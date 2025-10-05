Dnešní aktuální cena SolanaVM je 0.000659 USD. Sledujte aktualizace cen SVM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SVM.Dnešní aktuální cena SolanaVM je 0.000659 USD. Sledujte aktualizace cen SVM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SVM.

Více informací o SVM

Informace o ceně SVM

Bílá kniha pro SVM

Oficiální webové stránky SVM

Tokenomika pro SVM

Předpověď cen SVM

Historie SVM

Průvodce nákupem (SVM)

Převodník SVM na fiat měnu

SVM Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SolanaVM

Kurz SolanaVM(SVM)

Aktuální cena 1 SVM na USD

$0.000659
$0.000659$0.000659
-0.60%1D
USD
Graf aktuální ceny SolanaVM (SVM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:54:25 (UTC+8)

Informace o ceně SolanaVM (SVM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000641
$ 0.000641$ 0.000641
Nejnižší za 24 h
$ 0.000681
$ 0.000681$ 0.000681
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000641
$ 0.000641$ 0.000641

$ 0.000681
$ 0.000681$ 0.000681

--
----

--
----

0.00%

-0.60%

-5.73%

-5.73%

Cena SolanaVM (SVM) v reálném čase je $ 0.000659. Za posledních 24 hodin se SVM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000641 do maxima $ 0.000681, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SVM v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SVM se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.60% a za posledních 7 dní o -5.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SolanaVM (SVM)

--
----

$ 26.45K
$ 26.45K$ 26.45K

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

--
----

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace SolanaVM je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 26.45K. Objem v oběhu SVM je --, přičemž celková zásoba je 8000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.27M.

Historie cen v USD pro SolanaVM (SVM)

Sledujte změny cen SolanaVM pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00000398-0.60%
30 dní$ -0.002224-77.15%
60 dní$ -0.006031-90.15%
90 dní$ -0.012141-94.86%
Změna ceny SolanaVM dnes

Dnes zaznamenal SVM změnu o $ -0.00000398 (-0.60%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny SolanaVM za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.002224 (-77.15%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny SolanaVM za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SVM ke změně o $ -0.006031 (-90.15%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny SolanaVM za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.012141 (-94.86%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SolanaVM (SVM)?

Podívejte se na stránku Historie cen SolanaVM.

Co je SolanaVM (SVM)

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

SolanaVM je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SolanaVM investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SVMa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SolanaVM na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SolanaVM a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny SolanaVM (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SolanaVM (SVM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SolanaVM (SVM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SolanaVM.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SolanaVM!

Tokenomika pro SolanaVM (SVM)

Pochopení tokenomiky SolanaVM (SVM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SVM hned teď!

Jak nakupovat SolanaVM (SVM)

Snažíte se zjistit, jak koupit SolanaVM? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SolanaVM podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SVM na místní měny

1 SolanaVM(SVM) na VND
17.341585
1 SolanaVM(SVM) na AUD
A$0.00099509
1 SolanaVM(SVM) na GBP
0.00048107
1 SolanaVM(SVM) na EUR
0.00056015
1 SolanaVM(SVM) na USD
$0.000659
1 SolanaVM(SVM) na MYR
RM0.0027678
1 SolanaVM(SVM) na TRY
0.02728919
1 SolanaVM(SVM) na JPY
¥0.096873
1 SolanaVM(SVM) na ARS
ARS$0.9387455
1 SolanaVM(SVM) na RUB
0.05417639
1 SolanaVM(SVM) na INR
0.05847307
1 SolanaVM(SVM) na IDR
Rp10.98332894
1 SolanaVM(SVM) na KRW
0.92816855
1 SolanaVM(SVM) na PHP
0.0381561
1 SolanaVM(SVM) na EGP
￡E.0.03145407
1 SolanaVM(SVM) na BRL
R$0.00351247
1 SolanaVM(SVM) na CAD
C$0.00091601
1 SolanaVM(SVM) na BDT
0.08016735
1 SolanaVM(SVM) na NGN
0.96485508
1 SolanaVM(SVM) na COP
$2.56420195
1 SolanaVM(SVM) na ZAR
R.0.01134798
1 SolanaVM(SVM) na UAH
0.02717716
1 SolanaVM(SVM) na TZS
T.Sh.1.619163
1 SolanaVM(SVM) na VES
Bs0.121915
1 SolanaVM(SVM) na CLP
$0.631981
1 SolanaVM(SVM) na PKR
Rs0.18537011
1 SolanaVM(SVM) na KZT
0.36069706
1 SolanaVM(SVM) na THB
฿0.02133183
1 SolanaVM(SVM) na TWD
NT$0.02005996
1 SolanaVM(SVM) na AED
د.إ0.00241853
1 SolanaVM(SVM) na CHF
Fr0.00052061
1 SolanaVM(SVM) na HKD
HK$0.00512043
1 SolanaVM(SVM) na AMD
֏0.25248926
1 SolanaVM(SVM) na MAD
.د.م0.00599031
1 SolanaVM(SVM) na MXN
$0.01211901
1 SolanaVM(SVM) na SAR
ريال0.00246466
1 SolanaVM(SVM) na ETB
Br0.09561431
1 SolanaVM(SVM) na KES
KSh0.08510326
1 SolanaVM(SVM) na JOD
د.أ0.000467231
1 SolanaVM(SVM) na PLN
0.00238558
1 SolanaVM(SVM) na RON
лв0.00285347
1 SolanaVM(SVM) na SEK
kr0.00617483
1 SolanaVM(SVM) na BGN
лв0.00109394
1 SolanaVM(SVM) na HUF
Ft0.21820808
1 SolanaVM(SVM) na CZK
0.01361494
1 SolanaVM(SVM) na KWD
د.ك0.000201654
1 SolanaVM(SVM) na ILS
0.0021747
1 SolanaVM(SVM) na BOB
Bs0.0045471
1 SolanaVM(SVM) na AZN
0.0011203
1 SolanaVM(SVM) na TJS
SM0.00613529
1 SolanaVM(SVM) na GEL
0.00179248
1 SolanaVM(SVM) na AOA
Kz0.60403281
1 SolanaVM(SVM) na BHD
.د.ب0.000247784
1 SolanaVM(SVM) na BMD
$0.000659
1 SolanaVM(SVM) na DKK
kr0.00419124
1 SolanaVM(SVM) na HNL
L0.01723285
1 SolanaVM(SVM) na MUR
0.02985929
1 SolanaVM(SVM) na NAD
$0.01135457
1 SolanaVM(SVM) na NOK
kr0.00656364
1 SolanaVM(SVM) na NZD
$0.00112689
1 SolanaVM(SVM) na PAB
B/.0.000659
1 SolanaVM(SVM) na PGK
K0.00280075
1 SolanaVM(SVM) na QAR
ر.ق0.00239876
1 SolanaVM(SVM) na RSD
дин.0.0657682
1 SolanaVM(SVM) na UZS
soʻm7.93975721
1 SolanaVM(SVM) na ALL
L0.05429501
1 SolanaVM(SVM) na ANG
ƒ0.00117961
1 SolanaVM(SVM) na AWG
ƒ0.0011862
1 SolanaVM(SVM) na BBD
$0.001318
1 SolanaVM(SVM) na BAM
KM0.00109394
1 SolanaVM(SVM) na BIF
Fr1.938119
1 SolanaVM(SVM) na BND
$0.00084352
1 SolanaVM(SVM) na BSD
$0.000659
1 SolanaVM(SVM) na JMD
$0.10580904
1 SolanaVM(SVM) na KHR
2.64658354
1 SolanaVM(SVM) na KMF
Fr0.276121
1 SolanaVM(SVM) na LAK
14.32608667
1 SolanaVM(SVM) na LKR
Rs0.19926842
1 SolanaVM(SVM) na MDL
L0.01103166
1 SolanaVM(SVM) na MGA
Ar2.94196052
1 SolanaVM(SVM) na MOP
P0.00527859
1 SolanaVM(SVM) na MVR
0.0100827
1 SolanaVM(SVM) na MWK
MK1.14409649
1 SolanaVM(SVM) na MZN
MT0.0421101
1 SolanaVM(SVM) na NPR
Rs0.0937098
1 SolanaVM(SVM) na PYG
4.640678
1 SolanaVM(SVM) na RWF
Fr0.953573
1 SolanaVM(SVM) na SBD
$0.00542357
1 SolanaVM(SVM) na SCR
0.00963458
1 SolanaVM(SVM) na SRD
$0.0251079
1 SolanaVM(SVM) na SVC
$0.00575966
1 SolanaVM(SVM) na SZL
L0.01134798
1 SolanaVM(SVM) na TMT
m0.0023065
1 SolanaVM(SVM) na TND
د.ت0.001919008
1 SolanaVM(SVM) na TTD
$0.00446143
1 SolanaVM(SVM) na UGX
Sh2.28014
1 SolanaVM(SVM) na XAF
Fr0.367722
1 SolanaVM(SVM) na XCD
$0.0017793
1 SolanaVM(SVM) na XOF
Fr0.367722
1 SolanaVM(SVM) na XPF
Fr0.066559
1 SolanaVM(SVM) na BWP
P0.00875152
1 SolanaVM(SVM) na BZD
$0.00132459
1 SolanaVM(SVM) na CVE
$0.06188669
1 SolanaVM(SVM) na DJF
Fr0.117302
1 SolanaVM(SVM) na DOP
$0.0412534
1 SolanaVM(SVM) na DZD
د.ج0.08532732
1 SolanaVM(SVM) na FJD
$0.00148275
1 SolanaVM(SVM) na GNF
Fr5.730005
1 SolanaVM(SVM) na GTQ
Q0.00504794
1 SolanaVM(SVM) na GYD
$0.13780349
1 SolanaVM(SVM) na ISK
kr0.079739

Zdroj SolanaVM

Pokud chcete se podrobněji seznámit s SolanaVM, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka SolanaVM
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SolanaVM

Jakou hodnotu má dnes SolanaVM (SVM)?
Aktuální cena SVM v USD je 0.000659 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SVM v USD?
Aktuální cena SVM v USD je $ 0.000659. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SolanaVM?
Tržní kapitalizace SVM je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SVM v oběhu?
Objem SVM v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SVM?
SVM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SVM?
SVM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování SVM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SVM je $ 26.45K USD.
Dosáhne SVM letos vyšší ceny?
SVM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSVM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:54:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SolanaVM (SVM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Horké novinky

Výnos maržových futures MEXC: Příležitosti a výzvy k dosažení dvojitého příjmu z obchodování

October 3, 2025

Chytřejší obchodování, žádné poplatky: Jak AI-asistované objednávky MEXC mění hru

October 3, 2025

GameFi 2.0: Proč tokenová ekonomika rozhodne o budoucnosti blockchainového hraní

October 3, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod SVM na USD

Částka

SVM
SVM
USD
USD

1 SVM = 0.000659 USD

Obchodujte SVM

SVM/USDT
$0.000659
$0.000659$0.000659
-0.60%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery