Dnešní aktuální cena WOLFTON je 0.000818 USD. Sledujte aktualizace cen WOLFTON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WOLFTON.

Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:16 (UTC+8)

$ 0,000812
$ 0,000812$ 0,000812
$ 0,000828
$ 0,000828$ 0,000828
$ 0,000812
$ 0,000812$ 0,000812

$ 0,000828
$ 0,000828$ 0,000828

--
----

--
----

%0,00

-%0,48

-%41,78

-%41,78

Cena WOLFTON (WOLFTON) v reálném čase je $ 0,000818. Za posledních 24 hodin se WOLFTON obchodoval v rozmezí od minima $ 0,000812 do maxima $ 0,000828, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WOLFTON v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WOLFTON se za poslední hodinu změnila o %0,00, za 24 hodin o -%0,48 a za posledních 7 dní o -%41,78. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

--
----

$ 22.72K
$ 22.72K$ 22.72K

$ 2,45M
$ 2,45M$ 2,45M

--
----

3.000.000.000
3.000.000.000 3.000.000.000

TONCOIN

Aktuální tržní kapitalizace WOLFTON je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 22.72K. Objem v oběhu WOLFTON je --, přičemž celková zásoba je 3000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2,45M.

Sledujte změny cen WOLFTON pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

Dnes$ -0,00000395-%0,48
30 dní$ -0,001434-%63,68
60 dní$ -0,365712-%99,78
90 dní$ -0,024182-%96,73
Změna ceny WOLFTON dnes

Dnes zaznamenal WOLFTON změnu o $ -0,00000395 (-%0,48), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny WOLFTON za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0,001434 (-%63,68), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny WOLFTON za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u WOLFTON ke změně o $ -0,365712 (-%99,78), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny WOLFTON za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0,024182 (-%96,73), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům WOLFTON (WOLFTON)?

Podívejte se na stránku Historie cen WOLFTON.

Co je WOLFTON (WOLFTON)

Wolf on Ton is a fast growing meme on Ton which entertains users with its own miniapp. Fans can enjoy mining $WOLFTON as a reward.

WOLFTON je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich WOLFTON investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu WOLFTONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o WOLFTON na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na WOLFTON a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Jakou hodnotu v USD bude mít WOLFTON (WOLFTON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WOLFTON (WOLFTON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WOLFTON.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WOLFTON!

Pochopení tokenomiky WOLFTON (WOLFTON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WOLFTON hned teď!

Snažíte se zjistit, jak koupit WOLFTON? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit WOLFTON podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

1 WOLFTON(WOLFTON) na VND
21,52567
21,52567
1 WOLFTON(WOLFTON) na AUD
A$0,00124336
1 WOLFTON(WOLFTON) na GBP
0,00062168
0,00062168
1 WOLFTON(WOLFTON) na EUR
0,00070348
0,00070348
1 WOLFTON(WOLFTON) na USD
$0,000818
$0,000818
1 WOLFTON(WOLFTON) na MYR
RM0,00342742
1 WOLFTON(WOLFTON) na TRY
0,03438054
0,03438054
1 WOLFTON(WOLFTON) na JPY
¥0,125154
¥0,125154
1 WOLFTON(WOLFTON) na ARS
ARS$1,17697112
1 WOLFTON(WOLFTON) na RUB
0,06575902
0,06575902
1 WOLFTON(WOLFTON) na INR
0,07267112
0,07267112
1 WOLFTON(WOLFTON) na IDR
Rp13,63332788
1 WOLFTON(WOLFTON) na PHP
0,04800842
0,04800842
1 WOLFTON(WOLFTON) na EGP
￡E.0,0384869
1 WOLFTON(WOLFTON) na BRL
R$0,00439266
1 WOLFTON(WOLFTON) na CAD
C$0,0011452
C$0,0011452
1 WOLFTON(WOLFTON) na BDT
0,10005776
0,10005776
1 WOLFTON(WOLFTON) na NGN
1,18378506
1,18378506
1 WOLFTON(WOLFTON) na COP
$3,1461507
$3,1461507
1 WOLFTON(WOLFTON) na ZAR
R.0,0141923
R.0,0141923
1 WOLFTON(WOLFTON) na UAH
0,0343151
0,0343151
1 WOLFTON(WOLFTON) na TZS
T.Sh.2,0147749
1 WOLFTON(WOLFTON) na VES
Bs0,180778
Bs0,180778
1 WOLFTON(WOLFTON) na CLP
$0,770556
$0,770556
1 WOLFTON(WOLFTON) na PKR
Rs0,22976802
1 WOLFTON(WOLFTON) na KZT
0,43349092
0,43349092
1 WOLFTON(WOLFTON) na THB
฿0,02635596
฿0,02635596
1 WOLFTON(WOLFTON) na TWD
NT$0,02518622
1 WOLFTON(WOLFTON) na AED
د.إ0,00300206
1 WOLFTON(WOLFTON) na CHF
Fr0,0006544
Fr0,0006544
1 WOLFTON(WOLFTON) na HKD
HK$0,00635586
1 WOLFTON(WOLFTON) na AMD
֏0,3130486
֏0,3130486
1 WOLFTON(WOLFTON) na MAD
.د.م0,0075665
1 WOLFTON(WOLFTON) na MXN
$0,01518208
$0,01518208
1 WOLFTON(WOLFTON) na SAR
ريال0,0030675
1 WOLFTON(WOLFTON) na ETB
Br0,12615196
1 WOLFTON(WOLFTON) na KES
KSh0,10567742
1 WOLFTON(WOLFTON) na JOD
د.أ0,000579962
1 WOLFTON(WOLFTON) na PLN
0,00301024
0,00301024
1 WOLFTON(WOLFTON) na RON
лв0,00360738
1 WOLFTON(WOLFTON) na SEK
kr0,00775464
1 WOLFTON(WOLFTON) na BGN
лв0,00138242
1 WOLFTON(WOLFTON) na HUF
Ft0,27523246
1 WOLFTON(WOLFTON) na CZK
0,01725162
0,01725162
1 WOLFTON(WOLFTON) na KWD
د.ك0,000250308
1 WOLFTON(WOLFTON) na ILS
0,0026585
0,0026585
1 WOLFTON(WOLFTON) na BOB
Bs0,00565238
1 WOLFTON(WOLFTON) na AZN
0,0013906
0,0013906
1 WOLFTON(WOLFTON) na TJS
SM0,00753378
1 WOLFTON(WOLFTON) na GEL
0,00221678
0,00221678
1 WOLFTON(WOLFTON) na AOA
Kz0,74977062
1 WOLFTON(WOLFTON) na BHD
.د.ب0,000307568
1 WOLFTON(WOLFTON) na BMD
$0,000818
$0,000818
1 WOLFTON(WOLFTON) na DKK
kr0,00529246
1 WOLFTON(WOLFTON) na HNL
L0,02152976
L0,02152976
1 WOLFTON(WOLFTON) na MUR
0,03741532
0,03741532
1 WOLFTON(WOLFTON) na NAD
$0,01413504
$0,01413504
1 WOLFTON(WOLFTON) na NOK
kr0,00827816
1 WOLFTON(WOLFTON) na NZD
$0,00142332
$0,00142332
1 WOLFTON(WOLFTON) na PAB
B/.0,000818
B/.0,000818
1 WOLFTON(WOLFTON) na PGK
K0,00344378
K0,00344378
1 WOLFTON(WOLFTON) na QAR
ر.ق0,00297752
1 WOLFTON(WOLFTON) na RSD
дин.0,08309244
1 WOLFTON(WOLFTON) na UZS
soʻm9,85541942
1 WOLFTON(WOLFTON) na ALL
L0,06855658
L0,06855658
1 WOLFTON(WOLFTON) na ANG
ƒ0,00146422
ƒ0,00146422
1 WOLFTON(WOLFTON) na AWG
ƒ0,00146422
ƒ0,00146422
1 WOLFTON(WOLFTON) na BBD
$0,001636
$0,001636
1 WOLFTON(WOLFTON) na BAM
KM0,00137424
1 WOLFTON(WOLFTON) na BIF
Fr2,419644
Fr2,419644
1 WOLFTON(WOLFTON) na BND
$0,0010634
$0,0010634
1 WOLFTON(WOLFTON) na BSD
$0,000818
$0,000818
1 WOLFTON(WOLFTON) na JMD
$0,13141988
$0,13141988
1 WOLFTON(WOLFTON) na KHR
3,28513708
3,28513708
1 WOLFTON(WOLFTON) na KMF
Fr0,348468
Fr0,348468
1 WOLFTON(WOLFTON) na LAK
17,78260834
17,78260834
1 WOLFTON(WOLFTON) na LKR
රු0,24931004
1 WOLFTON(WOLFTON) na MDL
L0,0138242
L0,0138242
1 WOLFTON(WOLFTON) na MGA
Ar3,684681
Ar3,684681
1 WOLFTON(WOLFTON) na MOP
P0,00655218
P0,00655218
1 WOLFTON(WOLFTON) na MVR
0,0125154
0,0125154
1 WOLFTON(WOLFTON) na MWK
MK1,42013798
1 WOLFTON(WOLFTON) na MZN
MT0,0522702
MT0,0522702
1 WOLFTON(WOLFTON) na NPR
रु0,11613964
1 WOLFTON(WOLFTON) na PYG
5,801256
5,801256
1 WOLFTON(WOLFTON) na RWF
Fr1,188554
Fr1,188554
1 WOLFTON(WOLFTON) na SBD
$0,00673214
$0,00673214
1 WOLFTON(WOLFTON) na SCR
0,01117388
0,01117388
1 WOLFTON(WOLFTON) na SRD
$0,031493
$0,031493
1 WOLFTON(WOLFTON) na SVC
$0,0071575
$0,0071575
1 WOLFTON(WOLFTON) na SZL
L0,0141923
L0,0141923
1 WOLFTON(WOLFTON) na TMT
m0,002863
m0,002863
1 WOLFTON(WOLFTON) na TND
د.ت0,002402466
1 WOLFTON(WOLFTON) na TTD
$0,00553786
$0,00553786
1 WOLFTON(WOLFTON) na UGX
Sh2,849912
Sh2,849912
1 WOLFTON(WOLFTON) na XAF
Fr0,46217
Fr0,46217
1 WOLFTON(WOLFTON) na XCD
$0,0022086
$0,0022086
1 WOLFTON(WOLFTON) na XOF
Fr0,46217
Fr0,46217
1 WOLFTON(WOLFTON) na XPF
Fr0,083436
Fr0,083436
1 WOLFTON(WOLFTON) na BWP
P0,01099392
P0,01099392
1 WOLFTON(WOLFTON) na BZD
$0,00164418
$0,00164418
1 WOLFTON(WOLFTON) na CVE
$0,07811082
$0,07811082
1 WOLFTON(WOLFTON) na DJF
Fr0,144786
Fr0,144786
1 WOLFTON(WOLFTON) na DOP
$0,05242562
$0,05242562
1 WOLFTON(WOLFTON) na DZD
د.ج0,10632364
1 WOLFTON(WOLFTON) na FJD
$0,00184868
$0,00184868
1 WOLFTON(WOLFTON) na GNF
Fr7,11251
Fr7,11251
1 WOLFTON(WOLFTON) na GTQ
Q0,00627406
Q0,00627406
1 WOLFTON(WOLFTON) na GYD
$0,17130556
$0,17130556
1 WOLFTON(WOLFTON) na ISK
kr0,10225

Pokud chcete se podrobněji seznámit s WOLFTON, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka WOLFTON
Jakou hodnotu má dnes WOLFTON (WOLFTON)?
Aktuální cena WOLFTON v USD je 0,000818 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WOLFTON v USD?
Aktuální cena WOLFTON v USD je $ 0,000818. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WOLFTON?
Tržní kapitalizace WOLFTON je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WOLFTON v oběhu?
Objem WOLFTON v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WOLFTON?
WOLFTON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WOLFTON?
WOLFTON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování WOLFTON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WOLFTON je $ 22.72K USD.
Dosáhne WOLFTON letos vyšší ceny?
WOLFTON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWOLFTON, kde najdete podrobnější analýzu.
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

1 WOLFTON = 0,000818 USD

Obchodujte WOLFTON

WOLFTON/USDT
$0,000818
$0,000818$0,000818
-%0,36

