Dnešní aktuální cena Velora je 0.009454 USD. Sledujte aktualizace cen VLR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VLR.

Více informací o VLR

Informace o ceně VLR

Co je to VLR

Bílá kniha pro VLR

Oficiální webové stránky VLR

Tokenomika pro VLR

Předpověď cen VLR

Historie VLR

Průvodce nákupem (VLR)

Převodník VLR na fiat měnu

Logo Velora

Kurz Velora(VLR)

Aktuální cena 1 VLR na USD

$0.009454
-0.08%1D
USD
Graf aktuální ceny Velora (VLR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:29:30 (UTC+8)

Informace o ceně Velora (VLR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00934
Nejnižší za 24 h
$ 0.009566
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00934
$ 0.009566
$ 0.06763306123106956
$ 0.009305667894702614
+0.20%

-0.08%

-4.97%

-4.97%

Cena Velora (VLR) v reálném čase je $ 0.009454. Za posledních 24 hodin se VLR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00934 do maxima $ 0.009566, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VLR v historii je $ 0.06763306123106956, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.009305667894702614.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VLR se za poslední hodinu změnila o +0.20%, za 24 hodin o -0.08% a za posledních 7 dní o -4.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Velora (VLR)

No.3713

$ 0.00
$ 55.35K
$ 18.91M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Velora je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.35K. Objem v oběhu VLR je 0.00, přičemž celková zásoba je 2000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.91M.

Historie cen v USD pro Velora (VLR)

Sledujte změny cen Velora pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00000757-0.08%
30 dní$ -0.004786-33.61%
60 dní$ -0.000546-5.46%
90 dní$ -0.000546-5.46%
Změna ceny Velora dnes

Dnes zaznamenal VLR změnu o $ -0.00000757 (-0.08%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Velora za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.004786 (-33.61%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Velora za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u VLR ke změně o $ -0.000546 (-5.46%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Velora za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.000546 (-5.46%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Velora (VLR)?

Podívejte se na stránku Historie cen Velora.

Co je Velora (VLR)

Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.

Velora je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Velora investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu VLRa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Velora na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Velora a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Velora (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Velora (VLR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Velora (VLR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Velora.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Velora!

Tokenomika pro Velora (VLR)

Pochopení tokenomiky Velora (VLR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VLR hned teď!

Jak nakupovat Velora (VLR)

Snažíte se zjistit, jak koupit Velora? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Velora podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

VLR na místní měny

1 Velora(VLR) na VND
1 Velora(VLR) na AUD
1 Velora(VLR) na GBP
1 Velora(VLR) na EUR
1 Velora(VLR) na USD
1 Velora(VLR) na MYR
1 Velora(VLR) na TRY
1 Velora(VLR) na JPY
1 Velora(VLR) na ARS
1 Velora(VLR) na RUB
1 Velora(VLR) na INR
1 Velora(VLR) na IDR
1 Velora(VLR) na PHP
1 Velora(VLR) na EGP
1 Velora(VLR) na BRL
1 Velora(VLR) na CAD
1 Velora(VLR) na BDT
1 Velora(VLR) na NGN
1 Velora(VLR) na COP
1 Velora(VLR) na ZAR
1 Velora(VLR) na UAH
1 Velora(VLR) na TZS
1 Velora(VLR) na VES
1 Velora(VLR) na CLP
1 Velora(VLR) na PKR
1 Velora(VLR) na KZT
1 Velora(VLR) na THB
1 Velora(VLR) na TWD
1 Velora(VLR) na AED
1 Velora(VLR) na CHF
1 Velora(VLR) na HKD
1 Velora(VLR) na AMD
1 Velora(VLR) na MAD
1 Velora(VLR) na MXN
1 Velora(VLR) na SAR
1 Velora(VLR) na ETB
1 Velora(VLR) na KES
1 Velora(VLR) na JOD
1 Velora(VLR) na PLN
1 Velora(VLR) na RON
1 Velora(VLR) na SEK
1 Velora(VLR) na BGN
1 Velora(VLR) na HUF
1 Velora(VLR) na CZK
1 Velora(VLR) na KWD
1 Velora(VLR) na ILS
1 Velora(VLR) na BOB
1 Velora(VLR) na AZN
1 Velora(VLR) na TJS
1 Velora(VLR) na GEL
1 Velora(VLR) na AOA
1 Velora(VLR) na BHD
1 Velora(VLR) na BMD
1 Velora(VLR) na DKK
1 Velora(VLR) na HNL
1 Velora(VLR) na MUR
1 Velora(VLR) na NAD
1 Velora(VLR) na NOK
1 Velora(VLR) na NZD
1 Velora(VLR) na PAB
1 Velora(VLR) na PGK
1 Velora(VLR) na QAR
1 Velora(VLR) na RSD
1 Velora(VLR) na UZS
1 Velora(VLR) na ALL
1 Velora(VLR) na ANG
1 Velora(VLR) na AWG
1 Velora(VLR) na BBD
1 Velora(VLR) na BAM
1 Velora(VLR) na BIF
1 Velora(VLR) na BND
1 Velora(VLR) na BSD
1 Velora(VLR) na JMD
1 Velora(VLR) na KHR
1 Velora(VLR) na KMF
1 Velora(VLR) na LAK
1 Velora(VLR) na LKR
1 Velora(VLR) na MDL
1 Velora(VLR) na MGA
1 Velora(VLR) na MOP
1 Velora(VLR) na MVR
1 Velora(VLR) na MWK
1 Velora(VLR) na MZN
1 Velora(VLR) na NPR
1 Velora(VLR) na PYG
1 Velora(VLR) na RWF
1 Velora(VLR) na SBD
1 Velora(VLR) na SCR
1 Velora(VLR) na SRD
1 Velora(VLR) na SVC
1 Velora(VLR) na SZL
1 Velora(VLR) na TMT
1 Velora(VLR) na TND
1 Velora(VLR) na TTD
1 Velora(VLR) na UGX
1 Velora(VLR) na XAF
1 Velora(VLR) na XCD
1 Velora(VLR) na XOF
1 Velora(VLR) na XPF
1 Velora(VLR) na BWP
1 Velora(VLR) na BZD
1 Velora(VLR) na CVE
1 Velora(VLR) na DJF
1 Velora(VLR) na DOP
1 Velora(VLR) na DZD
1 Velora(VLR) na FJD
1 Velora(VLR) na GNF
1 Velora(VLR) na GTQ
1 Velora(VLR) na GYD
1 Velora(VLR) na ISK
Zdroj Velora

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Velora, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Velora
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Velora

Jakou hodnotu má dnes Velora (VLR)?
Aktuální cena VLR v USD je 0.009454 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VLR v USD?
Aktuální cena VLR v USD je $ 0.009454. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Velora?
Tržní kapitalizace VLR je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VLR v oběhu?
Objem VLR v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VLR?
VLR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.06763306123106956 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VLR?
VLR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.009305667894702614 USD.
Jaký je objem obchodování VLR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VLR je $ 55.35K USD.
Dosáhne VLR letos vyšší ceny?
VLR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVLR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:29:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Velora (VLR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

