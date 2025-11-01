BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SUMMIT je 0.0000103 USD. Sledujte aktualizace cen SUMMIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SUMMIT.

Více informací o SUMMIT

Informace o ceně SUMMIT

Co je to SUMMIT

Bílá kniha pro SUMMIT

Oficiální webové stránky SUMMIT

Tokenomika pro SUMMIT

Předpověď cen SUMMIT

Historie SUMMIT

Průvodce nákupem (SUMMIT)

Převodník SUMMIT na fiat měnu

SUMMIT Spot

Logo SUMMIT

Kurz SUMMIT(SUMMIT)

Aktuální cena 1 SUMMIT na USD

$0.0000103
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny SUMMIT (SUMMIT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:20:24 (UTC+8)

Informace o ceně SUMMIT (SUMMIT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000092
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000104
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000092
$ 0.0000104
$ 0.002838504788824605
$ 0.000010580377364973
0.00%

0.00%

-7.21%

-7.21%

Cena SUMMIT (SUMMIT) v reálném čase je $ 0.0000103. Za posledních 24 hodin se SUMMIT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000092 do maxima $ 0.0000104, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SUMMIT v historii je $ 0.002838504788824605, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000010580377364973.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SUMMIT se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o -7.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SUMMIT (SUMMIT)

No.3522

--
$ 4.06K
$ 4.06K$ 4.06K

$ 21.63M
$ 21.63M$ 21.63M

--
2,100,000,000,000
2,030,499,956,251
SOL

Aktuální tržní kapitalizace SUMMIT je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 4.06K. Objem v oběhu SUMMIT je --, přičemž celková zásoba je 2030499956251. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21.63M.

Historie cen v USD pro SUMMIT (SUMMIT)

Sledujte změny cen SUMMIT pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.0000022-17.60%
60 dní$ -0.000005-32.68%
90 dní$ -0.0000649-86.31%
Změna ceny SUMMIT dnes

Dnes zaznamenal SUMMIT změnu o $ 0 (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny SUMMIT za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0000022 (-17.60%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny SUMMIT za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SUMMIT ke změně o $ -0.000005 (-32.68%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny SUMMIT za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0000649 (-86.31%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SUMMIT (SUMMIT)?

Podívejte se na stránku Historie cen SUMMIT.

Co je SUMMIT (SUMMIT)

Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.

SUMMIT je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SUMMIT investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SUMMITa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SUMMIT na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SUMMIT a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny SUMMIT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SUMMIT (SUMMIT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SUMMIT (SUMMIT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SUMMIT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SUMMIT!

Tokenomika pro SUMMIT (SUMMIT)

Pochopení tokenomiky SUMMIT (SUMMIT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SUMMIT hned teď!

Jak nakupovat SUMMIT (SUMMIT)

Snažíte se zjistit, jak koupit SUMMIT? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SUMMIT podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SUMMIT na místní měny

1 SUMMIT(SUMMIT) na VND
0.2710445
1 SUMMIT(SUMMIT) na AUD
A$0.000015656
1 SUMMIT(SUMMIT) na GBP
0.000007828
1 SUMMIT(SUMMIT) na EUR
0.000008858
1 SUMMIT(SUMMIT) na USD
$0.0000103
1 SUMMIT(SUMMIT) na MYR
RM0.000043157
1 SUMMIT(SUMMIT) na TRY
0.000432909
1 SUMMIT(SUMMIT) na JPY
¥0.0015759
1 SUMMIT(SUMMIT) na ARS
ARS$0.014777616
1 SUMMIT(SUMMIT) na RUB
0.000828017
1 SUMMIT(SUMMIT) na INR
0.000914331
1 SUMMIT(SUMMIT) na IDR
Rp0.171666598
1 SUMMIT(SUMMIT) na PHP
0.000604507
1 SUMMIT(SUMMIT) na EGP
￡E.0.000485027
1 SUMMIT(SUMMIT) na BRL
R$0.000055311
1 SUMMIT(SUMMIT) na CAD
C$0.00001442
1 SUMMIT(SUMMIT) na BDT
0.001259896
1 SUMMIT(SUMMIT) na NGN
0.014884324
1 SUMMIT(SUMMIT) na COP
$0.039615345
1 SUMMIT(SUMMIT) na ZAR
R.0.000178911
1 SUMMIT(SUMMIT) na UAH
0.000432085
1 SUMMIT(SUMMIT) na TZS
T.Sh.0.025245094
1 SUMMIT(SUMMIT) na VES
Bs0.0022763
1 SUMMIT(SUMMIT) na CLP
$0.0097026
1 SUMMIT(SUMMIT) na PKR
Rs0.00290872
1 SUMMIT(SUMMIT) na KZT
0.005438194
1 SUMMIT(SUMMIT) na THB
฿0.000331866
1 SUMMIT(SUMMIT) na TWD
NT$0.000317137
1 SUMMIT(SUMMIT) na AED
د.إ0.000037801
1 SUMMIT(SUMMIT) na CHF
Fr0.00000824
1 SUMMIT(SUMMIT) na HKD
HK$0.000080031
1 SUMMIT(SUMMIT) na AMD
֏0.003928214
1 SUMMIT(SUMMIT) na MAD
.د.م0.000095069
1 SUMMIT(SUMMIT) na MXN
$0.000191168
1 SUMMIT(SUMMIT) na SAR
ريال0.000038625
1 SUMMIT(SUMMIT) na ETB
Br0.001582389
1 SUMMIT(SUMMIT) na KES
KSh0.001327052
1 SUMMIT(SUMMIT) na JOD
د.أ0.0000073027
1 SUMMIT(SUMMIT) na PLN
0.000037904
1 SUMMIT(SUMMIT) na RON
лв0.000045423
1 SUMMIT(SUMMIT) na SEK
kr0.000097644
1 SUMMIT(SUMMIT) na BGN
лв0.000017304
1 SUMMIT(SUMMIT) na HUF
Ft0.003465641
1 SUMMIT(SUMMIT) na CZK
0.000217227
1 SUMMIT(SUMMIT) na KWD
د.ك0.0000031518
1 SUMMIT(SUMMIT) na ILS
0.000033475
1 SUMMIT(SUMMIT) na BOB
Bs0.000071173
1 SUMMIT(SUMMIT) na AZN
0.00001751
1 SUMMIT(SUMMIT) na TJS
SM0.000094554
1 SUMMIT(SUMMIT) na GEL
0.000027913
1 SUMMIT(SUMMIT) na AOA
Kz0.009440877
1 SUMMIT(SUMMIT) na BHD
.د.ب0.0000038625
1 SUMMIT(SUMMIT) na BMD
$0.0000103
1 SUMMIT(SUMMIT) na DKK
kr0.000066641
1 SUMMIT(SUMMIT) na HNL
L0.000270066
1 SUMMIT(SUMMIT) na MUR
0.000471122
1 SUMMIT(SUMMIT) na NAD
$0.000178087
1 SUMMIT(SUMMIT) na NOK
kr0.000104236
1 SUMMIT(SUMMIT) na NZD
$0.000017922
1 SUMMIT(SUMMIT) na PAB
B/.0.0000103
1 SUMMIT(SUMMIT) na PGK
K0.00004326
1 SUMMIT(SUMMIT) na QAR
ر.ق0.000037389
1 SUMMIT(SUMMIT) na RSD
дин.0.001046274
1 SUMMIT(SUMMIT) na UZS
soʻm0.122619028
1 SUMMIT(SUMMIT) na ALL
L0.000859947
1 SUMMIT(SUMMIT) na ANG
ƒ0.000018437
1 SUMMIT(SUMMIT) na AWG
ƒ0.000018437
1 SUMMIT(SUMMIT) na BBD
$0.0000206
1 SUMMIT(SUMMIT) na BAM
KM0.000017304
1 SUMMIT(SUMMIT) na BIF
Fr0.0301069
1 SUMMIT(SUMMIT) na BND
$0.000013287
1 SUMMIT(SUMMIT) na BSD
$0.0000103
1 SUMMIT(SUMMIT) na JMD
$0.001648515
1 SUMMIT(SUMMIT) na KHR
0.0412
1 SUMMIT(SUMMIT) na KMF
Fr0.0043878
1 SUMMIT(SUMMIT) na LAK
0.223913039
1 SUMMIT(SUMMIT) na LKR
රු0.003126874
1 SUMMIT(SUMMIT) na MDL
L0.000174791
1 SUMMIT(SUMMIT) na MGA
Ar0.04618829
1 SUMMIT(SUMMIT) na MOP
P0.000082503
1 SUMMIT(SUMMIT) na MVR
0.00015759
1 SUMMIT(SUMMIT) na MWK
MK0.01782003
1 SUMMIT(SUMMIT) na MZN
MT0.00065817
1 SUMMIT(SUMMIT) na NPR
रु0.001456832
1 SUMMIT(SUMMIT) na PYG
0.0730476
1 SUMMIT(SUMMIT) na RWF
Fr0.0149659
1 SUMMIT(SUMMIT) na SBD
$0.000084769
1 SUMMIT(SUMMIT) na SCR
0.000140698
1 SUMMIT(SUMMIT) na SRD
$0.00039655
1 SUMMIT(SUMMIT) na SVC
$0.000090125
1 SUMMIT(SUMMIT) na SZL
L0.000178087
1 SUMMIT(SUMMIT) na TMT
m0.00003605
1 SUMMIT(SUMMIT) na TND
د.ت0.0000303232
1 SUMMIT(SUMMIT) na TTD
$0.000069731
1 SUMMIT(SUMMIT) na UGX
Sh0.0357616
1 SUMMIT(SUMMIT) na XAF
Fr0.0058195
1 SUMMIT(SUMMIT) na XCD
$0.00002781
1 SUMMIT(SUMMIT) na XOF
Fr0.0058195
1 SUMMIT(SUMMIT) na XPF
Fr0.0010506
1 SUMMIT(SUMMIT) na BWP
P0.000137917
1 SUMMIT(SUMMIT) na BZD
$0.000020703
1 SUMMIT(SUMMIT) na CVE
$0.000979015
1 SUMMIT(SUMMIT) na DJF
Fr0.0018231
1 SUMMIT(SUMMIT) na DOP
$0.000659818
1 SUMMIT(SUMMIT) na DZD
د.ج0.001338691
1 SUMMIT(SUMMIT) na FJD
$0.000023278
1 SUMMIT(SUMMIT) na GNF
Fr0.088786
1 SUMMIT(SUMMIT) na GTQ
Q0.000078692
1 SUMMIT(SUMMIT) na GYD
$0.002157026
1 SUMMIT(SUMMIT) na ISK
kr0.0012772

Zdroj SUMMIT

Pokud chcete se podrobněji seznámit s SUMMIT, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka SUMMIT
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SUMMIT

Jakou hodnotu má dnes SUMMIT (SUMMIT)?
Aktuální cena SUMMIT v USD je 0.0000103 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SUMMIT v USD?
Aktuální cena SUMMIT v USD je $ 0.0000103. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SUMMIT?
Tržní kapitalizace SUMMIT je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SUMMIT v oběhu?
Objem SUMMIT v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SUMMIT?
SUMMIT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.002838504788824605 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SUMMIT?
SUMMIT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000010580377364973 USD.
Jaký je objem obchodování SUMMIT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SUMMIT je $ 4.06K USD.
Dosáhne SUMMIT letos vyšší ceny?
SUMMIT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSUMMIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží", a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

