Dnešní aktuální cena Timeworx.io je 0.004089 USD. Sledujte aktualizace cen TIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TIX.

Kurz Timeworx.io(TIX)

Aktuální cena 1 TIX na USD

+1.03%1D
Graf aktuální ceny Timeworx.io (TIX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:25:59 (UTC+8)

Informace o ceně Timeworx.io (TIX) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.04%

+1.03%

-0.76%

-0.76%

Cena Timeworx.io (TIX) v reálném čase je $ 0.004089. Za posledních 24 hodin se TIX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00403 do maxima $ 0.004113, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TIX v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TIX se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o +1.03% a za posledních 7 dní o -0.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Timeworx.io (TIX)

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Timeworx.io je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 23.89K. Objem v oběhu TIX je --, přičemž celková zásoba je 500000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.04M.

Historie cen v USD pro Timeworx.io (TIX)

Sledujte změny cen Timeworx.io pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00004169+1.03%
30 dní$ -0.000375-8.41%
60 dní$ +0.000031+0.76%
90 dní$ -0.004275-51.12%
Změna ceny Timeworx.io dnes

Dnes zaznamenal TIX změnu o $ +0.00004169 (+1.03%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Timeworx.io za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000375 (-8.41%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Timeworx.io za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TIX ke změně o $ +0.000031 (+0.76%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Timeworx.io za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.004275 (-51.12%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Timeworx.io (TIX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Timeworx.io.

Co je Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Timeworx.io investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TIXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Timeworx.io na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Timeworx.io a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Timeworx.io (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Timeworx.io (TIX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Timeworx.io (TIX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Timeworx.io.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Timeworx.io!

Tokenomika pro Timeworx.io (TIX)

Pochopení tokenomiky Timeworx.io (TIX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TIX hned teď!

Jak nakupovat Timeworx.io (TIX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Timeworx.io? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Timeworx.io podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TIX na místní měny

1 Timeworx.io(TIX) na VND
107.602035
1 Timeworx.io(TIX) na AUD
A$0.00617439
1 Timeworx.io(TIX) na GBP
0.00298497
1 Timeworx.io(TIX) na EUR
0.00347565
1 Timeworx.io(TIX) na USD
$0.004089
1 Timeworx.io(TIX) na MYR
RM0.0171738
1 Timeworx.io(TIX) na TRY
0.16932549
1 Timeworx.io(TIX) na JPY
¥0.601083
1 Timeworx.io(TIX) na ARS
ARS$5.8247805
1 Timeworx.io(TIX) na RUB
0.33615669
1 Timeworx.io(TIX) na INR
0.36281697
1 Timeworx.io(TIX) na IDR
Rp68.14997274
1 Timeworx.io(TIX) na KRW
5.75915205
1 Timeworx.io(TIX) na PHP
0.2367531
1 Timeworx.io(TIX) na EGP
￡E.0.19516797
1 Timeworx.io(TIX) na BRL
R$0.02179437
1 Timeworx.io(TIX) na CAD
C$0.00568371
1 Timeworx.io(TIX) na BDT
0.49742685
1 Timeworx.io(TIX) na NGN
5.98678668
1 Timeworx.io(TIX) na COP
$15.91050345
1 Timeworx.io(TIX) na ZAR
R.0.07041258
1 Timeworx.io(TIX) na UAH
0.16863036
1 Timeworx.io(TIX) na TZS
T.Sh.10.046673
1 Timeworx.io(TIX) na VES
Bs0.756465
1 Timeworx.io(TIX) na CLP
$3.921351
1 Timeworx.io(TIX) na PKR
Rs1.15019481
1 Timeworx.io(TIX) na KZT
2.23807326
1 Timeworx.io(TIX) na THB
฿0.13236093
1 Timeworx.io(TIX) na TWD
NT$0.12446916
1 Timeworx.io(TIX) na AED
د.إ0.01500663
1 Timeworx.io(TIX) na CHF
Fr0.00323031
1 Timeworx.io(TIX) na HKD
HK$0.03177153
1 Timeworx.io(TIX) na AMD
֏1.56665946
1 Timeworx.io(TIX) na MAD
.د.م0.03716901
1 Timeworx.io(TIX) na MXN
$0.07519671
1 Timeworx.io(TIX) na SAR
ريال0.01529286
1 Timeworx.io(TIX) na ETB
Br0.59327301
1 Timeworx.io(TIX) na KES
KSh0.52805346
1 Timeworx.io(TIX) na JOD
د.أ0.002899101
1 Timeworx.io(TIX) na PLN
0.01480218
1 Timeworx.io(TIX) na RON
лв0.01770537
1 Timeworx.io(TIX) na SEK
kr0.03831393
1 Timeworx.io(TIX) na BGN
лв0.00678774
1 Timeworx.io(TIX) na HUF
Ft1.35394968
1 Timeworx.io(TIX) na CZK
0.08447874
1 Timeworx.io(TIX) na KWD
د.ك0.001251234
1 Timeworx.io(TIX) na ILS
0.0134937
1 Timeworx.io(TIX) na BOB
Bs0.0282141
1 Timeworx.io(TIX) na AZN
0.0069513
1 Timeworx.io(TIX) na TJS
SM0.03806859
1 Timeworx.io(TIX) na GEL
0.01112208
1 Timeworx.io(TIX) na AOA
Kz3.74793651
1 Timeworx.io(TIX) na BHD
.د.ب0.001537464
1 Timeworx.io(TIX) na BMD
$0.004089
1 Timeworx.io(TIX) na DKK
kr0.02600604
1 Timeworx.io(TIX) na HNL
L0.10692735
1 Timeworx.io(TIX) na MUR
0.18527259
1 Timeworx.io(TIX) na NAD
$0.07045347
1 Timeworx.io(TIX) na NOK
kr0.04072644
1 Timeworx.io(TIX) na NZD
$0.00699219
1 Timeworx.io(TIX) na PAB
B/.0.004089
1 Timeworx.io(TIX) na PGK
K0.01737825
1 Timeworx.io(TIX) na QAR
ر.ق0.01488396
1 Timeworx.io(TIX) na RSD
дин.0.4080822
1 Timeworx.io(TIX) na UZS
soʻm49.26504891
1 Timeworx.io(TIX) na ALL
L0.33689271
1 Timeworx.io(TIX) na ANG
ƒ0.00731931
1 Timeworx.io(TIX) na AWG
ƒ0.0073602
1 Timeworx.io(TIX) na BBD
$0.008178
1 Timeworx.io(TIX) na BAM
KM0.00678774
1 Timeworx.io(TIX) na BIF
Fr12.025749
1 Timeworx.io(TIX) na BND
$0.00523392
1 Timeworx.io(TIX) na BSD
$0.004089
1 Timeworx.io(TIX) na JMD
$0.65652984
1 Timeworx.io(TIX) na KHR
16.42166934
1 Timeworx.io(TIX) na KMF
Fr1.713291
1 Timeworx.io(TIX) na LAK
88.89130257
1 Timeworx.io(TIX) na LKR
Rs1.23643182
1 Timeworx.io(TIX) na MDL
L0.06844986
1 Timeworx.io(TIX) na MGA
Ar18.25444092
1 Timeworx.io(TIX) na MOP
P0.03275289
1 Timeworx.io(TIX) na MVR
0.0625617
1 Timeworx.io(TIX) na MWK
MK7.09895379
1 Timeworx.io(TIX) na MZN
MT0.2612871
1 Timeworx.io(TIX) na NPR
Rs0.5814558
1 Timeworx.io(TIX) na PYG
28.794738
1 Timeworx.io(TIX) na RWF
Fr5.916783
1 Timeworx.io(TIX) na SBD
$0.03365247
1 Timeworx.io(TIX) na SCR
0.05978118
1 Timeworx.io(TIX) na SRD
$0.1557909
1 Timeworx.io(TIX) na SVC
$0.03573786
1 Timeworx.io(TIX) na SZL
L0.07041258
1 Timeworx.io(TIX) na TMT
m0.0143115
1 Timeworx.io(TIX) na TND
د.ت0.011907168
1 Timeworx.io(TIX) na TTD
$0.02768253
1 Timeworx.io(TIX) na UGX
Sh14.14794
1 Timeworx.io(TIX) na XAF
Fr2.281662
1 Timeworx.io(TIX) na XCD
$0.0110403
1 Timeworx.io(TIX) na XOF
Fr2.281662
1 Timeworx.io(TIX) na XPF
Fr0.412989
1 Timeworx.io(TIX) na BWP
P0.05430192
1 Timeworx.io(TIX) na BZD
$0.00821889
1 Timeworx.io(TIX) na CVE
$0.38399799
1 Timeworx.io(TIX) na DJF
Fr0.727842
1 Timeworx.io(TIX) na DOP
$0.2559714
1 Timeworx.io(TIX) na DZD
د.ج0.52944372
1 Timeworx.io(TIX) na FJD
$0.00920025
1 Timeworx.io(TIX) na GNF
Fr35.553855
1 Timeworx.io(TIX) na GTQ
Q0.03132174
1 Timeworx.io(TIX) na GYD
$0.85505079
1 Timeworx.io(TIX) na ISK
kr0.494769

Zdroj Timeworx.io

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Timeworx.io, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Timeworx.io
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Timeworx.io

Jakou hodnotu má dnes Timeworx.io (TIX)?
Aktuální cena TIX v USD je 0.004089 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TIX v USD?
Aktuální cena TIX v USD je $ 0.004089. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Timeworx.io?
Tržní kapitalizace TIX je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TIX v oběhu?
Objem TIX v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TIX?
TIX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TIX?
TIX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TIX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TIX je $ 23.89K USD.
Dosáhne TIX letos vyšší ceny?
TIX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTIX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:25:59 (UTC+8)

