Dnešní aktuální cena Uranus je 0.4055 USD. Sledujte aktualizace cen URANUS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend URANUS.

Více informací o URANUS

Informace o ceně URANUS

Co je to URANUS

Tokenomika pro URANUS

Předpověď cen URANUS

Historie URANUS

Průvodce nákupem (URANUS)

Převodník URANUS na fiat měnu

URANUS Spot

URANUS USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Aktuální cena 1 URANUS na USD

$0,40537
$0,40537$0,40537
-2,11%1D
USD
Graf aktuální ceny Uranus (URANUS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:27 (UTC+8)

Informace o ceně Uranus (URANUS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0,39446
$ 0,39446$ 0,39446
Nejnižší za 24 h
$ 0,47439
$ 0,47439$ 0,47439
Nejvyšší za 24 h

$ 0,39446
$ 0,39446$ 0,39446

$ 0,47439
$ 0,47439$ 0,47439

--
----

--
----

-0,31%

-2,11%

-6,06%

-6,06%

Cena Uranus (URANUS) v reálném čase je $ 0,4055. Za posledních 24 hodin se URANUS obchodoval v rozmezí od minima $ 0,39446 do maxima $ 0,47439, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena URANUS v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena URANUS se za poslední hodinu změnila o -0,31%, za 24 hodin o -2,11% a za posledních 7 dní o -6,06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Uranus (URANUS)

--
----

$ 110,56K
$ 110,56K$ 110,56K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Uranus je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 110,56K. Objem v oběhu URANUS je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Uranus (URANUS)

Sledujte změny cen Uranus pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0,0087377-2,11%
30 dní$ +0,16203+66,55%
60 dní$ +0,01666+4,28%
90 dní$ -0,13101-24,42%
Změna ceny Uranus dnes

Dnes zaznamenal URANUS změnu o $ -0,0087377 (-2,11%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Uranus za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0,16203 (+66,55%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Uranus za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u URANUS ke změně o $ +0,01666 (+4,28%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Uranus za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0,13101 (-24,42%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Uranus (URANUS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Uranus.

Co je Uranus (URANUS)

Uranus is a planet-themed memecoin launched by @jup_studio, similar in concept to Jupiter and Meteora.

Uranus je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu URANUSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Uranus na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Uranus a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Uranus (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Uranus (URANUS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Uranus (URANUS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Uranus.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Uranus!

Tokenomika pro Uranus (URANUS)

Pochopení tokenomiky Uranus (URANUS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu URANUS hned teď!

Jak nakupovat Uranus (URANUS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Uranus? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Uranus podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

URANUS na místní měny

Zdroj Uranus

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Uranus, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Uranus

Jakou hodnotu má dnes Uranus (URANUS)?
Aktuální cena URANUS v USD je 0,4055 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena URANUS v USD?
Aktuální cena URANUS v USD je $ 0,4055. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Uranus?
Tržní kapitalizace URANUS je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem URANUS v oběhu?
Objem URANUS v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) URANUS?
URANUS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) URANUS?
URANUS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování URANUS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování URANUS je $ 110,56K USD.
Dosáhne URANUS letos vyšší ceny?
URANUS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenURANUS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Uranus (URANUS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

