) na DJF
Fr4.48164
1 Xeleb Protocol(XCX) na DOP
$1.6227588
1 Xeleb Protocol(XCX) na DZD
د.ج3.2910936
1 Xeleb Protocol(XCX) na FJD
$0.0572232
1 Xeleb Protocol(XCX) na GNF
Fr220.1574
1 Xeleb Protocol(XCX) na GTQ
Q0.1942044
1 Xeleb Protocol(XCX) na GYD
$5.3025144
1 Xeleb Protocol(XCX) na ISK
kr3.165

Zdroj Xeleb Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Xeleb Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Xeleb Protocol
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Xeleb Protocol

Jakou hodnotu má dnes Xeleb Protocol (XCX)?
Aktuální cena XCX v USD je 0.02532 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XCX v USD?
Aktuální cena XCX v USD je $ 0.02532. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Xeleb Protocol?
Tržní kapitalizace XCX je $ 2.74M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XCX v oběhu?
Objem XCX v oběhu je 108.30M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XCX?
XCX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.09145411179261065 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XCX?
XCX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.026261356081384857 USD.
Jaký je objem obchodování XCX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XCX je $ 321.83K USD.
Dosáhne XCX letos vyšší ceny?
XCX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXCX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Xeleb Protocol (XCX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod XCX na USD

Částka

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0.02532 USD

Obchodujte XCX

XCX/USDT
$0.02529
$0.02529$0.02529
-7.90%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,125.79
$110,125.79$110,125.79

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.54
$3,863.54$3,863.54

+0.06%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02504
$0.02504$0.02504

-22.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.02
$186.02$186.02

-1.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.54
$3,863.54$3,863.54

+0.06%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,125.79
$110,125.79$110,125.79

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.02
$186.02$186.02

-1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5060
$2.5060$2.5060

-0.71%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.70
$1,087.70$1,087.70

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000452
$0.000452$0.000452

+126.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0031442
$0.0031442$0.0031442

+60.25%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20735
$0.20735$0.20735

+48.96%