Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena TCOM Global je 0.04767 USD. Sledujte aktualizace cen TCOM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TCOM.

Více informací o TCOM

Informace o ceně TCOM

Co je to TCOM

Oficiální webové stránky TCOM

Tokenomika pro TCOM

Předpověď cen TCOM

Historie TCOM

Průvodce nákupem (TCOM)

Převodník TCOM na fiat měnu

Logo TCOM Global

Kurz TCOM Global(TCOM)

Aktuální cena 1 TCOM na USD

$0.0477
$0.0477$0.0477
-1.93%1D
USD
Graf aktuální ceny TCOM Global (TCOM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:22:39 (UTC+8)

Informace o ceně TCOM Global (TCOM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04581
$ 0.04581$ 0.04581
Nejnižší za 24 h
$ 0.04981
$ 0.04981$ 0.04981
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04581
$ 0.04581$ 0.04581

$ 0.04981
$ 0.04981$ 0.04981

--
----

--
----

+0.06%

-1.93%

+37.45%

+37.45%

Cena TCOM Global (TCOM) v reálném čase je $ 0.04767. Za posledních 24 hodin se TCOM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04581 do maxima $ 0.04981, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TCOM v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TCOM se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o -1.93% a za posledních 7 dní o +37.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TCOM Global (TCOM)

--
----

$ 111.71K
$ 111.71K$ 111.71K

$ 47.67M
$ 47.67M$ 47.67M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace TCOM Global je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 111.71K. Objem v oběhu TCOM je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.67M.

Historie cen v USD pro TCOM Global (TCOM)

Sledujte změny cen TCOM Global pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0009387-1.93%
30 dní$ +0.02305+93.62%
60 dní$ +0.03138+192.63%
90 dní$ +0.02767+138.35%
Změna ceny TCOM Global dnes

Dnes zaznamenal TCOM změnu o $ -0.0009387 (-1.93%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny TCOM Global za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.02305 (+93.62%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny TCOM Global za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TCOM ke změně o $ +0.03138 (+192.63%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny TCOM Global za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.02767 (+138.35%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům TCOM Global (TCOM)?

Podívejte se na stránku Historie cen TCOM Global.

Co je TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich TCOM Global investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TCOMa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o TCOM Global na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na TCOM Global a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny TCOM Global (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TCOM Global (TCOM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TCOM Global (TCOM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TCOM Global.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TCOM Global!

Tokenomika pro TCOM Global (TCOM)

Pochopení tokenomiky TCOM Global (TCOM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TCOM hned teď!

Jak nakupovat TCOM Global (TCOM)

Snažíte se zjistit, jak koupit TCOM Global? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit TCOM Global podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TCOM na místní měny

1 TCOM Global(TCOM) na VND
1,254.43605
1 TCOM Global(TCOM) na AUD
A$0.0724584
1 TCOM Global(TCOM) na GBP
0.0362292
1 TCOM Global(TCOM) na EUR
0.0409962
1 TCOM Global(TCOM) na USD
$0.04767
1 TCOM Global(TCOM) na MYR
RM0.1997373
1 TCOM Global(TCOM) na TRY
2.0035701
1 TCOM Global(TCOM) na JPY
¥7.29351
1 TCOM Global(TCOM) na ARS
ARS$68.3931024
1 TCOM Global(TCOM) na RUB
3.8321913
1 TCOM Global(TCOM) na INR
4.2316659
1 TCOM Global(TCOM) na IDR
Rp794.4996822
1 TCOM Global(TCOM) na PHP
2.7977523
1 TCOM Global(TCOM) na EGP
￡E.2.2447803
1 TCOM Global(TCOM) na BRL
R$0.2559879
1 TCOM Global(TCOM) na CAD
C$0.066738
1 TCOM Global(TCOM) na BDT
5.8309944
1 TCOM Global(TCOM) na NGN
68.8869636
1 TCOM Global(TCOM) na COP
$183.3459705
1 TCOM Global(TCOM) na ZAR
R.0.8280279
1 TCOM Global(TCOM) na UAH
1.9997565
1 TCOM Global(TCOM) na TZS
T.Sh.116.8382166
1 TCOM Global(TCOM) na VES
Bs10.53507
1 TCOM Global(TCOM) na CLP
$44.90514
1 TCOM Global(TCOM) na PKR
Rs13.462008
1 TCOM Global(TCOM) na KZT
25.1688066
1 TCOM Global(TCOM) na THB
฿1.5359274
1 TCOM Global(TCOM) na TWD
NT$1.4677593
1 TCOM Global(TCOM) na AED
د.إ0.1749489
1 TCOM Global(TCOM) na CHF
Fr0.038136
1 TCOM Global(TCOM) na HKD
HK$0.3703959
1 TCOM Global(TCOM) na AMD
֏18.1803846
1 TCOM Global(TCOM) na MAD
.د.م0.4399941
1 TCOM Global(TCOM) na MXN
$0.8847552
1 TCOM Global(TCOM) na SAR
ريال0.1787625
1 TCOM Global(TCOM) na ETB
Br7.3235421
1 TCOM Global(TCOM) na KES
KSh6.1418028
1 TCOM Global(TCOM) na JOD
د.أ0.03379803
1 TCOM Global(TCOM) na PLN
0.1754256
1 TCOM Global(TCOM) na RON
лв0.2102247
1 TCOM Global(TCOM) na SEK
kr0.4519116
1 TCOM Global(TCOM) na BGN
лв0.0800856
1 TCOM Global(TCOM) na HUF
Ft16.0395249
1 TCOM Global(TCOM) na CZK
1.0053603
1 TCOM Global(TCOM) na KWD
د.ك0.01458702
1 TCOM Global(TCOM) na ILS
0.1549275
1 TCOM Global(TCOM) na BOB
Bs0.3293997
1 TCOM Global(TCOM) na AZN
0.081039
1 TCOM Global(TCOM) na TJS
SM0.4376106
1 TCOM Global(TCOM) na GEL
0.1291857
1 TCOM Global(TCOM) na AOA
Kz43.6938453
1 TCOM Global(TCOM) na BHD
.د.ب0.01787625
1 TCOM Global(TCOM) na BMD
$0.04767
1 TCOM Global(TCOM) na DKK
kr0.3084249
1 TCOM Global(TCOM) na HNL
L1.2499074
1 TCOM Global(TCOM) na MUR
2.1804258
1 TCOM Global(TCOM) na NAD
$0.8242143
1 TCOM Global(TCOM) na NOK
kr0.4824204
1 TCOM Global(TCOM) na NZD
$0.0829458
1 TCOM Global(TCOM) na PAB
B/.0.04767
1 TCOM Global(TCOM) na PGK
K0.200214
1 TCOM Global(TCOM) na QAR
ر.ق0.1730421
1 TCOM Global(TCOM) na RSD
дин.4.8423186
1 TCOM Global(TCOM) na UZS
soʻm567.4999092
1 TCOM Global(TCOM) na ALL
L3.9799683
1 TCOM Global(TCOM) na ANG
ƒ0.0853293
1 TCOM Global(TCOM) na AWG
ƒ0.0853293
1 TCOM Global(TCOM) na BBD
$0.09534
1 TCOM Global(TCOM) na BAM
KM0.0800856
1 TCOM Global(TCOM) na BIF
Fr139.33941
1 TCOM Global(TCOM) na BND
$0.0614943
1 TCOM Global(TCOM) na BSD
$0.04767
1 TCOM Global(TCOM) na JMD
$7.6295835
1 TCOM Global(TCOM) na KHR
190.68
1 TCOM Global(TCOM) na KMF
Fr20.30742
1 TCOM Global(TCOM) na LAK
1,036.3043271
1 TCOM Global(TCOM) na LKR
රු14.4716586
1 TCOM Global(TCOM) na MDL
L0.8089599
1 TCOM Global(TCOM) na MGA
Ar213.766581
1 TCOM Global(TCOM) na MOP
P0.3818367
1 TCOM Global(TCOM) na MVR
0.729351
1 TCOM Global(TCOM) na MWK
MK82.473867
1 TCOM Global(TCOM) na MZN
MT3.046113
1 TCOM Global(TCOM) na NPR
रु6.7424448
1 TCOM Global(TCOM) na PYG
338.07564
1 TCOM Global(TCOM) na RWF
Fr69.26451
1 TCOM Global(TCOM) na SBD
$0.3923241
1 TCOM Global(TCOM) na SCR
0.6511722
1 TCOM Global(TCOM) na SRD
$1.835295
1 TCOM Global(TCOM) na SVC
$0.4171125
1 TCOM Global(TCOM) na SZL
L0.8242143
1 TCOM Global(TCOM) na TMT
m0.166845
1 TCOM Global(TCOM) na TND
د.ت0.14034048
1 TCOM Global(TCOM) na TTD
$0.3227259
1 TCOM Global(TCOM) na UGX
Sh165.51024
1 TCOM Global(TCOM) na XAF
Fr26.93355
1 TCOM Global(TCOM) na XCD
$0.128709
1 TCOM Global(TCOM) na XOF
Fr26.93355
1 TCOM Global(TCOM) na XPF
Fr4.86234
1 TCOM Global(TCOM) na BWP
P0.6383013
1 TCOM Global(TCOM) na BZD
$0.0958167
1 TCOM Global(TCOM) na CVE
$4.5310335
1 TCOM Global(TCOM) na DJF
Fr8.43759
1 TCOM Global(TCOM) na DOP
$3.0537402
1 TCOM Global(TCOM) na DZD
د.ج6.1956699
1 TCOM Global(TCOM) na FJD
$0.1077342
1 TCOM Global(TCOM) na GNF
Fr410.9154
1 TCOM Global(TCOM) na GTQ
Q0.3641988
1 TCOM Global(TCOM) na GYD
$9.9830514
1 TCOM Global(TCOM) na ISK
kr5.91108

Zdroj TCOM Global

Pokud chcete se podrobněji seznámit s TCOM Global, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka TCOM Global
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TCOM Global

Jakou hodnotu má dnes TCOM Global (TCOM)?
Aktuální cena TCOM v USD je 0.04767 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TCOM v USD?
Aktuální cena TCOM v USD je $ 0.04767. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TCOM Global?
Tržní kapitalizace TCOM je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TCOM v oběhu?
Objem TCOM v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TCOM?
TCOM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TCOM?
TCOM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TCOM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TCOM je $ 111.71K USD.
Dosáhne TCOM letos vyšší ceny?
TCOM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTCOM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:22:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TCOM Global (TCOM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TCOM na USD

Částka

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0.04767 USD

Obchodujte TCOM

TCOM/USDT
$0.0477
$0.0477$0.0477
-1.99%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

