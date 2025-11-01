BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena THINK Token je 0.00607 USD. Sledujte aktualizace cen THINK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend THINK.Dnešní aktuální cena THINK Token je 0.00607 USD. Sledujte aktualizace cen THINK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend THINK.

Více informací o THINK

Informace o ceně THINK

Co je to THINK

Bílá kniha pro THINK

Oficiální webové stránky THINK

Tokenomika pro THINK

Předpověď cen THINK

Historie THINK

Průvodce nákupem (THINK)

Převodník THINK na fiat měnu

THINK Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo THINK Token

Kurz THINK Token(THINK)

Aktuální cena 1 THINK na USD

$0.00607
$0.00607$0.00607
-7.04%1D
USD
Graf aktuální ceny THINK Token (THINK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:23:00 (UTC+8)

Informace o ceně THINK Token (THINK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588
Nejnižší za 24 h
$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588

$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

-1.63%

-7.04%

+14.31%

+14.31%

Cena THINK Token (THINK) v reálném čase je $ 0.00607. Za posledních 24 hodin se THINK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00588 do maxima $ 0.00698, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena THINK v historii je $ 0.09159672574773454, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.004525510452854356.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena THINK se za poslední hodinu změnila o -1.63%, za 24 hodin o -7.04% a za posledních 7 dní o +14.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu THINK Token (THINK)

No.3882

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.95K
$ 25.95K$ 25.95K

$ 6.07M
$ 6.07M$ 6.07M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace THINK Token je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 25.95K. Objem v oběhu THINK je 0.00, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.07M.

Historie cen v USD pro THINK Token (THINK)

Sledujte změny cen THINK Token pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0004597-7.04%
30 dní$ -0.00335-35.57%
60 dní$ -0.0093-60.51%
90 dní$ -0.00393-39.30%
Změna ceny THINK Token dnes

Dnes zaznamenal THINK změnu o $ -0.0004597 (-7.04%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny THINK Token za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00335 (-35.57%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny THINK Token za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u THINK ke změně o $ -0.0093 (-60.51%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny THINK Token za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00393 (-39.30%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům THINK Token (THINK)?

Podívejte se na stránku Historie cen THINK Token.

Co je THINK Token (THINK)

THINK Token je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich THINK Token investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu THINKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o THINK Token na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na THINK Token a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny THINK Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít THINK Token (THINK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva THINK Token (THINK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro THINK Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny THINK Token!

Tokenomika pro THINK Token (THINK)

Pochopení tokenomiky THINK Token (THINK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu THINK hned teď!

Jak nakupovat THINK Token (THINK)

Snažíte se zjistit, jak koupit THINK Token? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit THINK Token podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

THINK na místní měny

1 THINK Token(THINK) na VND
159.73205
1 THINK Token(THINK) na AUD
A$0.0092264
1 THINK Token(THINK) na GBP
0.0046132
1 THINK Token(THINK) na EUR
0.0052202
1 THINK Token(THINK) na USD
$0.00607
1 THINK Token(THINK) na MYR
RM0.0254333
1 THINK Token(THINK) na TRY
0.2551221
1 THINK Token(THINK) na JPY
¥0.92871
1 THINK Token(THINK) na ARS
ARS$8.7087504
1 THINK Token(THINK) na RUB
0.4879673
1 THINK Token(THINK) na INR
0.5388339
1 THINK Token(THINK) na IDR
Rp101.1666262
1 THINK Token(THINK) na PHP
0.3562483
1 THINK Token(THINK) na EGP
￡E.0.2858363
1 THINK Token(THINK) na BRL
R$0.0325959
1 THINK Token(THINK) na CAD
C$0.008498
1 THINK Token(THINK) na BDT
0.7424824
1 THINK Token(THINK) na NGN
8.7716356
1 THINK Token(THINK) na COP
$23.3461305
1 THINK Token(THINK) na ZAR
R.0.1054359
1 THINK Token(THINK) na UAH
0.2546365
1 THINK Token(THINK) na TZS
T.Sh.14.8774486
1 THINK Token(THINK) na VES
Bs1.34147
1 THINK Token(THINK) na CLP
$5.71794
1 THINK Token(THINK) na PKR
Rs1.714168
1 THINK Token(THINK) na KZT
3.2048386
1 THINK Token(THINK) na THB
฿0.1955754
1 THINK Token(THINK) na TWD
NT$0.1868953
1 THINK Token(THINK) na AED
د.إ0.0222769
1 THINK Token(THINK) na CHF
Fr0.004856
1 THINK Token(THINK) na HKD
HK$0.0471639
1 THINK Token(THINK) na AMD
֏2.3149766
1 THINK Token(THINK) na MAD
.د.م0.0560261
1 THINK Token(THINK) na MXN
$0.1126592
1 THINK Token(THINK) na SAR
ريال0.0227625
1 THINK Token(THINK) na ETB
Br0.9325341
1 THINK Token(THINK) na KES
KSh0.7820588
1 THINK Token(THINK) na JOD
د.أ0.00430363
1 THINK Token(THINK) na PLN
0.0223376
1 THINK Token(THINK) na RON
лв0.0267687
1 THINK Token(THINK) na SEK
kr0.0575436
1 THINK Token(THINK) na BGN
лв0.0101976
1 THINK Token(THINK) na HUF
Ft2.0423729
1 THINK Token(THINK) na CZK
0.1280163
1 THINK Token(THINK) na KWD
د.ك0.00185742
1 THINK Token(THINK) na ILS
0.0197275
1 THINK Token(THINK) na BOB
Bs0.0419437
1 THINK Token(THINK) na AZN
0.010319
1 THINK Token(THINK) na TJS
SM0.0557226
1 THINK Token(THINK) na GEL
0.0164497
1 THINK Token(THINK) na AOA
Kz5.5637013
1 THINK Token(THINK) na BHD
.د.ب0.00227625
1 THINK Token(THINK) na BMD
$0.00607
1 THINK Token(THINK) na DKK
kr0.0392729
1 THINK Token(THINK) na HNL
L0.1591554
1 THINK Token(THINK) na MUR
0.2776418
1 THINK Token(THINK) na NAD
$0.1049503
1 THINK Token(THINK) na NOK
kr0.0614284
1 THINK Token(THINK) na NZD
$0.0105618
1 THINK Token(THINK) na PAB
B/.0.00607
1 THINK Token(THINK) na PGK
K0.025494
1 THINK Token(THINK) na QAR
ر.ق0.0220341
1 THINK Token(THINK) na RSD
дин.0.6165906
1 THINK Token(THINK) na UZS
soʻm72.2618932
1 THINK Token(THINK) na ALL
L0.5067843
1 THINK Token(THINK) na ANG
ƒ0.0108653
1 THINK Token(THINK) na AWG
ƒ0.0108653
1 THINK Token(THINK) na BBD
$0.01214
1 THINK Token(THINK) na BAM
KM0.0101976
1 THINK Token(THINK) na BIF
Fr17.74261
1 THINK Token(THINK) na BND
$0.0078303
1 THINK Token(THINK) na BSD
$0.00607
1 THINK Token(THINK) na JMD
$0.9715035
1 THINK Token(THINK) na KHR
24.28
1 THINK Token(THINK) na KMF
Fr2.58582
1 THINK Token(THINK) na LAK
131.9565191
1 THINK Token(THINK) na LKR
රු1.8427306
1 THINK Token(THINK) na MDL
L0.1030079
1 THINK Token(THINK) na MGA
Ar27.219701
1 THINK Token(THINK) na MOP
P0.0486207
1 THINK Token(THINK) na MVR
0.092871
1 THINK Token(THINK) na MWK
MK10.501707
1 THINK Token(THINK) na MZN
MT0.387873
1 THINK Token(THINK) na NPR
रु0.8585408
1 THINK Token(THINK) na PYG
43.04844
1 THINK Token(THINK) na RWF
Fr8.81971
1 THINK Token(THINK) na SBD
$0.0499561
1 THINK Token(THINK) na SCR
0.0829162
1 THINK Token(THINK) na SRD
$0.233695
1 THINK Token(THINK) na SVC
$0.0531125
1 THINK Token(THINK) na SZL
L0.1049503
1 THINK Token(THINK) na TMT
m0.021245
1 THINK Token(THINK) na TND
د.ت0.01787008
1 THINK Token(THINK) na TTD
$0.0410939
1 THINK Token(THINK) na UGX
Sh21.07504
1 THINK Token(THINK) na XAF
Fr3.42955
1 THINK Token(THINK) na XCD
$0.016389
1 THINK Token(THINK) na XOF
Fr3.42955
1 THINK Token(THINK) na XPF
Fr0.61914
1 THINK Token(THINK) na BWP
P0.0812773
1 THINK Token(THINK) na BZD
$0.0122007
1 THINK Token(THINK) na CVE
$0.5769535
1 THINK Token(THINK) na DJF
Fr1.07439
1 THINK Token(THINK) na DOP
$0.3888442
1 THINK Token(THINK) na DZD
د.ج0.7889179
1 THINK Token(THINK) na FJD
$0.0137182
1 THINK Token(THINK) na GNF
Fr52.3234
1 THINK Token(THINK) na GTQ
Q0.0463748
1 THINK Token(THINK) na GYD
$1.2711794
1 THINK Token(THINK) na ISK
kr0.75268

Zdroj THINK Token

Pokud chcete se podrobněji seznámit s THINK Token, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka THINK Token
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně THINK Token

Jakou hodnotu má dnes THINK Token (THINK)?
Aktuální cena THINK v USD je 0.00607 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena THINK v USD?
Aktuální cena THINK v USD je $ 0.00607. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace THINK Token?
Tržní kapitalizace THINK je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem THINK v oběhu?
Objem THINK v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) THINK?
THINK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.09159672574773454 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) THINK?
THINK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.004525510452854356 USD.
Jaký je objem obchodování THINK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování THINK je $ 25.95K USD.
Dosáhne THINK letos vyšší ceny?
THINK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTHINK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:23:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se THINK Token (THINK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod THINK na USD

Částka

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0.00607 USD

Obchodujte THINK

THINK/USDT
$0.00607
$0.00607$0.00607
-6.61%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,195.83
$110,195.83$110,195.83

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.49
$3,865.49$3,865.49

+0.11%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02360
$0.02360$0.02360

-26.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.00
$186.00$186.00

-1.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.49
$3,865.49$3,865.49

+0.11%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,195.83
$110,195.83$110,195.83

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.00
$186.00$186.00

-1.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5031
$2.5031$2.5031

-0.82%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.76
$1,086.76$1,086.76

+0.22%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.29999
$1.29999$1.29999

+6,399.95%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0048
$0.0048$0.0048

+92.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034517
$0.0034517$0.0034517

+75.92%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000290
$0.000290$0.000290

+45.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.946
$18.946$18.946

+47.27%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000092
$0.00000092$0.00000092

+43.75%