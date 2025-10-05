Dnešní aktuální cena TICS je 0.02793 USD. Sledujte aktualizace cen TICS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TICS.Dnešní aktuální cena TICS je 0.02793 USD. Sledujte aktualizace cen TICS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TICS.

Kurz TICS(TICS)

$0.02793
$0.02793
-0.85%1D
Graf aktuální ceny TICS (TICS)
Informace o ceně TICS (TICS) (USD)

$ 0.0255
$ 0.0255
$ 0.02909
$ 0.02909
$ 0.0255
$ 0.0255

$ 0.02909
$ 0.02909

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374

+4.64%

-0.85%

-6.69%

-6.69%

Cena TICS (TICS) v reálném čase je $ 0.02793. Za posledních 24 hodin se TICS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0255 do maxima $ 0.02909, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TICS v historii je $ 2.5719853250516347, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.030720054210987374.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TICS se za poslední hodinu změnila o +4.64%, za 24 hodin o -0.85% a za posledních 7 dní o -6.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TICS (TICS)

No.3921

$ 2.30M
$ 2.30M

$ 114.97K
$ 114.97K

$ 38.04M
$ 38.04M

82.26M
82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

Aktuální tržní kapitalizace TICS je $ 2.30M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 114.97K. Objem v oběhu TICS je 82.26M, přičemž celková zásoba je 1361867964. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 38.04M.

Historie cen v USD pro TICS (TICS)

Sledujte změny cen TICS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0002394-0.85%
30 dní$ -0.00857-23.48%
60 dní$ -0.03677-56.84%
90 dní$ -1.66417-98.35%
Změna ceny TICS dnes

Dnes zaznamenal TICS změnu o $ -0.0002394 (-0.85%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny TICS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00857 (-23.48%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny TICS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TICS ke změně o $ -0.03677 (-56.84%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny TICS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -1.66417 (-98.35%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům TICS (TICS)?

Podívejte se na stránku Historie cen TICS.

Co je TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich TICS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TICSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o TICS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na TICS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny TICS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TICS (TICS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TICS (TICS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TICS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TICS!

Tokenomika pro TICS (TICS)

Pochopení tokenomiky TICS (TICS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TICS hned teď!

Jak nakupovat TICS (TICS)

Snažíte se zjistit, jak koupit TICS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit TICS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TICS na místní měny

1 TICS(TICS) na VND
734.97795
1 TICS(TICS) na AUD
A$0.0421743
1 TICS(TICS) na GBP
0.0203889
1 TICS(TICS) na EUR
0.0237405
1 TICS(TICS) na USD
$0.02793
1 TICS(TICS) na MYR
RM0.117306
1 TICS(TICS) na TRY
1.1565813
1 TICS(TICS) na JPY
¥4.10571
1 TICS(TICS) na ARS
ARS$39.786285
1 TICS(TICS) na RUB
2.2961253
1 TICS(TICS) na INR
2.4782289
1 TICS(TICS) na IDR
Rp465.4998138
1 TICS(TICS) na KRW
39.3380085
1 TICS(TICS) na PHP
1.617147
1 TICS(TICS) na EGP
￡E.1.3330989
1 TICS(TICS) na BRL
R$0.1488669
1 TICS(TICS) na CAD
C$0.0388227
1 TICS(TICS) na BDT
3.3976845
1 TICS(TICS) na NGN
40.8928716
1 TICS(TICS) na COP
$108.6770265
1 TICS(TICS) na ZAR
R.0.4809546
1 TICS(TICS) na UAH
1.1518332
1 TICS(TICS) na TZS
T.Sh.68.62401
1 TICS(TICS) na VES
Bs5.16705
1 TICS(TICS) na CLP
$26.78487
1 TICS(TICS) na PKR
Rs7.8564297
1 TICS(TICS) na KZT
15.2872062
1 TICS(TICS) na THB
฿0.9040941
1 TICS(TICS) na TWD
NT$0.8501892
1 TICS(TICS) na AED
د.إ0.1025031
1 TICS(TICS) na CHF
Fr0.0220647
1 TICS(TICS) na HKD
HK$0.2170161
1 TICS(TICS) na AMD
֏10.7011002
1 TICS(TICS) na MAD
.د.م0.2538837
1 TICS(TICS) na MXN
$0.5136327
1 TICS(TICS) na SAR
ريال0.1044582
1 TICS(TICS) na ETB
Br4.0523637
1 TICS(TICS) na KES
KSh3.6068802
1 TICS(TICS) na JOD
د.أ0.01980237
1 TICS(TICS) na PLN
0.1011066
1 TICS(TICS) na RON
лв0.1209369
1 TICS(TICS) na SEK
kr0.2617041
1 TICS(TICS) na BGN
лв0.0463638
1 TICS(TICS) na HUF
Ft9.2481816
1 TICS(TICS) na CZK
0.5770338
1 TICS(TICS) na KWD
د.ك0.00854658
1 TICS(TICS) na ILS
0.092169
1 TICS(TICS) na BOB
Bs0.192717
1 TICS(TICS) na AZN
0.047481
1 TICS(TICS) na TJS
SM0.2600283
1 TICS(TICS) na GEL
0.0759696
1 TICS(TICS) na AOA
Kz25.6003587
1 TICS(TICS) na BHD
.د.ب0.01050168
1 TICS(TICS) na BMD
$0.02793
1 TICS(TICS) na DKK
kr0.1776348
1 TICS(TICS) na HNL
L0.7303695
1 TICS(TICS) na MUR
1.2655083
1 TICS(TICS) na NAD
$0.4812339
1 TICS(TICS) na NOK
kr0.2781828
1 TICS(TICS) na NZD
$0.0477603
1 TICS(TICS) na PAB
B/.0.02793
1 TICS(TICS) na PGK
K0.1187025
1 TICS(TICS) na QAR
ر.ق0.1016652
1 TICS(TICS) na RSD
дин.2.787414
1 TICS(TICS) na UZS
soʻm336.5059467
1 TICS(TICS) na ALL
L2.3011527
1 TICS(TICS) na ANG
ƒ0.0499947
1 TICS(TICS) na AWG
ƒ0.050274
1 TICS(TICS) na BBD
$0.05586
1 TICS(TICS) na BAM
KM0.0463638
1 TICS(TICS) na BIF
Fr82.14213
1 TICS(TICS) na BND
$0.0357504
1 TICS(TICS) na BSD
$0.02793
1 TICS(TICS) na JMD
$4.4844408
1 TICS(TICS) na KHR
112.1685558
1 TICS(TICS) na KMF
Fr11.70267
1 TICS(TICS) na LAK
607.1739009
1 TICS(TICS) na LKR
Rs8.4454734
1 TICS(TICS) na MDL
L0.4675482
1 TICS(TICS) na MGA
Ar124.6873404
1 TICS(TICS) na MOP
P0.2237193
1 TICS(TICS) na MVR
0.427329
1 TICS(TICS) na MWK
MK48.4895523
1 TICS(TICS) na MZN
MT1.784727
1 TICS(TICS) na NPR
Rs3.971646
1 TICS(TICS) na PYG
196.68306
1 TICS(TICS) na RWF
Fr40.41471
1 TICS(TICS) na SBD
$0.2298639
1 TICS(TICS) na SCR
0.4083366
1 TICS(TICS) na SRD
$1.064133
1 TICS(TICS) na SVC
$0.2441082
1 TICS(TICS) na SZL
L0.4809546
1 TICS(TICS) na TMT
m0.097755
1 TICS(TICS) na TND
د.ت0.08133216
1 TICS(TICS) na TTD
$0.1890861
1 TICS(TICS) na UGX
Sh96.6378
1 TICS(TICS) na XAF
Fr15.58494
1 TICS(TICS) na XCD
$0.075411
1 TICS(TICS) na XOF
Fr15.58494
1 TICS(TICS) na XPF
Fr2.82093
1 TICS(TICS) na BWP
P0.3709104
1 TICS(TICS) na BZD
$0.0561393
1 TICS(TICS) na CVE
$2.6229063
1 TICS(TICS) na DJF
Fr4.97154
1 TICS(TICS) na DOP
$1.748418
1 TICS(TICS) na DZD
د.ج3.6163764
1 TICS(TICS) na FJD
$0.0628425
1 TICS(TICS) na GNF
Fr242.85135
1 TICS(TICS) na GTQ
Q0.2139438
1 TICS(TICS) na GYD
$5.8404423
1 TICS(TICS) na ISK
kr3.37953

Zdroj TICS

Pokud chcete se podrobněji seznámit s TICS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka TICS
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TICS

Jakou hodnotu má dnes TICS (TICS)?
Aktuální cena TICS v USD je 0.02793 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TICS v USD?
Aktuální cena TICS v USD je $ 0.02793. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TICS?
Tržní kapitalizace TICS je $ 2.30M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TICS v oběhu?
Objem TICS v oběhu je 82.26M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TICS?
TICS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.5719853250516347 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TICS?
TICS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.030720054210987374 USD.
Jaký je objem obchodování TICS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TICS je $ 114.97K USD.
Dosáhne TICS letos vyšší ceny?
TICS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTICS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se TICS (TICS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

1 TICS = 0.02793 USD

TICS/USDT
$0.02793
$0.02793
