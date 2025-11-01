BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Treehouse je 0.1728 USD. Sledujte aktualizace cen TREE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TREE.

Kurz Treehouse(TREE)

Aktuální cena 1 TREE na USD

$0.1728
$0.1728$0.1728
+3.16%1D
USD
Graf aktuální ceny Treehouse (TREE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:24 (UTC+8)

Informace o ceně Treehouse (TREE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1611
$ 0.1611$ 0.1611
Nejnižší za 24 h
$ 0.1739
$ 0.1739$ 0.1739
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1611
$ 0.1611$ 0.1611

$ 0.1739
$ 0.1739$ 0.1739

--
----

--
----

+0.34%

+3.16%

-14.33%

-14.33%

Cena Treehouse (TREE) v reálném čase je $ 0.1728. Za posledních 24 hodin se TREE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1611 do maxima $ 0.1739, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TREE v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TREE se za poslední hodinu změnila o +0.34%, za 24 hodin o +3.16% a za posledních 7 dní o -14.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Treehouse (TREE)

--
----

$ 108.25K
$ 108.25K$ 108.25K

$ 172.80M
$ 172.80M$ 172.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Treehouse je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 108.25K. Objem v oběhu TREE je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 172.80M.

Historie cen v USD pro Treehouse (TREE)

Sledujte změny cen Treehouse pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.005293+3.16%
30 dní$ -0.1065-38.14%
60 dní$ -0.1397-44.71%
90 dní$ -0.2795-61.80%
Změna ceny Treehouse dnes

Dnes zaznamenal TREE změnu o $ +0.005293 (+3.16%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Treehouse za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.1065 (-38.14%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Treehouse za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TREE ke změně o $ -0.1397 (-44.71%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Treehouse za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.2795 (-61.80%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Treehouse (TREE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Treehouse.

Co je Treehouse (TREE)

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

Treehouse je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Treehouse investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TREEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Treehouse na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Treehouse a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Treehouse (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Treehouse (TREE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Treehouse (TREE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Treehouse.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Treehouse!

Tokenomika pro Treehouse (TREE)

Pochopení tokenomiky Treehouse (TREE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TREE hned teď!

Jak nakupovat Treehouse (TREE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Treehouse? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Treehouse podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TREE na místní měny

1 Treehouse(TREE) na VND
4,547.232
1 Treehouse(TREE) na AUD
A$0.262656
1 Treehouse(TREE) na GBP
0.131328
1 Treehouse(TREE) na EUR
0.148608
1 Treehouse(TREE) na USD
$0.1728
1 Treehouse(TREE) na MYR
RM0.724032
1 Treehouse(TREE) na TRY
7.262784
1 Treehouse(TREE) na JPY
¥26.4384
1 Treehouse(TREE) na ARS
ARS$248.631552
1 Treehouse(TREE) na RUB
13.891392
1 Treehouse(TREE) na INR
15.351552
1 Treehouse(TREE) na IDR
Rp2,879.998848
1 Treehouse(TREE) na PHP
10.141632
1 Treehouse(TREE) na EGP
￡E.8.13024
1 Treehouse(TREE) na BRL
R$0.927936
1 Treehouse(TREE) na CAD
C$0.24192
1 Treehouse(TREE) na BDT
21.136896
1 Treehouse(TREE) na NGN
250.070976
1 Treehouse(TREE) na COP
$664.61472
1 Treehouse(TREE) na ZAR
R.2.99808
1 Treehouse(TREE) na UAH
7.24896
1 Treehouse(TREE) na TZS
T.Sh.425.61504
1 Treehouse(TREE) na VES
Bs38.1888
1 Treehouse(TREE) na CLP
$162.7776
1 Treehouse(TREE) na PKR
Rs48.537792
1 Treehouse(TREE) na KZT
91.573632
1 Treehouse(TREE) na THB
฿5.567616
1 Treehouse(TREE) na TWD
NT$5.320512
1 Treehouse(TREE) na AED
د.إ0.634176
1 Treehouse(TREE) na CHF
Fr0.13824
1 Treehouse(TREE) na HKD
HK$1.342656
1 Treehouse(TREE) na AMD
֏66.13056
1 Treehouse(TREE) na MAD
.د.م1.5984
1 Treehouse(TREE) na MXN
$3.207168
1 Treehouse(TREE) na SAR
ريال0.648
1 Treehouse(TREE) na ETB
Br26.649216
1 Treehouse(TREE) na KES
KSh22.324032
1 Treehouse(TREE) na JOD
د.أ0.1225152
1 Treehouse(TREE) na PLN
0.635904
1 Treehouse(TREE) na RON
лв0.762048
1 Treehouse(TREE) na SEK
kr1.638144
1 Treehouse(TREE) na BGN
лв0.292032
1 Treehouse(TREE) na HUF
Ft58.142016
1 Treehouse(TREE) na CZK
3.644352
1 Treehouse(TREE) na KWD
د.ك0.0528768
1 Treehouse(TREE) na ILS
0.5616
1 Treehouse(TREE) na BOB
Bs1.194048
1 Treehouse(TREE) na AZN
0.29376
1 Treehouse(TREE) na TJS
SM1.591488
1 Treehouse(TREE) na GEL
0.468288
1 Treehouse(TREE) na AOA
Kz158.386752
1 Treehouse(TREE) na BHD
.د.ب0.0649728
1 Treehouse(TREE) na BMD
$0.1728
1 Treehouse(TREE) na DKK
kr1.118016
1 Treehouse(TREE) na HNL
L4.548096
1 Treehouse(TREE) na MUR
7.903872
1 Treehouse(TREE) na NAD
$2.985984
1 Treehouse(TREE) na NOK
kr1.748736
1 Treehouse(TREE) na NZD
$0.300672
1 Treehouse(TREE) na PAB
B/.0.1728
1 Treehouse(TREE) na PGK
K0.727488
1 Treehouse(TREE) na QAR
ر.ق0.628992
1 Treehouse(TREE) na RSD
дин.17.553024
1 Treehouse(TREE) na UZS
soʻm2,081.927232
1 Treehouse(TREE) na ALL
L14.482368
1 Treehouse(TREE) na ANG
ƒ0.309312
1 Treehouse(TREE) na AWG
ƒ0.309312
1 Treehouse(TREE) na BBD
$0.3456
1 Treehouse(TREE) na BAM
KM0.290304
1 Treehouse(TREE) na BIF
Fr511.1424
1 Treehouse(TREE) na BND
$0.22464
1 Treehouse(TREE) na BSD
$0.1728
1 Treehouse(TREE) na JMD
$27.762048
1 Treehouse(TREE) na KHR
693.975168
1 Treehouse(TREE) na KMF
Fr73.6128
1 Treehouse(TREE) na LAK
3,756.521664
1 Treehouse(TREE) na LKR
රු52.665984
1 Treehouse(TREE) na MDL
L2.92032
1 Treehouse(TREE) na MGA
Ar778.3776
1 Treehouse(TREE) na MOP
P1.384128
1 Treehouse(TREE) na MVR
2.64384
1 Treehouse(TREE) na MWK
MK299.999808
1 Treehouse(TREE) na MZN
MT11.04192
1 Treehouse(TREE) na NPR
रु24.534144
1 Treehouse(TREE) na PYG
1,225.4976
1 Treehouse(TREE) na RWF
Fr251.0784
1 Treehouse(TREE) na SBD
$1.422144
1 Treehouse(TREE) na SCR
2.360448
1 Treehouse(TREE) na SRD
$6.6528
1 Treehouse(TREE) na SVC
$1.512
1 Treehouse(TREE) na SZL
L2.99808
1 Treehouse(TREE) na TMT
m0.6048
1 Treehouse(TREE) na TND
د.ت0.5075136
1 Treehouse(TREE) na TTD
$1.169856
1 Treehouse(TREE) na UGX
Sh602.0352
1 Treehouse(TREE) na XAF
Fr97.632
1 Treehouse(TREE) na XCD
$0.46656
1 Treehouse(TREE) na XOF
Fr97.632
1 Treehouse(TREE) na XPF
Fr17.6256
1 Treehouse(TREE) na BWP
P2.322432
1 Treehouse(TREE) na BZD
$0.347328
1 Treehouse(TREE) na CVE
$16.500672
1 Treehouse(TREE) na DJF
Fr30.5856
1 Treehouse(TREE) na DOP
$11.074752
1 Treehouse(TREE) na DZD
د.ج22.460544
1 Treehouse(TREE) na FJD
$0.390528
1 Treehouse(TREE) na GNF
Fr1,502.496
1 Treehouse(TREE) na GTQ
Q1.325376
1 Treehouse(TREE) na GYD
$36.187776
1 Treehouse(TREE) na ISK
kr21.6

Zdroj Treehouse

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Treehouse, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Treehouse

Jakou hodnotu má dnes Treehouse (TREE)?
Aktuální cena TREE v USD je 0.1728 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TREE v USD?
Aktuální cena TREE v USD je $ 0.1728. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Treehouse?
Tržní kapitalizace TREE je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TREE v oběhu?
Objem TREE v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TREE?
TREE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TREE?
TREE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TREE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TREE je $ 108.25K USD.
Dosáhne TREE letos vyšší ceny?
TREE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTREE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Treehouse (TREE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

