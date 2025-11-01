BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena TRWA je 0.003597 USD. Sledujte aktualizace cen TRWA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRWA.Dnešní aktuální cena TRWA je 0.003597 USD. Sledujte aktualizace cen TRWA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRWA.

Více informací o TRWA

Informace o ceně TRWA

Co je to TRWA

Bílá kniha pro TRWA

Oficiální webové stránky TRWA

Tokenomika pro TRWA

Předpověď cen TRWA

Historie TRWA

Průvodce nákupem (TRWA)

Převodník TRWA na fiat měnu

TRWA Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo TRWA

Kurz TRWA(TRWA)

Aktuální cena 1 TRWA na USD

$0.003598
$0.003598$0.003598
+7.49%1D
USD
Graf aktuální ceny TRWA (TRWA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:45 (UTC+8)

Informace o ceně TRWA (TRWA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00319
$ 0.00319$ 0.00319
Nejnižší za 24 h
$ 0.003624
$ 0.003624$ 0.003624
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00319
$ 0.00319$ 0.00319

$ 0.003624
$ 0.003624$ 0.003624

$ 0.020769324352142213
$ 0.020769324352142213$ 0.020769324352142213

$ 0.000074877740838432
$ 0.000074877740838432$ 0.000074877740838432

+0.13%

+7.49%

-16.91%

-16.91%

Cena TRWA (TRWA) v reálném čase je $ 0.003597. Za posledních 24 hodin se TRWA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00319 do maxima $ 0.003624, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRWA v historii je $ 0.020769324352142213, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000074877740838432.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRWA se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o +7.49% a za posledních 7 dní o -16.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TRWA (TRWA)

No.753

$ 25.19M
$ 25.19M$ 25.19M

$ 115.43K
$ 115.43K$ 115.43K

$ 35.97M
$ 35.97M$ 35.97M

7.00B
7.00B 7.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

70.02%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace TRWA je $ 25.19M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 115.43K. Objem v oběhu TRWA je 7.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.97M.

Historie cen v USD pro TRWA (TRWA)

Sledujte změny cen TRWA pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00025071+7.49%
30 dní$ -0.00622-63.36%
60 dní$ -0.008078-69.20%
90 dní$ -0.004409-55.08%
Změna ceny TRWA dnes

Dnes zaznamenal TRWA změnu o $ +0.00025071 (+7.49%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny TRWA za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00622 (-63.36%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny TRWA za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TRWA ke změně o $ -0.008078 (-69.20%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny TRWA za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.004409 (-55.08%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům TRWA (TRWA)?

Podívejte se na stránku Historie cen TRWA.

Co je TRWA (TRWA)

TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision.

TRWA je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich TRWA investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TRWAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o TRWA na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na TRWA a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny TRWA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TRWA (TRWA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TRWA (TRWA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TRWA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TRWA!

Tokenomika pro TRWA (TRWA)

Pochopení tokenomiky TRWA (TRWA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRWA hned teď!

Jak nakupovat TRWA (TRWA)

Snažíte se zjistit, jak koupit TRWA? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit TRWA podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TRWA na místní měny

1 TRWA(TRWA) na VND
94.655055
1 TRWA(TRWA) na AUD
A$0.00546744
1 TRWA(TRWA) na GBP
0.00273372
1 TRWA(TRWA) na EUR
0.00309342
1 TRWA(TRWA) na USD
$0.003597
1 TRWA(TRWA) na MYR
RM0.01507143
1 TRWA(TRWA) na TRY
0.15118191
1 TRWA(TRWA) na JPY
¥0.550341
1 TRWA(TRWA) na ARS
ARS$5.17550748
1 TRWA(TRWA) na RUB
0.28916283
1 TRWA(TRWA) na INR
0.31955748
1 TRWA(TRWA) na IDR
Rp59.94997602
1 TRWA(TRWA) na PHP
0.21110793
1 TRWA(TRWA) na EGP
￡E.0.16923885
1 TRWA(TRWA) na BRL
R$0.01931589
1 TRWA(TRWA) na CAD
C$0.0050358
1 TRWA(TRWA) na BDT
0.43998504
1 TRWA(TRWA) na NGN
5.20547049
1 TRWA(TRWA) na COP
$13.83460155
1 TRWA(TRWA) na ZAR
R.0.06240795
1 TRWA(TRWA) na UAH
0.15089415
1 TRWA(TRWA) na TZS
T.Sh.8.85959085
1 TRWA(TRWA) na VES
Bs0.794937
1 TRWA(TRWA) na CLP
$3.388374
1 TRWA(TRWA) na PKR
Rs1.01036133
1 TRWA(TRWA) na KZT
1.90619418
1 TRWA(TRWA) na THB
฿0.11589534
1 TRWA(TRWA) na TWD
NT$0.11075163
1 TRWA(TRWA) na AED
د.إ0.01320099
1 TRWA(TRWA) na CHF
Fr0.0028776
1 TRWA(TRWA) na HKD
HK$0.02794869
1 TRWA(TRWA) na AMD
֏1.3765719
1 TRWA(TRWA) na MAD
.د.م0.03327225
1 TRWA(TRWA) na MXN
$0.06676032
1 TRWA(TRWA) na SAR
ريال0.01348875
1 TRWA(TRWA) na ETB
Br0.55472934
1 TRWA(TRWA) na KES
KSh0.46469643
1 TRWA(TRWA) na JOD
د.أ0.002550273
1 TRWA(TRWA) na PLN
0.01323696
1 TRWA(TRWA) na RON
лв0.01586277
1 TRWA(TRWA) na SEK
kr0.03409956
1 TRWA(TRWA) na BGN
лв0.00607893
1 TRWA(TRWA) na HUF
Ft1.21028259
1 TRWA(TRWA) na CZK
0.07586073
1 TRWA(TRWA) na KWD
د.ك0.001100682
1 TRWA(TRWA) na ILS
0.01169025
1 TRWA(TRWA) na BOB
Bs0.02485527
1 TRWA(TRWA) na AZN
0.0061149
1 TRWA(TRWA) na TJS
SM0.03312837
1 TRWA(TRWA) na GEL
0.00974787
1 TRWA(TRWA) na AOA
Kz3.29697423
1 TRWA(TRWA) na BHD
.د.ب0.001352472
1 TRWA(TRWA) na BMD
$0.003597
1 TRWA(TRWA) na DKK
kr0.02327259
1 TRWA(TRWA) na HNL
L0.09467304
1 TRWA(TRWA) na MUR
0.16452678
1 TRWA(TRWA) na NAD
$0.06215616
1 TRWA(TRWA) na NOK
kr0.03640164
1 TRWA(TRWA) na NZD
$0.00625878
1 TRWA(TRWA) na PAB
B/.0.003597
1 TRWA(TRWA) na PGK
K0.01514337
1 TRWA(TRWA) na QAR
ر.ق0.01309308
1 TRWA(TRWA) na RSD
дин.0.36538326
1 TRWA(TRWA) na UZS
soʻm43.33733943
1 TRWA(TRWA) na ALL
L0.30146457
1 TRWA(TRWA) na ANG
ƒ0.00643863
1 TRWA(TRWA) na AWG
ƒ0.00643863
1 TRWA(TRWA) na BBD
$0.007194
1 TRWA(TRWA) na BAM
KM0.00604296
1 TRWA(TRWA) na BIF
Fr10.639926
1 TRWA(TRWA) na BND
$0.0046761
1 TRWA(TRWA) na BSD
$0.003597
1 TRWA(TRWA) na JMD
$0.57789402
1 TRWA(TRWA) na KHR
14.44576782
1 TRWA(TRWA) na KMF
Fr1.532322
1 TRWA(TRWA) na LAK
78.19565061
1 TRWA(TRWA) na LKR
රු1.09629366
1 TRWA(TRWA) na MDL
L0.0607893
1 TRWA(TRWA) na MGA
Ar16.2026865
1 TRWA(TRWA) na MOP
P0.02881197
1 TRWA(TRWA) na MVR
0.0550341
1 TRWA(TRWA) na MWK
MK6.24478767
1 TRWA(TRWA) na MZN
MT0.2298483
1 TRWA(TRWA) na NPR
रु0.51070206
1 TRWA(TRWA) na PYG
25.509924
1 TRWA(TRWA) na RWF
Fr5.226441
1 TRWA(TRWA) na SBD
$0.02960331
1 TRWA(TRWA) na SCR
0.04913502
1 TRWA(TRWA) na SRD
$0.1384845
1 TRWA(TRWA) na SVC
$0.03147375
1 TRWA(TRWA) na SZL
L0.06240795
1 TRWA(TRWA) na TMT
m0.0125895
1 TRWA(TRWA) na TND
د.ت0.010564389
1 TRWA(TRWA) na TTD
$0.02435169
1 TRWA(TRWA) na UGX
Sh12.531948
1 TRWA(TRWA) na XAF
Fr2.032305
1 TRWA(TRWA) na XCD
$0.0097119
1 TRWA(TRWA) na XOF
Fr2.032305
1 TRWA(TRWA) na XPF
Fr0.366894
1 TRWA(TRWA) na BWP
P0.04834368
1 TRWA(TRWA) na BZD
$0.00722997
1 TRWA(TRWA) na CVE
$0.34347753
1 TRWA(TRWA) na DJF
Fr0.636669
1 TRWA(TRWA) na DOP
$0.23053173
1 TRWA(TRWA) na DZD
د.ج0.46753806
1 TRWA(TRWA) na FJD
$0.00812922
1 TRWA(TRWA) na GNF
Fr31.275915
1 TRWA(TRWA) na GTQ
Q0.02758899
1 TRWA(TRWA) na GYD
$0.75328374
1 TRWA(TRWA) na ISK
kr0.449625

Zdroj TRWA

Pokud chcete se podrobněji seznámit s TRWA, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka TRWA
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TRWA

Jakou hodnotu má dnes TRWA (TRWA)?
Aktuální cena TRWA v USD je 0.003597 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRWA v USD?
Aktuální cena TRWA v USD je $ 0.003597. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TRWA?
Tržní kapitalizace TRWA je $ 25.19M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRWA v oběhu?
Objem TRWA v oběhu je 7.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRWA?
TRWA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.020769324352142213 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRWA?
TRWA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000074877740838432 USD.
Jaký je objem obchodování TRWA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRWA je $ 115.43K USD.
Dosáhne TRWA letos vyšší ceny?
TRWA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRWA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TRWA (TRWA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TRWA na USD

Částka

TRWA
TRWA
USD
USD

1 TRWA = 0.003597 USD

Obchodujte TRWA

TRWA/USDT
$0.003598
$0.003598$0.003598
+7.49%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,117.50
$110,117.50$110,117.50

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.53
$3,863.53$3,863.53

+0.06%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02500
$0.02500$0.02500

-22.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.87
$185.87$185.87

-1.21%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.53
$3,863.53$3,863.53

+0.06%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,117.50
$110,117.50$110,117.50

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.87
$185.87$185.87

-1.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5058
$2.5058$2.5058

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.70
$1,087.70$1,087.70

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000462
$0.000462$0.000462

+131.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000097
$0.00000097$0.00000097

+51.56%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20726
$0.20726$0.20726

+48.90%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.818
$18.818$18.818

+46.28%