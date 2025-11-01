BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena UnitedHealth je 342 USD. Sledujte aktualizace cen UNHON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UNHON.

Kurz UnitedHealth(UNHON)

Aktuální cena 1 UNHON na USD

$342.1
$342.1$342.1
-0.90%1D
USD
Graf aktuální ceny UnitedHealth (UNHON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:05 (UTC+8)

Informace o ceně UnitedHealth (UNHON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 337.03
$ 337.03$ 337.03
Nejnižší za 24 h
$ 347.67
$ 347.67$ 347.67
Nejvyšší za 24 h

$ 337.03
$ 337.03$ 337.03

$ 347.67
$ 347.67$ 347.67

$ 390.3287355029531
$ 390.3287355029531$ 390.3287355029531

$ 304.5677510227731
$ 304.5677510227731$ 304.5677510227731

-0.04%

-0.89%

-6.00%

-6.00%

Cena UnitedHealth (UNHON) v reálném čase je $ 342. Za posledních 24 hodin se UNHON obchodoval v rozmezí od minima $ 337.03 do maxima $ 347.67, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UNHON v historii je $ 390.3287355029531, zatímco nejnižší cena v historii je $ 304.5677510227731.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UNHON se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o -0.89% a za posledních 7 dní o -6.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu UnitedHealth (UNHON)

No.2144

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 54.54K
$ 54.54K$ 54.54K

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

3.12K
3.12K 3.12K

3,120.66613914
3,120.66613914 3,120.66613914

ETH

Aktuální tržní kapitalizace UnitedHealth je $ 1.07M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 54.54K. Objem v oběhu UNHON je 3.12K, přičemž celková zásoba je 3120.66613914. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.07M.

Historie cen v USD pro UnitedHealth (UNHON)

Sledujte změny cen UnitedHealth pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -3.1069-0.89%
30 dní$ -8.02-2.30%
60 dní$ +82+31.53%
90 dní$ +82+31.53%
Změna ceny UnitedHealth dnes

Dnes zaznamenal UNHON změnu o $ -3.1069 (-0.89%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny UnitedHealth za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -8.02 (-2.30%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny UnitedHealth za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u UNHON ke změně o $ +82 (+31.53%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny UnitedHealth za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +82 (+31.53%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům UnitedHealth (UNHON)?

Podívejte se na stránku Historie cen UnitedHealth.

Co je UnitedHealth (UNHON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

UnitedHealth je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich UnitedHealth investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu UNHONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o UnitedHealth na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na UnitedHealth a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny UnitedHealth (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít UnitedHealth (UNHON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva UnitedHealth (UNHON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro UnitedHealth.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny UnitedHealth!

Tokenomika pro UnitedHealth (UNHON)

Pochopení tokenomiky UnitedHealth (UNHON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UNHON hned teď!

Jak nakupovat UnitedHealth (UNHON)

Snažíte se zjistit, jak koupit UnitedHealth? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit UnitedHealth podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

UNHON na místní měny

1 UnitedHealth(UNHON) na VND
8,999,730
1 UnitedHealth(UNHON) na AUD
A$519.84
1 UnitedHealth(UNHON) na GBP
259.92
1 UnitedHealth(UNHON) na EUR
294.12
1 UnitedHealth(UNHON) na USD
$342
1 UnitedHealth(UNHON) na MYR
RM1,432.98
1 UnitedHealth(UNHON) na TRY
14,374.26
1 UnitedHealth(UNHON) na JPY
¥52,326
1 UnitedHealth(UNHON) na ARS
ARS$492,083.28
1 UnitedHealth(UNHON) na RUB
27,493.38
1 UnitedHealth(UNHON) na INR
30,383.28
1 UnitedHealth(UNHON) na IDR
Rp5,699,997.72
1 UnitedHealth(UNHON) na PHP
20,071.98
1 UnitedHealth(UNHON) na EGP
￡E.16,091.1
1 UnitedHealth(UNHON) na BRL
R$1,836.54
1 UnitedHealth(UNHON) na CAD
C$478.8
1 UnitedHealth(UNHON) na BDT
41,833.44
1 UnitedHealth(UNHON) na NGN
494,932.14
1 UnitedHealth(UNHON) na COP
$1,315,383.3
1 UnitedHealth(UNHON) na ZAR
R.5,933.7
1 UnitedHealth(UNHON) na UAH
14,346.9
1 UnitedHealth(UNHON) na TZS
T.Sh.842,363.1
1 UnitedHealth(UNHON) na VES
Bs75,582
1 UnitedHealth(UNHON) na CLP
$322,164
1 UnitedHealth(UNHON) na PKR
Rs96,064.38
1 UnitedHealth(UNHON) na KZT
181,239.48
1 UnitedHealth(UNHON) na THB
฿11,019.24
1 UnitedHealth(UNHON) na TWD
NT$10,530.18
1 UnitedHealth(UNHON) na AED
د.إ1,255.14
1 UnitedHealth(UNHON) na CHF
Fr273.6
1 UnitedHealth(UNHON) na HKD
HK$2,657.34
1 UnitedHealth(UNHON) na AMD
֏130,883.4
1 UnitedHealth(UNHON) na MAD
.د.م3,163.5
1 UnitedHealth(UNHON) na MXN
$6,347.52
1 UnitedHealth(UNHON) na SAR
ريال1,282.5
1 UnitedHealth(UNHON) na ETB
Br52,743.24
1 UnitedHealth(UNHON) na KES
KSh44,182.98
1 UnitedHealth(UNHON) na JOD
د.أ242.478
1 UnitedHealth(UNHON) na PLN
1,258.56
1 UnitedHealth(UNHON) na RON
лв1,508.22
1 UnitedHealth(UNHON) na SEK
kr3,242.16
1 UnitedHealth(UNHON) na BGN
лв577.98
1 UnitedHealth(UNHON) na HUF
Ft115,072.74
1 UnitedHealth(UNHON) na CZK
7,212.78
1 UnitedHealth(UNHON) na KWD
د.ك104.652
1 UnitedHealth(UNHON) na ILS
1,111.5
1 UnitedHealth(UNHON) na BOB
Bs2,363.22
1 UnitedHealth(UNHON) na AZN
581.4
1 UnitedHealth(UNHON) na TJS
SM3,149.82
1 UnitedHealth(UNHON) na GEL
926.82
1 UnitedHealth(UNHON) na AOA
Kz313,473.78
1 UnitedHealth(UNHON) na BHD
.د.ب128.592
1 UnitedHealth(UNHON) na BMD
$342
1 UnitedHealth(UNHON) na DKK
kr2,212.74
1 UnitedHealth(UNHON) na HNL
L9,001.44
1 UnitedHealth(UNHON) na MUR
15,643.08
1 UnitedHealth(UNHON) na NAD
$5,909.76
1 UnitedHealth(UNHON) na NOK
kr3,461.04
1 UnitedHealth(UNHON) na NZD
$595.08
1 UnitedHealth(UNHON) na PAB
B/.342
1 UnitedHealth(UNHON) na PGK
K1,439.82
1 UnitedHealth(UNHON) na QAR
ر.ق1,244.88
1 UnitedHealth(UNHON) na RSD
дин.34,740.36
1 UnitedHealth(UNHON) na UZS
soʻm4,120,480.98
1 UnitedHealth(UNHON) na ALL
L28,663.02
1 UnitedHealth(UNHON) na ANG
ƒ612.18
1 UnitedHealth(UNHON) na AWG
ƒ612.18
1 UnitedHealth(UNHON) na BBD
$684
1 UnitedHealth(UNHON) na BAM
KM574.56
1 UnitedHealth(UNHON) na BIF
Fr1,011,636
1 UnitedHealth(UNHON) na BND
$444.6
1 UnitedHealth(UNHON) na BSD
$342
1 UnitedHealth(UNHON) na JMD
$54,945.72
1 UnitedHealth(UNHON) na KHR
1,373,492.52
1 UnitedHealth(UNHON) na KMF
Fr145,692
1 UnitedHealth(UNHON) na LAK
7,434,782.46
1 UnitedHealth(UNHON) na LKR
රු104,234.76
1 UnitedHealth(UNHON) na MDL
L5,779.8
1 UnitedHealth(UNHON) na MGA
Ar1,540,539
1 UnitedHealth(UNHON) na MOP
P2,739.42
1 UnitedHealth(UNHON) na MVR
5,232.6
1 UnitedHealth(UNHON) na MWK
MK593,749.62
1 UnitedHealth(UNHON) na MZN
MT21,853.8
1 UnitedHealth(UNHON) na NPR
रु48,557.16
1 UnitedHealth(UNHON) na PYG
2,425,464
1 UnitedHealth(UNHON) na RWF
Fr496,926
1 UnitedHealth(UNHON) na SBD
$2,814.66
1 UnitedHealth(UNHON) na SCR
4,671.72
1 UnitedHealth(UNHON) na SRD
$13,167
1 UnitedHealth(UNHON) na SVC
$2,992.5
1 UnitedHealth(UNHON) na SZL
L5,933.7
1 UnitedHealth(UNHON) na TMT
m1,197
1 UnitedHealth(UNHON) na TND
د.ت1,004.454
1 UnitedHealth(UNHON) na TTD
$2,315.34
1 UnitedHealth(UNHON) na UGX
Sh1,191,528
1 UnitedHealth(UNHON) na XAF
Fr193,230
1 UnitedHealth(UNHON) na XCD
$923.4
1 UnitedHealth(UNHON) na XOF
Fr193,230
1 UnitedHealth(UNHON) na XPF
Fr34,884
1 UnitedHealth(UNHON) na BWP
P4,596.48
1 UnitedHealth(UNHON) na BZD
$687.42
1 UnitedHealth(UNHON) na CVE
$32,657.58
1 UnitedHealth(UNHON) na DJF
Fr60,534
1 UnitedHealth(UNHON) na DOP
$21,918.78
1 UnitedHealth(UNHON) na DZD
د.ج44,453.16
1 UnitedHealth(UNHON) na FJD
$772.92
1 UnitedHealth(UNHON) na GNF
Fr2,973,690
1 UnitedHealth(UNHON) na GTQ
Q2,623.14
1 UnitedHealth(UNHON) na GYD
$71,621.64
1 UnitedHealth(UNHON) na ISK
kr42,750

Zdroj UnitedHealth

Pokud chcete se podrobněji seznámit s UnitedHealth, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka UnitedHealth
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně UnitedHealth

Jakou hodnotu má dnes UnitedHealth (UNHON)?
Aktuální cena UNHON v USD je 342 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UNHON v USD?
Aktuální cena UNHON v USD je $ 342. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace UnitedHealth?
Tržní kapitalizace UNHON je $ 1.07M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UNHON v oběhu?
Objem UNHON v oběhu je 3.12K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UNHON?
UNHON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 390.3287355029531 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UNHON?
UNHON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 304.5677510227731 USD.
Jaký je objem obchodování UNHON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UNHON je $ 54.54K USD.
Dosáhne UNHON letos vyšší ceny?
UNHON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUNHON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:05 (UTC+8)

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

