Dnešní aktuální cena iShares 20 Year ETF je 93.14 USD. Sledujte aktualizace cen TLTON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TLTON.

Více informací o TLTON

Informace o ceně TLTON

Co je to TLTON

Oficiální webové stránky TLTON

Tokenomika pro TLTON

Předpověď cen TLTON

Historie TLTON

Průvodce nákupem (TLTON)

Převodník TLTON na fiat měnu

TLTON Spot

Logo iShares 20 Year ETF

Kurz iShares 20 Year ETF(TLTON)

Aktuální cena 1 TLTON na USD

0.00%1D
Graf aktuální ceny iShares 20 Year ETF (TLTON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:11:23 (UTC+8)

Informace o ceně iShares 20 Year ETF (TLTON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 91.15
$ 91.15
Nejnižší za 24 h
$ 93.2
$ 93.2
Nejvyšší za 24 h

$ 91.15
$ 91.15

$ 93.2
$ 93.2

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214

+1.80%

0.00%

-0.46%

-0.46%

Cena iShares 20 Year ETF (TLTON) v reálném čase je $ 93.14. Za posledních 24 hodin se TLTON obchodoval v rozmezí od minima $ 91.15 do maxima $ 93.2, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TLTON v historii je $ 95.25413241837782, zatímco nejnižší cena v historii je $ 86.39533703543214.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TLTON se za poslední hodinu změnila o +1.80%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o -0.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.834

$ 21.03M
$ 21.03M

$ 57.74K
$ 57.74K

$ 21.03M
$ 21.03M

225.81K
225.81K

225,810.39601367
225,810.39601367

Aktuální tržní kapitalizace iShares 20 Year ETF je $ 21.03M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 57.74K. Objem v oběhu TLTON je 225.81K, přičemž celková zásoba je 225810.39601367. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21.03M.

Historie cen v USD pro iShares 20 Year ETF (TLTON)

Sledujte změny cen iShares 20 Year ETF pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes--0.00%
30 dní$ +2.91+3.22%
60 dní$ +33.14+55.23%
90 dní$ +33.14+55.23%
Změna ceny iShares 20 Year ETF dnes

Dnes zaznamenal TLTON změnu o -- (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny iShares 20 Year ETF za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +2.91 (+3.22%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny iShares 20 Year ETF za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TLTON ke změně o $ +33.14 (+55.23%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny iShares 20 Year ETF za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +33.14 (+55.23%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Podívejte se na stránku Historie cen iShares 20 Year ETF.

Co je iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich iShares 20 Year ETF investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TLTONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o iShares 20 Year ETF na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na iShares 20 Year ETF a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny iShares 20 Year ETF (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít iShares 20 Year ETF (TLTON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva iShares 20 Year ETF (TLTON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro iShares 20 Year ETF.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny iShares 20 Year ETF!

Tokenomika pro iShares 20 Year ETF (TLTON)

Pochopení tokenomiky iShares 20 Year ETF (TLTON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TLTON hned teď!

Jak nakupovat iShares 20 Year ETF (TLTON)

Snažíte se zjistit, jak koupit iShares 20 Year ETF? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit iShares 20 Year ETF podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TLTON na místní měny

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na VND
2,450,979.1
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na AUD
A$141.5728
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na GBP
70.7864
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na EUR
80.1004
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na USD
$93.14
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na MYR
RM390.2566
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na TRY
3,914.6742
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na JPY
¥14,250.42
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na ARS
ARS$134,013.5576
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na RUB
7,487.5246
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na INR
8,274.5576
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na IDR
Rp1,552,332.7124
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na PHP
5,466.3866
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na EGP
￡E.4,382.237
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BRL
R$500.1618
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na CAD
C$130.396
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BDT
11,392.8848
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na NGN
134,789.4138
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na COP
$358,230.411
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na ZAR
R.1,615.979
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na UAH
3,907.223
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na TZS
T.Sh.229,408.477
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na VES
Bs20,583.94
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na CLP
$87,737.88
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na PKR
Rs26,162.0946
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na KZT
49,358.6116
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na THB
฿3,000.9708
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na TWD
NT$2,867.7806
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na AED
د.إ341.8238
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na CHF
Fr74.512
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na HKD
HK$723.6978
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na AMD
֏35,644.678
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na MAD
.د.م861.545
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na MXN
$1,728.6784
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na SAR
ريال349.275
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na ETB
Br14,364.0508
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na KES
KSh12,032.7566
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na JOD
د.أ66.03626
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na PLN
342.7552
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na RON
лв410.7474
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na SEK
kr882.9672
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BGN
лв157.4066
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na HUF
Ft31,338.8158
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na CZK
1,964.3226
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na KWD
د.ك28.50084
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na ILS
302.705
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BOB
Bs643.5974
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na AZN
158.338
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na TJS
SM857.8194
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na GEL
252.4094
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na AOA
Kz85,371.1926
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BHD
.د.ب35.02064
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BMD
$93.14
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na DKK
kr602.6158
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na HNL
L2,451.4448
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na MUR
4,260.2236
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na NAD
$1,609.4592
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na NOK
kr942.5768
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na NZD
$162.0636
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na PAB
B/.93.14
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na PGK
K392.1194
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na QAR
ر.ق339.0296
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na RSD
дин.9,461.1612
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na UZS
soʻm1,122,168.4166
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na ALL
L7,806.0634
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na ANG
ƒ166.7206
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na AWG
ƒ166.7206
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BBD
$186.28
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BAM
KM156.4752
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BIF
Fr275,508.12
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BND
$121.082
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BSD
$93.14
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na JMD
$14,963.8724
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na KHR
374,055.8284
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na KMF
Fr39,677.64
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na LAK
2,024,782.5682
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na LKR
රු28,387.2092
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na MDL
L1,574.066
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na MGA
Ar419,549.13
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na MOP
P746.0514
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na MVR
1,425.042
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na MWK
MK161,701.2854
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na MZN
MT5,951.646
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na NPR
रु13,224.0172
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na PYG
660,548.88
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na RWF
Fr135,332.42
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na SBD
$766.5422
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na SCR
1,272.2924
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na SRD
$3,585.89
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na SVC
$814.975
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na SZL
L1,615.979
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na TMT
m325.99
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na TND
د.ت273.55218
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na TTD
$630.5578
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na UGX
Sh324,499.76
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na XAF
Fr52,624.1
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na XCD
$251.478
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na XOF
Fr52,624.1
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na XPF
Fr9,500.28
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BWP
P1,251.8016
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na BZD
$187.2114
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na CVE
$8,893.9386
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na DJF
Fr16,485.78
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na DOP
$5,969.3426
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na DZD
د.ج12,106.3372
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na FJD
$210.4964
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na GNF
Fr809,852.3
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na GTQ
Q714.3838
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na GYD
$19,505.3788
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) na ISK
kr11,642.5

Zdroj iShares 20 Year ETF

Pokud chcete se podrobněji seznámit s iShares 20 Year ETF, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka iShares 20 Year ETF
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně iShares 20 Year ETF

Jakou hodnotu má dnes iShares 20 Year ETF (TLTON)?
Aktuální cena TLTON v USD je 93.14 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TLTON v USD?
Aktuální cena TLTON v USD je $ 93.14. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace iShares 20 Year ETF?
Tržní kapitalizace TLTON je $ 21.03M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TLTON v oběhu?
Objem TLTON v oběhu je 225.81K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TLTON?
TLTON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 95.25413241837782 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TLTON?
TLTON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 86.39533703543214 USD.
Jaký je objem obchodování TLTON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TLTON je $ 57.74K USD.
Dosáhne TLTON letos vyšší ceny?
TLTON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTLTON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:11:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se iShares 20 Year ETF (TLTON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

