Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PrompTale AI je 0.002893 USD. Sledujte aktualizace cen TALE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TALE.

Kurz PrompTale AI(TALE)

Aktuální cena 1 TALE na USD

$0.002893
$0.002893$0.002893
-1.89%1D
USD
Graf aktuální ceny PrompTale AI (TALE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:11:16 (UTC+8)

Informace o ceně PrompTale AI (TALE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.002738
$ 0.002738$ 0.002738
Nejnižší za 24 h
$ 0.003298
$ 0.003298$ 0.003298
Nejvyšší za 24 h

$ 0.002738
$ 0.002738$ 0.002738

$ 0.003298
$ 0.003298$ 0.003298

$ 0.3090272322133998
$ 0.3090272322133998$ 0.3090272322133998

$ 0.002415032785401871
$ 0.002415032785401871$ 0.002415032785401871

-0.83%

-1.89%

-20.33%

-20.33%

Cena PrompTale AI (TALE) v reálném čase je $ 0.002893. Za posledních 24 hodin se TALE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.002738 do maxima $ 0.003298, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TALE v historii je $ 0.3090272322133998, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.002415032785401871.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TALE se za poslední hodinu změnila o -0.83%, za 24 hodin o -1.89% a za posledních 7 dní o -20.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PrompTale AI (TALE)

No.2750

$ 293.33K
$ 293.33K$ 293.33K

$ 13.19K
$ 13.19K$ 13.19K

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

101.39M
101.39M 101.39M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

20.27%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace PrompTale AI je $ 293.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 13.19K. Objem v oběhu TALE je 101.39M, přičemž celková zásoba je 500000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.45M.

Historie cen v USD pro PrompTale AI (TALE)

Sledujte změny cen PrompTale AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00005573-1.89%
30 dní$ -0.002935-50.37%
60 dní$ -0.00024-7.67%
90 dní$ -0.002619-47.52%
Změna ceny PrompTale AI dnes

Dnes zaznamenal TALE změnu o $ -0.00005573 (-1.89%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny PrompTale AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.002935 (-50.37%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny PrompTale AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TALE ke změně o $ -0.00024 (-7.67%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny PrompTale AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.002619 (-47.52%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům PrompTale AI (TALE)?

Podívejte se na stránku Historie cen PrompTale AI.

Co je PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich PrompTale AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TALEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o PrompTale AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na PrompTale AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny PrompTale AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PrompTale AI (TALE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PrompTale AI (TALE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PrompTale AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PrompTale AI!

Tokenomika pro PrompTale AI (TALE)

Pochopení tokenomiky PrompTale AI (TALE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TALE hned teď!

Jak nakupovat PrompTale AI (TALE)

Snažíte se zjistit, jak koupit PrompTale AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit PrompTale AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TALE na místní měny

1 PrompTale AI(TALE) na VND
76.129295
1 PrompTale AI(TALE) na AUD
A$0.00439736
1 PrompTale AI(TALE) na GBP
0.00219868
1 PrompTale AI(TALE) na EUR
0.00248798
1 PrompTale AI(TALE) na USD
$0.002893
1 PrompTale AI(TALE) na MYR
RM0.01212167
1 PrompTale AI(TALE) na TRY
0.12159279
1 PrompTale AI(TALE) na JPY
¥0.442629
1 PrompTale AI(TALE) na ARS
ARS$4.16256412
1 PrompTale AI(TALE) na RUB
0.23256827
1 PrompTale AI(TALE) na INR
0.25701412
1 PrompTale AI(TALE) na IDR
Rp48.21664738
1 PrompTale AI(TALE) na PHP
0.16979017
1 PrompTale AI(TALE) na EGP
￡E.0.13611565
1 PrompTale AI(TALE) na BRL
R$0.01553541
1 PrompTale AI(TALE) na CAD
C$0.0040502
1 PrompTale AI(TALE) na BDT
0.35387176
1 PrompTale AI(TALE) na NGN
4.18666281
1 PrompTale AI(TALE) na COP
$11.12691195
1 PrompTale AI(TALE) na ZAR
R.0.05019355
1 PrompTale AI(TALE) na UAH
0.12136135
1 PrompTale AI(TALE) na TZS
T.Sh.7.12560365
1 PrompTale AI(TALE) na VES
Bs0.639353
1 PrompTale AI(TALE) na CLP
$2.725206
1 PrompTale AI(TALE) na PKR
Rs0.81261477
1 PrompTale AI(TALE) na KZT
1.53311642
1 PrompTale AI(TALE) na THB
฿0.09321246
1 PrompTale AI(TALE) na TWD
NT$0.08907547
1 PrompTale AI(TALE) na AED
د.إ0.01061731
1 PrompTale AI(TALE) na CHF
Fr0.0023144
1 PrompTale AI(TALE) na HKD
HK$0.02247861
1 PrompTale AI(TALE) na AMD
֏1.1071511
1 PrompTale AI(TALE) na MAD
.د.م0.02676025
1 PrompTale AI(TALE) na MXN
$0.05369408
1 PrompTale AI(TALE) na SAR
ريال0.01084875
1 PrompTale AI(TALE) na ETB
Br0.44615846
1 PrompTale AI(TALE) na KES
KSh0.37374667
1 PrompTale AI(TALE) na JOD
د.أ0.002051137
1 PrompTale AI(TALE) na PLN
0.01064624
1 PrompTale AI(TALE) na RON
лв0.01275813
1 PrompTale AI(TALE) na SEK
kr0.02742564
1 PrompTale AI(TALE) na BGN
лв0.00488917
1 PrompTale AI(TALE) na HUF
Ft0.97340771
1 PrompTale AI(TALE) na CZK
0.06101337
1 PrompTale AI(TALE) na KWD
د.ك0.000885258
1 PrompTale AI(TALE) na ILS
0.00940225
1 PrompTale AI(TALE) na BOB
Bs0.01999063
1 PrompTale AI(TALE) na AZN
0.0049181
1 PrompTale AI(TALE) na TJS
SM0.02664453
1 PrompTale AI(TALE) na GEL
0.00784003
1 PrompTale AI(TALE) na AOA
Kz2.65169487
1 PrompTale AI(TALE) na BHD
.د.ب0.001087768
1 PrompTale AI(TALE) na BMD
$0.002893
1 PrompTale AI(TALE) na DKK
kr0.01871771
1 PrompTale AI(TALE) na HNL
L0.07614376
1 PrompTale AI(TALE) na MUR
0.13232582
1 PrompTale AI(TALE) na NAD
$0.04999104
1 PrompTale AI(TALE) na NOK
kr0.02927716
1 PrompTale AI(TALE) na NZD
$0.00503382
1 PrompTale AI(TALE) na PAB
B/.0.002893
1 PrompTale AI(TALE) na PGK
K0.01217953
1 PrompTale AI(TALE) na QAR
ر.ق0.01053052
1 PrompTale AI(TALE) na RSD
дин.0.29387094
1 PrompTale AI(TALE) na UZS
soʻm34.85541367
1 PrompTale AI(TALE) na ALL
L0.24246233
1 PrompTale AI(TALE) na ANG
ƒ0.00517847
1 PrompTale AI(TALE) na AWG
ƒ0.00517847
1 PrompTale AI(TALE) na BBD
$0.005786
1 PrompTale AI(TALE) na BAM
KM0.00486024
1 PrompTale AI(TALE) na BIF
Fr8.557494
1 PrompTale AI(TALE) na BND
$0.0037609
1 PrompTale AI(TALE) na BSD
$0.002893
1 PrompTale AI(TALE) na JMD
$0.46478938
1 PrompTale AI(TALE) na KHR
11.61846158
1 PrompTale AI(TALE) na KMF
Fr1.232418
1 PrompTale AI(TALE) na LAK
62.89130309
1 PrompTale AI(TALE) na LKR
රු0.88172854
1 PrompTale AI(TALE) na MDL
L0.0488917
1 PrompTale AI(TALE) na MGA
Ar13.0315185
1 PrompTale AI(TALE) na MOP
P0.02317293
1 PrompTale AI(TALE) na MVR
0.0442629
1 PrompTale AI(TALE) na MWK
MK5.02256623
1 PrompTale AI(TALE) na MZN
MT0.1848627
1 PrompTale AI(TALE) na NPR
रु0.41074814
1 PrompTale AI(TALE) na PYG
20.517156
1 PrompTale AI(TALE) na RWF
Fr4.203529
1 PrompTale AI(TALE) na SBD
$0.02380939
1 PrompTale AI(TALE) na SCR
0.03951838
1 PrompTale AI(TALE) na SRD
$0.1113805
1 PrompTale AI(TALE) na SVC
$0.02531375
1 PrompTale AI(TALE) na SZL
L0.05019355
1 PrompTale AI(TALE) na TMT
m0.0101255
1 PrompTale AI(TALE) na TND
د.ت0.008496741
1 PrompTale AI(TALE) na TTD
$0.01958561
1 PrompTale AI(TALE) na UGX
Sh10.079212
1 PrompTale AI(TALE) na XAF
Fr1.634545
1 PrompTale AI(TALE) na XCD
$0.0078111
1 PrompTale AI(TALE) na XOF
Fr1.634545
1 PrompTale AI(TALE) na XPF
Fr0.295086
1 PrompTale AI(TALE) na BWP
P0.03888192
1 PrompTale AI(TALE) na BZD
$0.00581493
1 PrompTale AI(TALE) na CVE
$0.27625257
1 PrompTale AI(TALE) na DJF
Fr0.512061
1 PrompTale AI(TALE) na DOP
$0.18541237
1 PrompTale AI(TALE) na DZD
د.ج0.37603214
1 PrompTale AI(TALE) na FJD
$0.00653818
1 PrompTale AI(TALE) na GNF
Fr25.154635
1 PrompTale AI(TALE) na GTQ
Q0.02218931
1 PrompTale AI(TALE) na GYD
$0.60585206
1 PrompTale AI(TALE) na ISK
kr0.361625

Zdroj PrompTale AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s PrompTale AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka PrompTale AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PrompTale AI

Jakou hodnotu má dnes PrompTale AI (TALE)?
Aktuální cena TALE v USD je 0.002893 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TALE v USD?
Aktuální cena TALE v USD je $ 0.002893. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PrompTale AI?
Tržní kapitalizace TALE je $ 293.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TALE v oběhu?
Objem TALE v oběhu je 101.39M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TALE?
TALE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.3090272322133998 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TALE?
TALE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.002415032785401871 USD.
Jaký je objem obchodování TALE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TALE je $ 13.19K USD.
Dosáhne TALE letos vyšší ceny?
TALE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTALE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:11:16 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TALE na USD

Částka

TALE
TALE
USD
USD

1 TALE = 0.002893 USD

Obchodujte TALE

TALE/USDT
$0.002893
$0.002893$0.002893
-1.89%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

