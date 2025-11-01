BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena TXC je 5.358 USD. Sledujte aktualizace cen TXC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TXC.

Více informací o TXC

Informace o ceně TXC

Co je to TXC

Bílá kniha pro TXC

Oficiální webové stránky TXC

Tokenomika pro TXC

Předpověď cen TXC

Historie TXC

Průvodce nákupem (TXC)

Převodník TXC na fiat měnu

TXC Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo TXC

Kurz TXC(TXC)

Aktuální cena 1 TXC na USD

$5.358
$5.358$5.358
+0.41%1D
USD
Graf aktuální ceny TXC (TXC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:21 (UTC+8)

Informace o ceně TXC (TXC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 5.256
$ 5.256$ 5.256
Nejnižší za 24 h
$ 5.39
$ 5.39$ 5.39
Nejvyšší za 24 h

$ 5.256
$ 5.256$ 5.256

$ 5.39
$ 5.39$ 5.39

--
----

--
----

+1.80%

+0.41%

+0.37%

+0.37%

Cena TXC (TXC) v reálném čase je $ 5.358. Za posledních 24 hodin se TXC obchodoval v rozmezí od minima $ 5.256 do maxima $ 5.39, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TXC v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TXC se za poslední hodinu změnila o +1.80%, za 24 hodin o +0.41% a za posledních 7 dní o +0.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TXC (TXC)

--
----

$ 74.88K
$ 74.88K$ 74.88K

$ 1.89B
$ 1.89B$ 1.89B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Aktuální tržní kapitalizace TXC je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 74.88K. Objem v oběhu TXC je --, přičemž celková zásoba je 353396296. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.89B.

Historie cen v USD pro TXC (TXC)

Sledujte změny cen TXC pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.02188+0.41%
30 dní$ +3.358+167.90%
60 dní$ +3.358+167.90%
90 dní$ +3.358+167.90%
Změna ceny TXC dnes

Dnes zaznamenal TXC změnu o $ +0.02188 (+0.41%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny TXC za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +3.358 (+167.90%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny TXC za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TXC ke změně o $ +3.358 (+167.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny TXC za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +3.358 (+167.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům TXC (TXC)?

Podívejte se na stránku Historie cen TXC.

Co je TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich TXC investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TXCa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o TXC na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na TXC a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny TXC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TXC (TXC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TXC (TXC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TXC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TXC!

Tokenomika pro TXC (TXC)

Pochopení tokenomiky TXC (TXC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TXC hned teď!

Jak nakupovat TXC (TXC)

Snažíte se zjistit, jak koupit TXC? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit TXC podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TXC na místní měny

Zdroj TXC

Pokud chcete se podrobněji seznámit s TXC, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka TXC
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TXC

Jakou hodnotu má dnes TXC (TXC)?
Aktuální cena TXC v USD je 5.358 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TXC v USD?
Aktuální cena TXC v USD je $ 5.358. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TXC?
Tržní kapitalizace TXC je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TXC v oběhu?
Objem TXC v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TXC?
TXC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TXC?
TXC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TXC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TXC je $ 74.88K USD.
Dosáhne TXC letos vyšší ceny?
TXC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTXC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TXC (TXC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

