Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Trillions je 0.0022777 USD. Sledujte aktualizace cen TRILLIONS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRILLIONS.

Více informací o TRILLIONS

Informace o ceně TRILLIONS

Co je to TRILLIONS

Tokenomika pro TRILLIONS

Předpověď cen TRILLIONS

Historie TRILLIONS

Průvodce nákupem (TRILLIONS)

Převodník TRILLIONS na fiat měnu

TRILLIONS Spot

TRILLIONS USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Trillions

Kurz Trillions(TRILLIONS)

Aktuální cena 1 TRILLIONS na USD

$0.0022777
$0.0022777$0.0022777
-7.34%1D
USD
Graf aktuální ceny Trillions (TRILLIONS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:31 (UTC+8)

Informace o ceně Trillions (TRILLIONS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0019221
$ 0.0019221$ 0.0019221
Nejnižší za 24 h
$ 0.0027305
$ 0.0027305$ 0.0027305
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0019221
$ 0.0019221$ 0.0019221

$ 0.0027305
$ 0.0027305$ 0.0027305

--
----

--
----

+0.57%

-7.34%

-44.97%

-44.97%

Cena Trillions (TRILLIONS) v reálném čase je $ 0.0022777. Za posledních 24 hodin se TRILLIONS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0019221 do maxima $ 0.0027305, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRILLIONS v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRILLIONS se za poslední hodinu změnila o +0.57%, za 24 hodin o -7.34% a za posledních 7 dní o -44.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Trillions (TRILLIONS)

--
----

$ 89.88K
$ 89.88K$ 89.88K

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

PLASMA

Aktuální tržní kapitalizace Trillions je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 89.88K. Objem v oběhu TRILLIONS je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.28M.

Historie cen v USD pro Trillions (TRILLIONS)

Sledujte změny cen Trillions pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000180426-7.34%
30 dní$ -0.0119523-84.00%
60 dní$ -0.0177223-88.62%
90 dní$ -0.0177223-88.62%
Změna ceny Trillions dnes

Dnes zaznamenal TRILLIONS změnu o $ -0.000180426 (-7.34%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Trillions za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0119523 (-84.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Trillions za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TRILLIONS ke změně o $ -0.0177223 (-88.62%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Trillions za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0177223 (-88.62%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Trillions (TRILLIONS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Trillions.

Co je Trillions (TRILLIONS)

Official slogan of @Plasma

Trillions je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Trillions investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TRILLIONSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Trillions na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Trillions a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Trillions (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Trillions (TRILLIONS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Trillions (TRILLIONS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Trillions.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Trillions!

Tokenomika pro Trillions (TRILLIONS)

Pochopení tokenomiky Trillions (TRILLIONS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRILLIONS hned teď!

Jak nakupovat Trillions (TRILLIONS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Trillions? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Trillions podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TRILLIONS na místní měny

1 Trillions(TRILLIONS) na VND
59.9376755
1 Trillions(TRILLIONS) na AUD
A$0.003462104
1 Trillions(TRILLIONS) na GBP
0.001731052
1 Trillions(TRILLIONS) na EUR
0.001958822
1 Trillions(TRILLIONS) na USD
$0.0022777
1 Trillions(TRILLIONS) na MYR
RM0.009543563
1 Trillions(TRILLIONS) na TRY
0.095731731
1 Trillions(TRILLIONS) na JPY
¥0.3484881
1 Trillions(TRILLIONS) na ARS
ARS$3.277245868
1 Trillions(TRILLIONS) na RUB
0.183104303
1 Trillions(TRILLIONS) na INR
0.202350868
1 Trillions(TRILLIONS) na IDR
Rp37.961651482
1 Trillions(TRILLIONS) na PHP
0.133678213
1 Trillions(TRILLIONS) na EGP
￡E.0.107165785
1 Trillions(TRILLIONS) na BRL
R$0.012231249
1 Trillions(TRILLIONS) na CAD
C$0.00318878
1 Trillions(TRILLIONS) na BDT
0.278608264
1 Trillions(TRILLIONS) na NGN
3.296219109
1 Trillions(TRILLIONS) na COP
$8.760375855
1 Trillions(TRILLIONS) na ZAR
R.0.039518095
1 Trillions(TRILLIONS) na UAH
0.095549515
1 Trillions(TRILLIONS) na TZS
T.Sh.5.610088985
1 Trillions(TRILLIONS) na VES
Bs0.5033717
1 Trillions(TRILLIONS) na CLP
$2.1455934
1 Trillions(TRILLIONS) na PKR
Rs0.639783153
1 Trillions(TRILLIONS) na KZT
1.207044338
1 Trillions(TRILLIONS) na THB
฿0.073387494
1 Trillions(TRILLIONS) na TWD
NT$0.070130383
1 Trillions(TRILLIONS) na AED
د.إ0.008359159
1 Trillions(TRILLIONS) na CHF
Fr0.00182216
1 Trillions(TRILLIONS) na HKD
HK$0.017697729
1 Trillions(TRILLIONS) na AMD
֏0.87167579
1 Trillions(TRILLIONS) na MAD
.د.م0.021068725
1 Trillions(TRILLIONS) na MXN
$0.042274112
1 Trillions(TRILLIONS) na SAR
ريال0.008541375
1 Trillions(TRILLIONS) na ETB
Br0.351266894
1 Trillions(TRILLIONS) na KES
KSh0.294256063
1 Trillions(TRILLIONS) na JOD
د.أ0.0016148893
1 Trillions(TRILLIONS) na PLN
0.008381936
1 Trillions(TRILLIONS) na RON
лв0.010044657
1 Trillions(TRILLIONS) na SEK
kr0.021592596
1 Trillions(TRILLIONS) na BGN
лв0.003849313
1 Trillions(TRILLIONS) na HUF
Ft0.766377719
1 Trillions(TRILLIONS) na CZK
0.048036693
1 Trillions(TRILLIONS) na KWD
د.ك0.0006969762
1 Trillions(TRILLIONS) na ILS
0.007402525
1 Trillions(TRILLIONS) na BOB
Bs0.015738907
1 Trillions(TRILLIONS) na AZN
0.00387209
1 Trillions(TRILLIONS) na TJS
SM0.020977617
1 Trillions(TRILLIONS) na GEL
0.006172567
1 Trillions(TRILLIONS) na AOA
Kz2.087717043
1 Trillions(TRILLIONS) na BHD
.د.ب0.0008564152
1 Trillions(TRILLIONS) na BMD
$0.0022777
1 Trillions(TRILLIONS) na DKK
kr0.014736719
1 Trillions(TRILLIONS) na HNL
L0.059949064
1 Trillions(TRILLIONS) na MUR
0.104181998
1 Trillions(TRILLIONS) na NAD
$0.039358656
1 Trillions(TRILLIONS) na NOK
kr0.023050324
1 Trillions(TRILLIONS) na NZD
$0.003963198
1 Trillions(TRILLIONS) na PAB
B/.0.0022777
1 Trillions(TRILLIONS) na PGK
K0.009589117
1 Trillions(TRILLIONS) na QAR
ر.ق0.008290828
1 Trillions(TRILLIONS) na RSD
дин.0.231368766
1 Trillions(TRILLIONS) na UZS
soʻm27.442162363
1 Trillions(TRILLIONS) na ALL
L0.190894037
1 Trillions(TRILLIONS) na ANG
ƒ0.004077083
1 Trillions(TRILLIONS) na AWG
ƒ0.004077083
1 Trillions(TRILLIONS) na BBD
$0.0045554
1 Trillions(TRILLIONS) na BAM
KM0.003826536
1 Trillions(TRILLIONS) na BIF
Fr6.7374366
1 Trillions(TRILLIONS) na BND
$0.00296101
1 Trillions(TRILLIONS) na BSD
$0.0022777
1 Trillions(TRILLIONS) na JMD
$0.365935282
1 Trillions(TRILLIONS) na KHR
9.147379862
1 Trillions(TRILLIONS) na KMF
Fr0.9703002
1 Trillions(TRILLIONS) na LAK
49.515216401
1 Trillions(TRILLIONS) na LKR
රු0.694197406
1 Trillions(TRILLIONS) na MDL
L0.03849313
1 Trillions(TRILLIONS) na MGA
Ar10.25989965
1 Trillions(TRILLIONS) na MOP
P0.018244377
1 Trillions(TRILLIONS) na MVR
0.03484881
1 Trillions(TRILLIONS) na MWK
MK3.954337747
1 Trillions(TRILLIONS) na MZN
MT0.14554503
1 Trillions(TRILLIONS) na NPR
रु0.323387846
1 Trillions(TRILLIONS) na PYG
16.1534484
1 Trillions(TRILLIONS) na RWF
Fr3.3094981
1 Trillions(TRILLIONS) na SBD
$0.018745471
1 Trillions(TRILLIONS) na SCR
0.031113382
1 Trillions(TRILLIONS) na SRD
$0.08769145
1 Trillions(TRILLIONS) na SVC
$0.019929875
1 Trillions(TRILLIONS) na SZL
L0.039518095
1 Trillions(TRILLIONS) na TMT
m0.00797195
1 Trillions(TRILLIONS) na TND
د.ت0.0066896049
1 Trillions(TRILLIONS) na TTD
$0.015420029
1 Trillions(TRILLIONS) na UGX
Sh7.9355068
1 Trillions(TRILLIONS) na XAF
Fr1.2869005
1 Trillions(TRILLIONS) na XCD
$0.00614979
1 Trillions(TRILLIONS) na XOF
Fr1.2869005
1 Trillions(TRILLIONS) na XPF
Fr0.2323254
1 Trillions(TRILLIONS) na BWP
P0.030612288
1 Trillions(TRILLIONS) na BZD
$0.004578177
1 Trillions(TRILLIONS) na CVE
$0.217497573
1 Trillions(TRILLIONS) na DJF
Fr0.4031529
1 Trillions(TRILLIONS) na DOP
$0.145977793
1 Trillions(TRILLIONS) na DZD
د.ج0.296055446
1 Trillions(TRILLIONS) na FJD
$0.005147602
1 Trillions(TRILLIONS) na GNF
Fr19.8046015
1 Trillions(TRILLIONS) na GTQ
Q0.017469959
1 Trillions(TRILLIONS) na GYD
$0.476995934
1 Trillions(TRILLIONS) na ISK
kr0.2847125

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Trillions, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Trillions

Jakou hodnotu má dnes Trillions (TRILLIONS)?
Aktuální cena TRILLIONS v USD je 0.0022777 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRILLIONS v USD?
Aktuální cena TRILLIONS v USD je $ 0.0022777. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Trillions?
Tržní kapitalizace TRILLIONS je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRILLIONS v oběhu?
Objem TRILLIONS v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRILLIONS?
TRILLIONS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRILLIONS?
TRILLIONS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TRILLIONS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRILLIONS je $ 89.88K USD.
Dosáhne TRILLIONS letos vyšší ceny?
TRILLIONS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRILLIONS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Trillions (TRILLIONS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

