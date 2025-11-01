BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Uber je 96.53 USD. Sledujte aktualizace cen UBERON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UBERON.

Aktuální cena 1 UBERON na USD

$96.49
$96.49$96.49
-0.56%1D
USD
Graf aktuální ceny Uber (UBERON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:43 (UTC+8)

Informace o ceně Uber (UBERON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 95.85
$ 95.85$ 95.85
Nejnižší za 24 h
$ 98.03
$ 98.03$ 98.03
Nejvyšší za 24 h

$ 95.85
$ 95.85$ 95.85

$ 98.03
$ 98.03$ 98.03

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

-0.02%

-0.55%

+2.76%

+2.76%

Cena Uber (UBERON) v reálném čase je $ 96.53. Za posledních 24 hodin se UBERON obchodoval v rozmezí od minima $ 95.85 do maxima $ 98.03, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UBERON v historii je $ 104.598200752745, zatímco nejnižší cena v historii je $ 89.84041087964881.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UBERON se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o -0.55% a za posledních 7 dní o +2.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Uber (UBERON)

No.2198

$ 957.25K
$ 957.25K$ 957.25K

$ 58.18K
$ 58.18K$ 58.18K

$ 957.25K
$ 957.25K$ 957.25K

9.92K
9.92K 9.92K

9,916.56874031
9,916.56874031 9,916.56874031

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Uber je $ 957.25K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.18K. Objem v oběhu UBERON je 9.92K, přičemž celková zásoba je 9916.56874031. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 957.25K.

Historie cen v USD pro Uber (UBERON)

Sledujte změny cen Uber pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.5434-0.55%
30 dní$ -0.55-0.57%
60 dní$ +36.53+60.88%
90 dní$ +36.53+60.88%
Změna ceny Uber dnes

Dnes zaznamenal UBERON změnu o $ -0.5434 (-0.55%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Uber za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.55 (-0.57%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Uber za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u UBERON ke změně o $ +36.53 (+60.88%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Uber za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +36.53 (+60.88%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Uber (UBERON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Uber.

Co je Uber (UBERON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Uber je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Uber investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu UBERONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Uber na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Uber a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Uber (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Uber (UBERON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Uber (UBERON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Uber.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Uber!

Tokenomika pro Uber (UBERON)

Pochopení tokenomiky Uber (UBERON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UBERON hned teď!

Jak nakupovat Uber (UBERON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Uber? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Uber podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

UBERON na místní měny

Zdroj Uber

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Uber, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Uber
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Uber

Jakou hodnotu má dnes Uber (UBERON)?
Aktuální cena UBERON v USD je 96.53 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UBERON v USD?
Aktuální cena UBERON v USD je $ 96.53. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Uber?
Tržní kapitalizace UBERON je $ 957.25K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UBERON v oběhu?
Objem UBERON v oběhu je 9.92K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UBERON?
UBERON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 104.598200752745 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UBERON?
UBERON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 89.84041087964881 USD.
Jaký je objem obchodování UBERON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UBERON je $ 58.18K USD.
Dosáhne UBERON letos vyšší ceny?
UBERON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUBERON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Uber (UBERON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

