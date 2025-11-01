BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena VIRUS je 0.005831 USD. Sledujte aktualizace cen VIRUS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VIRUS.

Více informací o VIRUS

Informace o ceně VIRUS

Co je to VIRUS

Tokenomika pro VIRUS

Předpověď cen VIRUS

Historie VIRUS

Průvodce nákupem (VIRUS)

Převodník VIRUS na fiat měnu

Logo VIRUS

Kurz VIRUS(VIRUS)

Aktuální cena 1 VIRUS na USD

$0.005831
$0.005831$0.005831
-3.66%1D
USD
Graf aktuální ceny VIRUS (VIRUS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:15:04 (UTC+8)

Informace o ceně VIRUS (VIRUS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00526
$ 0.00526$ 0.00526
Nejnižší za 24 h
$ 0.007571
$ 0.007571$ 0.007571
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00526
$ 0.00526$ 0.00526

$ 0.007571
$ 0.007571$ 0.007571

--
----

--
----

+1.58%

-3.66%

-57.59%

-57.59%

Cena VIRUS (VIRUS) v reálném čase je $ 0.005831. Za posledních 24 hodin se VIRUS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00526 do maxima $ 0.007571, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VIRUS v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VIRUS se za poslední hodinu změnila o +1.58%, za 24 hodin o -3.66% a za posledních 7 dní o -57.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu VIRUS (VIRUS)

--
----

$ 56.19K
$ 56.19K$ 56.19K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace VIRUS je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.19K. Objem v oběhu VIRUS je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro VIRUS (VIRUS)

Sledujte změny cen VIRUS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00022152-3.66%
30 dní$ -0.018649-76.19%
60 dní$ +0.000831+16.62%
90 dní$ +0.000831+16.62%
Změna ceny VIRUS dnes

Dnes zaznamenal VIRUS změnu o $ -0.00022152 (-3.66%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny VIRUS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.018649 (-76.19%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny VIRUS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u VIRUS ke změně o $ +0.000831 (+16.62%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny VIRUS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.000831 (+16.62%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům VIRUS (VIRUS)?

Podívejte se na stránku Historie cen VIRUS.

Co je VIRUS (VIRUS)

@addicteddotfun is a SocialFi game studio by Pandemic Labs. Its first game, @infecteddotfun, attracted 130,000 users within 48 hours, demonstrating strong market appeal.

VIRUS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich VIRUS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu VIRUSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o VIRUS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na VIRUS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny VIRUS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít VIRUS (VIRUS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VIRUS (VIRUS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VIRUS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VIRUS!

Tokenomika pro VIRUS (VIRUS)

Pochopení tokenomiky VIRUS (VIRUS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VIRUS hned teď!

Jak nakupovat VIRUS (VIRUS)

Snažíte se zjistit, jak koupit VIRUS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit VIRUS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

VIRUS na místní měny

Zdroj VIRUS

Pokud chcete se podrobněji seznámit s VIRUS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně VIRUS

Jakou hodnotu má dnes VIRUS (VIRUS)?
Aktuální cena VIRUS v USD je 0.005831 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VIRUS v USD?
Aktuální cena VIRUS v USD je $ 0.005831. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace VIRUS?
Tržní kapitalizace VIRUS je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VIRUS v oběhu?
Objem VIRUS v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VIRUS?
VIRUS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VIRUS?
VIRUS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování VIRUS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VIRUS je $ 56.19K USD.
Dosáhne VIRUS letos vyšší ceny?
VIRUS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVIRUS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:15:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se VIRUS (VIRUS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

